Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Планируете посетить Италию и Вам нужен переводчик?

С какой бы целью Вы не отправились в Италию, будь то деловые переговоры с зарубежными партнерами, посещение международной выставки, простая туристическая поездка или визит к врачу - Вам не обойтись без помощи профессионального переводчика.

Я могу Вам помочь не только в бизнес-турах, но и показать одно из самых красивых 🤩 мест Италии.