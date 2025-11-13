Заводы Феррари, Ламборгини, Дукати образуют, так называемую, Долину Моторов и находятся в окрестностях Болоньи и Модены, приглашаю Вас окунуться в автомобильный мир посредством посещения известных музеев спортивных машин, таких как
Описание экскурсииТак как регион Эмилия — Романья, где находятся города Модена и Болонья, славится своими гастрономическими традициями, в рамках тура возможен обед из экологических продуктов на ферме, окружённой живописными виноградниками; посещение производства сыра пармиджано-реджано (дегустация сыров различной степени выдержки) и традиционного бальзамического уксуса Модены (дегустация с мороженым), посещение музея мороженого, его приготовление и дегустация. Важная информация: За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено
В любой день, с 9:00 до 17:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Тест-драйв на Феррари или Ламборгини
- Обед
Место начала и завершения?
Болонья
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
