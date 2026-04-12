Я встречу вас у порта Чивитавеккья с табличкой, на которой будут написаны ваши имена.
По удобной скоростной автостраде с живописными видами из окна отвезу вас в Рим или любой другой город в Лацио. А после, когда вы погуляете, доставлю вас обратно в порт — быстро, безопасно, комфортно.
По удобной скоростной автостраде с живописными видами из окна отвезу вас в Рим или любой другой город в Лацио. А после, когда вы погуляете, доставлю вас обратно в порт — быстро, безопасно, комфортно.
Описание трансфер
По дороге вы полюбуетесь живописным побережьем Терренского моря. Я расскажу о городках, мимо которых мы будем проезжать. Приехав в нужный город, вы сможете погулять и заняться своими делами, а после я отвезу вас обратно в порт Чивитавеккья. На обратном пути по желанию вы осмотрите изящный замок Санта-Севера и услышите его историю.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Ford Fiesta
- Путь в одну сторону занимает 1,5 часа
- Стоимость указана за трансфер в обе стороны
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Чивитавеккье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Чивитавеккья
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 577 туристов
Я — путешественник по призванию и исследователь по натуре. За годы жизни в Риме я дополнила свои два высших образования постоянным изучением итальянской истории и искусства. Я побывала во многих
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга отличный экскурсовод ♥️
Ольга
Ответ организатора:
Спасибо!) Привет Федору
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Спасибо за необычную экскурсию. Дорога была не легкой и долгой, но это того стоило👍🏻
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