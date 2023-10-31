Болонья: путешествие в мир искусства

Посетить три старинные базилики и полюбоваться шедеврами великих мастеров в компании искусствоведа

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Ответы на вопросы
Болонья — кладезь итальянского искусства.

Вы побываете в трёх великолепных базиликах: Святого Петрония, Святого Доминика и Санта-Мария-делла-Вита.

Оцените работы художников болонской школы Рени и Гверчино, рассмотрите во всех деталях скульптуры Микеланджело, познакомитесь с шедеврами Пизано, Ломбарди и дель Арка. А я помогу расшифровать заложенные в них смыслы!
Болонья: путешествие в мир искусства
Болонья: путешествие в мир искусства
Болонья: путешествие в мир искусства
Болонья: путешествие в мир искусства
Болонья: путешествие в мир искусства
Болонья: путешествие в мир искусства
Болонья: путешествие в мир искусства
Болонья: путешествие в мир искусства
Болонья: путешествие в мир искусства
Болонья: путешествие в мир искусства
Ближайшие даты:
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Базилика Святого Петрония. Вы посетите последний готический храм Европы, который по размерам должен был превзойти Базилику Святого Петра в Риме. Я расскажу, почему его строили более 300 лет, какие тайны хранит капелла Болоньини и какая художественная композиция оказала влияние на творчество Микеланджело.

Площадь Святого Доминика. Я покажу вам расположенные на ней саркофаги глоссаторов. Раскрою, кто это такие, какое отношение Кодекс Юстиниана имеет к Болонскому университету и почему в середине 13 века в городе отменили крепостное право.

Базилика Святого Доминика. Это настоящая сокровищница мирового искусства. Вы увидите скульптуры 19-летнего Микеланджело, услышите о его жизни и болонском периоде творчества. Кроме того, мы подробно поговорим о Святом Доминике, ордене Доминиканцев, инквизиции, первой в Европе Академии художеств и местной школе живописи.

Базилика Санта-Мария-делла-Вита. Маленькая церковь в стиле барокко, где находятся две редкие терракотовые композиции: «Оплакивание Иисуса» и «Успение Пресвятой Богородицы». Я поделюсь особенностями работы с терракотой и раскрою, почему Микеланджело считал скульптуру величайшим из всех искусств.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно: капелла Болоньини — 5 евро, Базилика Санта-Мария-делла-Вита — 10 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Piazza Maggiore
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Летние

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