Описание экскурсииМодена — небольшой, буржуазный (в хорошем смысле этого слова) североитальянский город с традициями, с Домским Собором конца 11 века, каменные рельефы которого «расскажут» вам много интересного, живописным рынком в центре города, наредкость помпезной синагогой, старинным зданием мерии, посещая которое, увидим простого итальянского мера за работой, престижным военным училищем в Герцогском Дворце. Чувство стабильности, размеренности жизни на фоне итальянской эстетитики — именно такой остаётся в памяти Модена. Важная информация: За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено
В любой день, с 9:00 до 17:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Модена
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
- За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
