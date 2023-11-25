С ветерком и интересными рассказами доехать до Рима или другого города Лацио и уехать обратно
Я встречу вас у порта Чивитавеккья с табличкой, на которой будут написаны ваши имена.
По удобной и скоростной автостраде с живописными видами, которые вы будете наблюдать из окна, отвезу вас в Рим или любой другой город в Лацио. А после, когда вы погуляете, отвезу вас обратно в порт — быстро, безопасно, комфортно.
По удобной и скоростной автостраде с живописными видами, которые вы будете наблюдать из окна, отвезу вас в Рим или любой другой город в Лацио. А после, когда вы погуляете, отвезу вас обратно в порт — быстро, безопасно, комфортно.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
По дороге вы полюбуетесь живописным побережьем Терренского моря. Я расскажу о городках, мимо которых мы будем проезжать. Приехав в нужный город, вы сможете погулять и заняться своими делами, а после я отвезу вас обратно в порт Чивитавеккья. На обратном пути по желанию вы осмотрите изящный замок Санта-Севера и услышите его историю.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Ford Fiesta
- Путь в одну сторону занимает 1,5 часа
- Стоимость указана за трансфер в обе стороны
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Чивитавеккье
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Чивитавеккья
Провела экскурсии для 109 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я — путешественник по призванию, побывала во многих странах, пока не увидела Италию. Именно здесь мне захотелось остановиться навсегда, именно Рим захватил моё сердце. Мне никогда здесь не скучно, я продолжаю его изучать как самостоятельно, так и посещая экскурсии и курсы по искусству, читая книги по истории на итальянском языке. Здесь я живу уже 21 год, и мне есть чем поделиться — Рим и его пригород я знаю не хуже местных жителей. Приглашаю вас погрузиться в беззаботную римскую жизнь, увидеть великолепные площади и фонтаны, прогуляться по роскошным улицам и средневековым проулкам, узнать историю города от Ромула до наших дней, откушать в ресторанах, о которых туристы ещё не знают;-) И просто взглянуть на Рим глазами местных жителей.
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