Эта была незабываемая экскурсия. Ирочка настолько глубоко рассказала нам про Рим мы его прочуствовали всем сердцем и влюбились. Ирочка, заботилась чтоб мы не устали, мы ее видили первый раз, а расстались как близкие друзья. Спасибо огромное, за такие прекрасные впечатления.

Э Эвелина 5

Заказывала экскурсию для своих туристов, семья 4 человека прибыли в Рим на круизном Лайнере, посчитали, что нам дешевле взять индивидуальную экскурсию, чем ехать группой на экскурсию предложенную на Лайнере, и ни капли не прогадали. Мои туристы остались просто в невероятном восторге от гида Ирины, показала им Рим во всей красе. по организации с моей стороны при бронировании тоже все было чудесно, оперативно, информативно, без лишней воды. огромное спасибо Вам от Ольги и от нашего Туристического Агентства за довольных туристов. Рекомендуем!