Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Шоппинг в Италии - это очень часто больше, чем, нежели просто поход по магазинам, это не только своеобразный ритуал, но и способ развлечь себя, как-то занять свободное время.

Я организую Вам индивидуальное сопровождение по фирменным магазинам, где предоставлены такие марки как Cavalli, versace, D&G, Armani, Trussardi, Blumarine и др. А также сопровождение по аутлетам, складам и фабрикам.

А также предлагаю Вам покупку шубы прямо от производителя! Одна из важных итальянских фирм, которая работает на мировом рынке. Исключительно высшеего качества и дизайна! Возможен индивидуальный заказ по искизам или фото, который будет выполнен в течении 5, 6, 7 дней (зависит от сложности заказа).