Все экскурсии в Чивитавеккья
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Чивитавеккья – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 6 ⭐ отзывов, цены от €130. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Чивитавеккья почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
8ч
€130
за 1-5 чел.
Весь Рим за день — для пассажиров круизных лайнеров
Встречаемся в порту Чивитавеккья!
Последние отзывы «Экскурсии Чивитавеккья»
- ЛЛеонид21 октября 2019Эта была незабываемая экскурсия. Ирочка настолько глубоко рассказала нам про Рим мы его прочуствовали всем сердцем и влюбились. Ирочка, заботилась чтоб мы не устали, мы ее видили первый раз, а расстались как близкие друзья. Спасибо огромное, за такие прекрасные впечатления.
- ЭЭвелина24 сентября 2019Заказывала экскурсию для своих туристов, семья 4 человека прибыли в Рим на круизном Лайнере, посчитали, что нам дешевле взять индивидуальную экскурсию, чем ехать группой на экскурсию предложенную на Лайнере, и ни капли не прогадали. Мои туристы остались просто в невероятном восторге от гида Ирины, показала им Рим во всей красе. по организации с моей стороны при бронировании тоже все было чудесно, оперативно, информативно, без лишней воды. огромное спасибо Вам от Ольги и от нашего Туристического Агентства за довольных туристов. Рекомендуем!
- ААлександр5 сентября 2019Прекрасный гид, прекрасная экскурсия, прекрасный Рим! Ирина великолепно чувствует малейшие нюансы работы с экскурсантами, моментально подстраивает маршрут под индивидуальные особенности всех членов группы. Огромное спасибо Ирине от 4-х экскурсантов: Александра, Софии, Ольги и Любови!