Все экскурсии в Болонье
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Болонье – доступно 20 экскурсий на 2021 год, 197 ⭐ отзывов, цены от €75. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Болонье почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
2ч
€139
за 1 чел.
3ч
€182
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
€75
за 1-6 чел.
Живая старина многоликой Болоньи
Исследовать исторический центр, отыскать секретные достопримечательности и узнать о жизни болонцев
3ч
€150
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€118
за 1-4 чел.
Болонья — любовь с первого взгляда
Увидеть самые интересные места города и узнать их секреты на дружеской обзорной экскурсии
3ч
€130
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
8ч
€300
за 1-6 чел.
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться!
Автомобильный тур из Болоньи в Долину Моторов
3ч
€150
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
€90
за 1-4 чел.
Болонья — первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия с дипломированным искусствоведом
2ч
€130
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€85
за 1-6 чел.
Добро пожаловать в Болонью!
Увидеть, услышать и почувствовать город на непринужденной обзорной прогулке
2ч
€161
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
4ч
€80
за 1-6 чел.
Нетуристическая Болонья
Погулять по самому красивому жилому району города и подняться по холмам к старинному храму
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€80
за 1-7 чел.
Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища
Узнать о судьбе усопших и истории достопримечательности и насладиться её мрачной эстетикой
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€140
за 1-20 чел.
Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
Совершить поход за впечатлениями — в бутики, гастрономические лавки и аутлеты на старых улицах
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€175
за 1-10 чел.
Музыка и театр в Болонье
По следам Моцарта и Россини
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€163
за 1-10 чел.
Эпоха династии Эсте в облике Феррары
Обзорная прогулка по средневековому городку северной Италии
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€156
за 1-10 чел.
Дом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости Феррари
Эксклюзивные музеи в окрестностях Модены
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€91
за 1-10 чел.
Музей Науки Болонского университета: юные первооткрыватели, вперед!
Перенестись в мир великих ученых, отважных мореплавателей и их открытий среди уникальных коллекций
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€131
за 1-6 чел.
Болонья ученая, красная, толстая — для детей и их родителей
Открыть удивительный, но недооцененый город, попробовать настоящие тортеллини — и всё это с детьми!
Последние отзывы «Экскурсии Болоньи»
- Отзыв на: Живая старина многоликой БолоньиЮЮлиан16 октября 2021Приятная прогулка по центру Болоньи с Ариной, студенткой магистратуры университета. Арина - хороший рассказчик, упор в экскурсии сделала не на даты и исторические события, а на 'секреты' и кузиоритеты. Для первого знакомства с городом вполне достаточно.
- MMark16 сентября 2021Нам очень понравилась экскурсия по Болонье с Яной. Она рассказывает обо всём живо и интересно, и она очень приятный в общении человек. Мы запомним эту прогулку с ней надолго, и, безусловно, рекомендуем её всем, кто хочет узнать много нового, а также получить удовольствие от общения. В дополнение ко всему, она дала нам много советов о том, как провести второй день в Болонье, и это были прекрасные советы.
- ВВиктория3 сентября 2021Павел провёл для нас отличную экскурсию по Болонье. Мы были с двумя детьми 6 и 8 лет, было интересно всем. Замечательный город, и Павлу удалось передать нам частичку своего вдохновения и восхищения им. Хочется вернуться ❤️
- EEduard4 августа 2021Яна, спасибо Вам за отлично проведённое время и за интересное знакомство с Бологней
- ААлександра24 июля 2021Огромное спасибо Яне за увлекательную и очень информативную экскурсию! Благодаря ней мы всего за 2, 5 часа узнали очень много о городе, причём не только факты, которые можно прочитать в путеводителях, но и много деталей, легенд и местных баек о достопримечательностях, которые известны только старожилу и на которые бы мы сами никогда бы не обратили внимание. Яна очень удачно смогла сочетать в своём рассказе историю города, информацию о его культуре и быте, еде и развлечениях. Она гибко построила маршрут в соотвествии с нашими интересами и без труда отвечала на все вопросы. А ещё мы очень оценили ее помощь в бронировании ресторанов, множество советов, как провести свободное время и что вкусное попробовать! Было видно, что Яна очень любит Болонью и хочет через ее экскурсию передать эту любовь и нам.
- ААнна9 июля 2021Спасибо за интересную экскурсию! Было приятно вновь после длительной паузы насладиться прогулкой и рассказами о прекрасном городе Болонья!
- ТТаня29 июля 2020Нам очень понравилась экскурсия которую провёл Павел. Было интересно и у нас сложилось совсем другое преставление о городе. У нас было много экскурсий по Италии, и нам особо понравилось что Павел старался вести диалог с нами, мы могли задавать вопросы. Потому что некоторые экскурсии это как монолог экскурсовода, где невозможно вставать слово! Также было интересно детям, а их удивить сложно. Спасибо большое, честно очень рекомендую!
- ДДарья28 июня 2020Экскурсия очень понравилась! Я брала индивидуальную экскурсию, была одна. В Болонье была первый раз и всего на пару дней, хотелось за пару часов получить максимально полное представление о городе. Татьяна всё интересно рассказывала, отвечала на любые вопросы, везде меня фотографировала и даже угостила вкусным кофе в местной кофейне =) Подсказала, где можно хорошо пошопиться. После экскурсии я уже отлично ориентировалась сама по центру города. В общем, всем советую!
- Отзыв на: Живая старина многоликой БолоньиББорис1 марта 2020Экскурсовод Алина, молодая и приятная в общении девушка, активная и доброжелательная. Любит Италию, знает и любит Болонью. Экскурсия с ней прошла легко и интересно. Рассказ был от лица жителя города, который много знает о своей Болонье, в том числе разные полезные в жизни мелочи и детали.
- Отзыв на: Болонья — первое знакомствоООлег23 февраля 2020Экскурсия проходила 08.02.20. Экскурсанты – 2 человека. Прекрасный город Болонья, великолепный гид Валерия. Экскурсия: лаконично, интересно, абсолютно не утомительно, несмотря на высокую концентрацию сведений и впечатлений. Экскурсия для любознательных людей любого возраста. Валерии большое спасибо.