Отзыв на: Живая старина многоликой Болоньи Ю Юлиан 5 Приятная прогулка по центру Болоньи с Ариной, студенткой магистратуры университета. Арина - хороший рассказчик, упор в экскурсии сделала не на даты и исторические события, а на 'секреты' и кузиоритеты. Для первого знакомства с городом вполне достаточно.

Отзыв на: Болонья — любовь с первого взгляда M Mark 5 Нам очень понравилась экскурсия по Болонье с Яной. Она рассказывает обо всём живо и интересно, и она очень приятный в общении человек. Мы запомним эту прогулку с ней надолго, и, безусловно, рекомендуем её всем, кто хочет узнать много нового, а также получить удовольствие от общения. В дополнение ко всему, она дала нам много советов о том, как провести второй день в Болонье, и это были прекрасные советы.

Отзыв на: Добро пожаловать в Болонью! В Виктория 5 Павел провёл для нас отличную экскурсию по Болонье. Мы были с двумя детьми 6 и 8 лет, было интересно всем. Замечательный город, и Павлу удалось передать нам частичку своего вдохновения и восхищения им. Хочется вернуться ❤️

Отзыв на: Болонья — любовь с первого взгляда E Eduard 5 Яна, спасибо Вам за отлично проведённое время и за интересное знакомство с Бологней

Отзыв на: Болонья — любовь с первого взгляда А Александра 5 Огромное спасибо Яне за увлекательную и очень информативную экскурсию! Благодаря ней мы всего за 2, 5 часа узнали очень много о городе, причём не только факты, которые можно прочитать в путеводителях, но и много деталей, легенд и местных баек о достопримечательностях, которые известны только старожилу и на которые бы мы сами никогда бы не обратили внимание. Яна очень удачно смогла сочетать в своём рассказе историю города, информацию о его культуре и быте, еде и развлечениях. Она гибко построила маршрут в соотвествии с нашими интересами и без труда отвечала на все вопросы. А ещё мы очень оценили ее помощь в бронировании ресторанов, множество советов, как провести свободное время и что вкусное попробовать! Было видно, что Яна очень любит Болонью и хочет через ее экскурсию передать эту любовь и нам.

Отзыв на: Добро пожаловать в Болонью! А Анна 5 Спасибо за интересную экскурсию! Было приятно вновь после длительной паузы насладиться прогулкой и рассказами о прекрасном городе Болонья!

Отзыв на: Добро пожаловать в Болонью! Т Таня 5 Нам очень понравилась экскурсия которую провёл Павел. Было интересно и у нас сложилось совсем другое преставление о городе. У нас было много экскурсий по Италии, и нам особо понравилось что Павел старался вести диалог с нами, мы могли задавать вопросы. Потому что некоторые экскурсии это как монолог экскурсовода, где невозможно вставать слово! Также было интересно детям, а их удивить сложно. Спасибо большое, честно очень рекомендую!

Отзыв на: Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом Д Дарья 5 Экскурсия очень понравилась! Я брала индивидуальную экскурсию, была одна. В Болонье была первый раз и всего на пару дней, хотелось за пару часов получить максимально полное представление о городе. Татьяна всё интересно рассказывала, отвечала на любые вопросы, везде меня фотографировала и даже угостила вкусным кофе в местной кофейне =) Подсказала, где можно хорошо пошопиться. После экскурсии я уже отлично ориентировалась сама по центру города. В общем, всем советую!

Отзыв на: Живая старина многоликой Болоньи Б Борис 4 Экскурсовод Алина, молодая и приятная в общении девушка, активная и доброжелательная. Любит Италию, знает и любит Болонью. Экскурсия с ней прошла легко и интересно. Рассказ был от лица жителя города, который много знает о своей Болонье, в том числе разные полезные в жизни мелочи и детали.