Это путешествие, где каждый день спланирован так, чтобы вы получали самые лучшие эмоции
Описание тура
Это удивительный тур по югу Италии и одному из самых красивых регионов Апулии.
В тур включено все что описано в программе, нет скрытых расходов на входные билеты или питание!
посетим 10 городов региона Апулия, в каждом городе экскурсия с профессиональным гидом.
Завтраки + 2 ужина
2 обеда
дегустация на винодельне
дегустация фокаччи в пекарне 14 века
посещение сыроварни + дегустация сыров
дегустация кофе caffe speciale
посетим Базилику, где с 11 века хранятся мощи Св. Николая Чудотворца
мини группа
Программа тура по дням
1 день
Знакомство
Приезд, встреча в аэропорту.
Трансфер в отель.
Размещение в отеле в центре г. Бари
Ужин, знакомство
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день
Бари
Завтрак
Выезд на обзорную экскурсию по г. Бари.
Посещение мощей Св. Николая
Легкий обед в г. Бари
Экскурсия в Полиньяноамаре прогулка
по городу
Дегустация caffe speciale
Возвращение в отель.
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день
Один из древнейших городов Мира
Завтрак
Экскурсии: Матера + Альтамура
Во время посещения старинной пекарни в Альтамуре
(работает с 1391 г.) вас ждет дегустация фокаччи +
бокал вина)
Возвращение в отель примерно в 16:00 -17:00
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день
Единственный город в Мире
Завтрак
Посещение сыроварни
(посмотрим как делают моцареллу, буррату и
другие сыры + дегустация 5-ти видов сыров)
Альберобелло
Локоротондо
Возвращение в отель
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день
Южная Флоренция
Завтрак
Экскурсии:
Остуни
Лечче
обед в Лечче
Возвращение в отель
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день
Свободный день
Завтрак
Выезд в Бари, свободное время для
прогулки или шоппинга
Возможность посетить
православную службу на Мощах Св.
Николая
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день
Монополи и Мартина Франка
Завтрак
Экскурсии:
Монополи
Мартина Франка
Винодельня с дегустацией. Посетим одну из
виноделен, где посмотрим
процесс
производства вина, продегустируем несколько
видов самого знаменитого местного вина и
попробуем традиционные закуски.
Возвращение в отель
Ужин
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день
Прощание
Завтрак
После завтрака, сборы
чемоданов.
Трансфер в аэропорт
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание в hotel Boston 4* Завтраки + 2 Ужина
Посещение 10 городов по программе
Посещение винодельни с дегустацией вин
Посещение сыроварни с дегустацией
Посещение пекарни 14 века с дегустацией фокаччи
2 обеда
Встреча/проводы из/в аэропорт и все переезды
Все что указано в программе (нет скрытых расходов)
Стоимость указана на 1 человека в двухместном номере (возможно размещение в одноместном, доплата 350 евро)
Что не входит в цену
Авиаперелет
Личные расходы
Визы
Шенгенская виза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ekaterina — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы – Катя и Тимофей,
не просто профессиональные гиды, организаторы интересных путешествий по Италии и по Миру, а ваши проводники в удивительный мир ПУТЕШЕСТВИЙ, которые останутся в сердце на долго!
Более 18 читать дальшеуменьшить
лет мы живем в Италии и сами путешествуем с семьей более 10 раз в год. Для нас туризм — это не просто работа, а настоящее призвание. Мы знаем каждый уголок Апулии, ее тайные тропинки, старинные легенды и вкуснейшие местные блюда, а так же организуем «не потоковые» трансформационные туры, а это значит, что вы получите максимум пользы, впечатлений и нашего внимания и заботы.
С самого первого момента вашего приезда мы встречаем вас как дорогих гостей. Мы создаем теплую, дружелюбную атмосферу, где каждый чувствует себя желанным и особенным. Мы разделяем с вами свою любовь к Италии, открывая красоту и подлинную итальянскую душу.
Мы проводим время с нашими гостями не просто как гиды, а как друзья, делимся историями, улыбаемся, наслаждаемся каждым моментом. Наши экскурсии — это не сухие факты, а живые впечатления, эмоции и воспоминания, которые останутся с вами навсегда.
Тимофей
Свой духовный путь начал с самого детства. В 17 лет ушел в монастырь и пожил там 7 лет! Учился в духовной семинарии, а затем в духовной Академии и на историческом факультете в городе София, Болгария. Священник. Имеет степень магистра истории и доктора Богословия. Участвовал в организации приемов на самом высоком уровне, в делегациях светских и духовных лиц, был официальным переводчиком у болгарского президента и Патриархов Болгарии и России. Имеет опыт преподавания в академии.
В нашем туре вы получите знания в области истории религий Мира и древних духовных учений в мировой истории, а также значение духовности в нашей жизни, знания о медитации и ее применение в современном мире. Будем учиться обретать внутреннюю гармонию с окружающими миром, разбирать ваши жизненные ситуации и как с ними справляться. А так же будет личное общение, медитации и практики. Эта информация, которую вы больше нигде не найдете, так как она получена благодаря многолетнему духовному пути.
Екатерина
Моя любимая сфера, в которой я являюсь специалистом - это туризм, путешествия, организация индивидуальных и групповых туров и программ! Я лицензированный гид и сопровождающий по региону Апулия на юге Италии.
Опыт работы в туризме больше 20-ти лет.
У нас с мужем свой туристический бизнес. Нас выбирают медийные личности.
А так же уже много лет занимаюсь духовным развитием, медитациями, практиками самопознания. Психолог, специалист по работе с подсознанием. Автор медитаций. Постоянно обучаюсь, а так же сама делюсь опытом!
Мы рады приветствовать вас на этом сайте и с нетерпением ждем встречи в Апулии или в другой части нашего удивительного мира, чтобы вместе создать незабываемые моменты!
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