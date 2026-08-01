Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из порта Чивитавеккья и обратно
С ветерком и интересными рассказами доехать до Рима или другого города Лацио и уехать обратно
Начало: В Чивитавеккье
12 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от €380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
Встречаемся в порту Чивитавеккья
Начало: Рим или Чивитавеккья
1 ноя в 10:00
2 ноя в 10:00
от €200 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Чивитавеккья
Самые популярные экскурсии в Чивитавеккья
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Чивитавеккья в августе 2026
Сейчас в Чивитавеккья можно забронировать 2 экскурсии от 200 до 380. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас в Чивитавеккья в 2026 году. У нас есть множество интересных экскурсий по Италии, которые предлагаются на русском языке. Цены начинаются от €200. Откройте для себя прекрасные достопримечательности Чивитавеккья и начните свое путешествие с нами