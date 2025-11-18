Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Чувство стабильности, размеренности жизни на фоне итальянской эстетики — именно такой остаётся в памяти Модена.

Оксана Ваш гид в Болонье Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

итальянский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-25 человек Как проходит Пешком Когда В любой день, с 9:00 до 17:00 €120 за экскурсию Цена за 1-25 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Модена — небольшой, буржуазный (в хорошем смысле этого слова) североитальянский город с традициями, с Домским Собором конца 11 века, каменные рельефы которого «расскажут» вам много интересного, живописным рынком в центре города, наредкость помпезной синагогой, старинным зданием мерии, посещая которое, увидим простого итальянского мера за работой, престижным военным училищем в Герцогском Дворце. Чувство стабильности, размеренности жизни на фоне итальянской эстетитики — именно такой остаётся в памяти Модена. Важная информация: За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено

В любой день, с 9:00 до 17:00 Выбрать дату