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Удивительная Апулия. Всё включено

Это путешествие, где каждый день спланирован так, чтобы вы получали самые лучшие эмоции
Удивительная Апулия. Всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Удивительная Апулия. Всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Удивительная Апулия. Всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Это удивительный тур по югу Италии и одному из самых красивых регионов Апулии.

  • В тур включено все что описано в программе, нет скрытых расходов на входные билеты или питание!
  • посетим 10 городов региона Апулия, в каждом городе экскурсия с профессиональным гидом.
  • Завтраки + 2 ужина
  • 2 обеда
  • дегустация на винодельне
  • дегустация фокаччи в пекарне 14 века
  • посещение сыроварни + дегустация сыров
  • дегустация кофе caffe speciale
  • посетим Базилику, где с 11 века хранятся мощи Св. Николая Чудотворца
  • мини группа

Программа тура по дням

1 день

Знакомство

Приезд, встреча в аэропорту.

Трансфер в отель.

Размещение в отеле в центре г. Бари

Ужин, знакомство

Знакомство
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Бари

Завтрак

Выезд на обзорную экскурсию по г. Бари.

Посещение мощей Св. Николая

Легкий обед в г. Бари

Экскурсия в Полиньяноамаре прогулка

по городу

Дегустация caffe speciale

Возвращение в отель.

БариБариБари
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Один из древнейших городов Мира

Завтрак

Экскурсии: Матера + Альтамура

Во время посещения старинной пекарни в Альтамуре

(работает с 1391 г.) вас ждет дегустация фокаччи +

бокал вина)

Возвращение в отель примерно в 16:00 -17:00

Один из древнейших городов МираОдин из древнейших городов МираОдин из древнейших городов Мира
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Единственный город в Мире

Завтрак

Посещение сыроварни

(посмотрим как делают моцареллу, буррату и

другие сыры + дегустация 5-ти видов сыров)

Альберобелло

Локоротондо

Возвращение в отель

Единственный город в МиреЕдинственный город в МиреЕдинственный город в Мире
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Южная Флоренция

Завтрак

Экскурсии:

Остуни

Лечче

обед в Лечче

Возвращение в отель

Южная ФлоренцияЮжная ФлоренцияЮжная Флоренция
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Свободный день

Завтрак

Выезд в Бари, свободное время для

прогулки или шоппинга

Возможность посетить

православную службу на Мощах Св.

Николая

Свободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Монополи и Мартина Франка

Завтрак

Экскурсии:

Монополи

Мартина Франка

Винодельня с дегустацией. Посетим одну из

виноделен, где посмотрим

процесс

производства вина, продегустируем несколько

видов самого знаменитого местного вина и

попробуем традиционные закуски.

Возвращение в отель

Ужин

Монополи и Мартина ФранкаМонополи и Мартина ФранкаМонополи и Мартина Франка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Прощание

Завтрак

После завтрака, сборы

чемоданов.

Трансфер в аэропорт

Прощание
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в hotel Boston 4* Завтраки + 2 Ужина
  • Посещение 10 городов по программе
  • Посещение винодельни с дегустацией вин
  • Посещение сыроварни с дегустацией
  • Посещение пекарни 14 века с дегустацией фокаччи
  • 2 обеда
  • Встреча/проводы из/в аэропорт и все переезды
  • Все что указано в программе (нет скрытых расходов)
  • Стоимость указана на 1 человека в двухместном номере (возможно размещение в одноместном, доплата 350 евро)
Что не входит в цену
  • Авиаперелет
  • Личные расходы
Визы
Шенгенская виза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ekaterina
Ekaterina — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы – Катя и Тимофей, не просто профессиональные гиды, организаторы интересных путешествий по Италии и по Миру, а ваши проводники в удивительный мир ПУТЕШЕСТВИЙ, которые останутся в сердце на долго! Более 18
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лет мы живем в Италии и сами путешествуем с семьей более 10 раз в год. Для нас туризм — это не просто работа, а настоящее призвание. Мы знаем каждый уголок Апулии, ее тайные тропинки, старинные легенды и вкуснейшие местные блюда, а так же организуем «не потоковые» трансформационные туры, а это значит, что вы получите максимум пользы, впечатлений и нашего внимания и заботы. С самого первого момента вашего приезда мы встречаем вас как дорогих гостей. Мы создаем теплую, дружелюбную атмосферу, где каждый чувствует себя желанным и особенным. Мы разделяем с вами свою любовь к Италии, открывая красоту и подлинную итальянскую душу. Мы проводим время с нашими гостями не просто как гиды, а как друзья, делимся историями, улыбаемся, наслаждаемся каждым моментом. Наши экскурсии — это не сухие факты, а живые впечатления, эмоции и воспоминания, которые останутся с вами навсегда. Тимофей Свой духовный путь начал с самого детства. В 17 лет ушел в монастырь и пожил там 7 лет! Учился в духовной семинарии, а затем в духовной Академии и на историческом факультете в городе София, Болгария. Священник. Имеет степень магистра истории и доктора Богословия. Участвовал в организации приемов на самом высоком уровне, в делегациях светских и духовных лиц, был официальным переводчиком у болгарского президента и Патриархов Болгарии и России. Имеет опыт преподавания в академии. В нашем туре вы получите знания в области истории религий Мира и древних духовных учений в мировой истории, а также значение духовности в нашей жизни, знания о медитации и ее применение в современном мире. Будем учиться обретать внутреннюю гармонию с окружающими миром, разбирать ваши жизненные ситуации и как с ними справляться. А так же будет личное общение, медитации и практики. Эта информация, которую вы больше нигде не найдете, так как она получена благодаря многолетнему духовному пути. Екатерина Моя любимая сфера, в которой я являюсь специалистом - это туризм, путешествия, организация индивидуальных и групповых туров и программ! Я лицензированный гид и сопровождающий по региону Апулия на юге Италии. Опыт работы в туризме больше 20-ти лет. У нас с мужем свой туристический бизнес. Нас выбирают медийные личности. А так же уже много лет занимаюсь духовным развитием, медитациями, практиками самопознания. Психолог, специалист по работе с подсознанием. Автор медитаций. Постоянно обучаюсь, а так же сама делюсь опытом! Мы рады приветствовать вас на этом сайте и с нетерпением ждем встречи в Апулии или в другой части нашего удивительного мира, чтобы вместе создать незабываемые моменты!

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