Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Шоппинг на озере Гарда, в Вероне, Милане, Венеции

Гид S.
Гид S. – Гид из Брешиа
Шоппинг на озере Гарда, в Вероне, Милане, Венеции
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €43 за человека

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Шоппинг на озере Гарда, в Вероне, Милане, Венеции
Шоппинг в Италии - это очень часто больше, чем, нежели просто поход по магазинам, это не только своеобразный ритуал, но и способ развлечь себя, как-то занять свободное время.
Я организую Вам индивидуальное сопровождение по фирменным магазинам, где предоставлены такие марки как Cavalli, versace, D&G, Armani, Trussardi, Blumarine и др. А также сопровождение по аутлетам, складам и фабрикам.
А также предлагаю Вам покупку шубы прямо от производителя! Одна из важных итальянских фирм, которая работает на мировом рынке. Исключительно высшеего качества и дизайна! Возможен индивидуальный заказ по искизам или фото, который будет выполнен в течении 5, 6, 7 дней (зависит от сложности заказа).
Начало и место завершения
🚩 Brescia

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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