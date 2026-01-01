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лет мы живем в Италии и сами путешествуем с семьей более 10 раз в год. Для нас туризм — это не просто работа, а настоящее призвание. Мы знаем каждый уголок Апулии, ее тайные тропинки, старинные легенды и вкуснейшие местные блюда, а так же организуем «не потоковые» трансформационные туры, а это значит, что вы получите максимум пользы, впечатлений и нашего внимания и заботы. С самого первого момента вашего приезда мы встречаем вас как дорогих гостей. Мы создаем теплую, дружелюбную атмосферу, где каждый чувствует себя желанным и особенным. Мы разделяем с вами свою любовь к Италии, открывая красоту и подлинную итальянскую душу. Мы проводим время с нашими гостями не просто как гиды, а как друзья, делимся историями, улыбаемся, наслаждаемся каждым моментом. Наши экскурсии — это не сухие факты, а живые впечатления, эмоции и воспоминания, которые останутся с вами навсегда. Тимофей Свой духовный путь начал с самого детства. В 17 лет ушел в монастырь и пожил там 7 лет! Учился в духовной семинарии, а затем в духовной Академии и на историческом факультете в городе София, Болгария. Священник. Имеет степень магистра истории и доктора Богословия. Участвовал в организации приемов на самом высоком уровне, в делегациях светских и духовных лиц, был официальным переводчиком у болгарского президента и Патриархов Болгарии и России. Имеет опыт преподавания в академии. В нашем туре вы получите знания в области истории религий Мира и древних духовных учений в мировой истории, а также значение духовности в нашей жизни, знания о медитации и ее применение в современном мире. Будем учиться обретать внутреннюю гармонию с окружающими миром, разбирать ваши жизненные ситуации и как с ними справляться. А так же будет личное общение, медитации и практики. Эта информация, которую вы больше нигде не найдете, так как она получена благодаря многолетнему духовному пути. Екатерина Моя любимая сфера, в которой я являюсь специалистом - это туризм, путешествия, организация индивидуальных и групповых туров и программ! Я лицензированный гид и сопровождающий по региону Апулия на юге Италии. Опыт работы в туризме больше 20-ти лет. У нас с мужем свой туристический бизнес. Нас выбирают медийные личности. А так же уже много лет занимаюсь духовным развитием, медитациями, практиками самопознания. Психолог, специалист по работе с подсознанием. Автор медитаций. Постоянно обучаюсь, а так же сама делюсь опытом! Мы рады приветствовать вас на этом сайте и с нетерпением ждем встречи в Апулии или в другой части нашего удивительного мира, чтобы вместе создать незабываемые моменты!