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Индивидуальная
до 4 чел.
Бонджорно, Болонья
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, гуляя по её историческим улицам и площадям. Узнайте тайны города и насладитесь его уникальной культурой
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Болонья - первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия с дипломированным искусствоведом
11 авг в 16:00
12 авг в 16:00
от €141 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
О Болонье с любовью
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Душевная, гостеприимная и самобытная Болонья
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, где средневековая архитектура встречается с современными традициями. Узнайте секреты города и насладитесь его уникальной кухней
Начало: На площади Нептуна
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от €180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспресс-экскурсия по Болонье
Индивидуальная прогулка по Болонье за один час: узнайте о жизни болонцев, попробуйте эспрессо и насладитесь атмосферой города студентов
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
Прогуляться по столице Эмилии-Романьи и открыть её тайны с гидом-историком искусства
Начало: На площади Piazza Maggiore
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €215 за всё до 8 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Живая старина многоликой Болоньи
Погрузиться в итальянскую жизнь в компании искусствоведов
Начало: На площади Маджоре
Завтра в 10:00
10 авг в 08:00
от €195
€216 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
Автомобильный тур из Болоньи в Долину Моторов
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастрономическая экскурсия в Болонье
Погрузитесь в мир итальянских вкусов с экскурсией по гастрономическому сердцу Болоньи. Вас ждут уникальные дегустации и истории
Начало: У фонтана «Нептун»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
от €270 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Болонья ученая, красная, толстая - для детей и их родителей
Открыть удивительный, но недооцененый город, попробовать настоящие тортеллини - и всё это с детьми
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от €215 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическая экскурсия по старинному рынку Болоньи
Устроить себе вкусное приключение в кулинарной столице Италии
Начало: Фонтан Нептуна
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Болонский университет: тысяча лет истории
Побывать в старейшем светском учебном заведении Европы и вновь почувствовать себя студентами
Начало: На Piazza Maggiore
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €215 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Болонья: путешествие в мир искусства
Посетить три старинные базилики и полюбоваться шедеврами великих мастеров в компании искусствоведа
Начало: На Piazza Maggiore
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от €215 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
Изучить знаменитые работы итальянских художников с историком искусства
Начало: На via delle Belle Arti
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от €215 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Болонья магическая и эзотерическая
Погрузитесь в мир магии и мистики средневековой Болоньи. Узнайте о масонах, алхимиках и древних культах, гуляя по историческим улицам и площадям
Начало: Фонтан «Нептун»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Еврейская Болонья
Погрузитесь в уникальную атмосферу Болоньи, исследуя историю еврейского народа на этой эксклюзивной индивидуальной экскурсии
Начало: На Piazza Maggiore
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €215 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по загадочной Болонье
Оцените красоту Болоньи и запечатлейте незабываемые моменты с профессиональным фотографом. Лучшие декорации для семейных, романтических и сольных снимков
Начало: У фонтана Нептуна
10 авг в 13:00
11 авг в 08:00
от €270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Все башни Болоньи
Познакомиться с каменными великанами, что сторожат улицы и переулки города
Начало: В удобном для вас месте
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Болонье
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €94 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Болонья: по следам Микеланджело
Узнать о «болонском периоде» гениального скульптора, художника и архитектора
Начало: На Piazza Maggiore
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €215 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей Lamborghini в Болонье: от мечты к мощи
Вас ждёт уникальная экскурсия в мир Lamborghini, где история и современность переплетаются в мощных автомобилях, созданных с любовью и страстью
Начало: У входа в музей Lamborghini
Сегодня в 14:00
11 авг в 10:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Эпоха династии Эсте в облике Феррары
Погрузитесь в историю Феррары, следуя по следам династии Эсте. От замков до кулинарных традиций - каждый шаг открывает новую страницу
24 авг в 10:00
26 авг в 10:00
от €270 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости Феррари
Эксклюзивные музеи в окрестностях Модены
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Доцца: самый красивый борго Италии
Оказаться в музее под открытым небом, изучить знаменитые муралес и заглянуть в старинную крепость
Начало: На Piazza Rocca в городе Доцца
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от €215 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Музыкальная Болонья
Окунуться в мир прекрасного и посетить Международный музей музыки в компании профессионального гида
Начало: На Piazza Maggiore
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от €215 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Исторический музей: настоящее погружение в прошлое
Побывать на постоянной экспозиции с гидом-выпускницей Болонского университета
Начало: На via Castiglione
12 авг в 10:30
24 авг в 10:30
от €215 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Все интересные места Болоньи: обзорная прогулка
Начало: Адрес встречи потдоговоренности
Расписание: По договоренности
€160 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
Болонья для детей и взрослых
Начало: Болонья
Расписание: В любой день, с 9:00 до 17:00
€140 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
Болонья: всё самое интересное в обзорной экскурсии
Начало: Болонья
Расписание: В любой день, с 9:00 до 17:00
€150 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Часовая башня + апартаменты папского легата в Болонье
Посетите Часовую башню и апартаменты папского легата в Болонье. Узнайте об истории и искусстве, насладитесь видами и уникальной атмосферой
Начало: На Piazza Maggiore
11 авг в 13:00
12 авг в 10:30
от €215 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
V
Экскурсия по Болонье с Ольгой оставила самые приятные впечатления! Ольга — великолепный экскурсовод: увлекательно рассказывает, прекрасно знает историю города и
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E
Валерия -одна из лучших экскурсоводов, которых мы находили на просторах данного приложения. а может и самая лучшая. однозначно рекомендую. все и обо всем с очень детальным рассказом, исторической справкой и местным колоритом.
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M
Интересный рассказчик, приятный в общении. Спасибо ещё раз!
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А
Одна из лучших экскурсий по городу.
Оксана прекрасный рассказчик. Отлично подстраивает маршрут под клиента(мы путешествовали с маленьким ребенком).
Экскурссия проходит в режиме диалога и непринужденной беседы.
2,5 часа пролетели как минута
Оксана- профессионал
Оксана прекрасный рассказчик. Отлично подстраивает маршрут под клиента(мы путешествовали с маленьким ребенком).
Экскурссия проходит в режиме диалога и непринужденной беседы.
2,5 часа пролетели как минута
Оксана- профессионал
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Спасибо Юлии за первое знакомство с Болоньей. Были учтены все пожелания, маршрут построен идеально, что позволило в короткое время охватить все основные достопримечательности исторического центра!
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всё прошло отлично! нам очень понравилась экскурсия! спасибо 😉
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Т
Замечательная экскурсия! Великолепная Оксана! Очень все понравилось.
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М
Один из лучших экскурсоводов, что я встречала ❤️ невероятно скрасила нам поездку!
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Н
Большое спасибо Светлане за прекрасную экскурсию! Все было интересно и в комфортном режиме. Болонья прекрасный город!
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И
Благодарю Ольгу за замечательную экскурсию по Пинакотеке. Мне очень повезло встретить гида, который любит свою профессию. Любит страну, в которой
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Всего 423 отзыва в Болонье
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Ответы на вопросы от путешественников по Болонье
Самые популярные экскурсии в Болонье
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Болонье в августе 2026
Сейчас в Болонье можно забронировать 49 экскурсий и билетов от 59 до 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 423 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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