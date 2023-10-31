Посетить три старинные базилики и полюбоваться шедеврами великих мастеров в компании искусствоведа
Вы побываете в трёх великолепных базиликах: Святого Петрония, Святого Доминика и Санта-Мария-делла-Вита.
Оцените работы художников болонской школы Рени и Гверчино, рассмотрите во всех деталях скульптуры Микеланджело, познакомитесь с шедеврами Пизано, Ломбарди и дель Арка. А я помогу расшифровать заложенные в них смыслы!
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Описание
Что вас ожидает
Базилика Святого Петрония. Вы посетите последний готический храм Европы, который по размерам должен был превзойти Базилику Святого Петра в Риме. Я расскажу, почему его строили более 300 лет, какие тайны хранит капелла Болоньини и какая художественная композиция оказала влияние на творчество Микеланджело.
Площадь Святого Доминика. Я покажу вам расположенные на ней саркофаги глоссаторов. Раскрою, кто это такие, какое отношение Кодекс Юстиниана имеет к Болонскому университету и почему в середине 13 века в городе отменили крепостное право.
Базилика Святого Доминика. Это настоящая сокровищница мирового искусства. Вы увидите скульптуры 19-летнего Микеланджело, услышите о его жизни и болонском периоде творчества. Кроме того, мы подробно поговорим о Святом Доминике, ордене Доминиканцев, инквизиции, первой в Европе Академии художеств и местной школе живописи.
Базилика Санта-Мария-делла-Вита. Маленькая церковь в стиле барокко, где находятся две редкие терракотовые композиции: «Оплакивание Иисуса» и «Успение Пресвятой Богородицы». Я поделюсь особенностями работы с терракотой и раскрою, почему Микеланджело считал скульптуру величайшим из всех искусств.
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно: капелла Болоньини — 5 евро, Базилика Санта-Мария-делла-Вита — 10 евро.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Piazza Maggiore
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.