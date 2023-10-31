Болонья — кладезь итальянского искусства. Вы побываете в трёх великолепных базиликах: Святого Петрония, Святого Доминика и Санта-Мария-делла-Вита. Оцените работы художников болонской школы Рени и Гверчино, рассмотрите во всех деталях скульптуры Микеланджело, познакомитесь с шедеврами Пизано, Ломбарди и дель Арка. А я помогу расшифровать заложенные в них смыслы!

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Описание

Что вас ожидает

Базилика Святого Петрония. Вы посетите последний готический храм Европы, который по размерам должен был превзойти Базилику Святого Петра в Риме. Я расскажу, почему его строили более 300 лет, какие тайны хранит капелла Болоньини и какая художественная композиция оказала влияние на творчество Микеланджело.

Площадь Святого Доминика. Я покажу вам расположенные на ней саркофаги глоссаторов. Раскрою, кто это такие, какое отношение Кодекс Юстиниана имеет к Болонскому университету и почему в середине 13 века в городе отменили крепостное право.

Базилика Святого Доминика. Это настоящая сокровищница мирового искусства. Вы увидите скульптуры 19-летнего Микеланджело, услышите о его жизни и болонском периоде творчества. Кроме того, мы подробно поговорим о Святом Доминике, ордене Доминиканцев, инквизиции, первой в Европе Академии художеств и местной школе живописи.

Базилика Санта-Мария-делла-Вита. Маленькая церковь в стиле барокко, где находятся две редкие терракотовые композиции: «Оплакивание Иисуса» и «Успение Пресвятой Богородицы». Я поделюсь особенностями работы с терракотой и раскрою, почему Микеланджело считал скульптуру величайшим из всех искусств.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно: капелла Болоньини — 5 евро, Базилика Санта-Мария-делла-Вита — 10 евро.