Найдено 2 экскурсии в Чивитавеккья на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 3 часа 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Трансфер из порта Чивитавеккья и обратно С ветерком и интересными рассказами доехать до Рима или другого города Лацио и уехать обратно Начало: В Чивитавеккье от €380 за всё до 4 чел. Круизы 5 часов 49 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров Встречаемся в порту Чивитавеккья Начало: Рим или Чивитавеккья от €200 за всё до 4 чел.

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