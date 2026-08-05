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живет, и Болонью. Ольга рассказывает не только о шедеврах галереи, но и об истории города, университета, о том какой путь проделали многие предметы искусства, прежде чем вернуться в Болонью. Я получила огромное удовольствие, слушая рассказы о картинах и их авторах, восхищаясь признанными шедеврами и удивляясь тем, о которых никогда не читала.

Пинакотека Болоньи - это сокровищница, если тебя сопровождает настоящий знаток, умеющий передать слушателям свою искру любви к искусству.

Благодарю Ольгу за поддержку, за то что она была на связи, поделилась интересными местами и гастрономическими открытиями Болоньи. Мои самые сердечные рекомендации! Экскурсии с Ольгой не оставят равнодушными никого.