Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Планируете посетить Италию и Вам нужен переводчик?
С какой бы целью Вы не отправились в Италию, будь то деловые переговоры с зарубежными партнерами, посещение международной выставки, простая туристическая поездка или визит к врачу - Вам не обойтись без помощи профессионального переводчика.
Я могу Вам помочь не только в бизнес-турах, но и показать одно из самых красивых 🤩 мест Италии.
Начало и место завершения
🚩 Brescia
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.