Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Переводчик на озере Гарда

Гид S.
Гид S. – Гид из Брешиа
Переводчик на озере Гарда
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €43 за человека

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Переводчик на озере Гарда
Планируете посетить Италию и Вам нужен переводчик?
С какой бы целью Вы не отправились в Италию, будь то деловые переговоры с зарубежными партнерами, посещение международной выставки, простая туристическая поездка или визит к врачу - Вам не обойтись без помощи профессионального переводчика.
Я могу Вам помочь не только в бизнес-турах, но и показать одно из самых красивых 🤩 мест Италии.
Начало и место завершения
🚩 Brescia

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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