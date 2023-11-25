Трансфер из порта Чивитавеккья и обратно

Индивидуальный трансфер в Чивитавеккья

С ветерком и интересными рассказами доехать до Рима или другого города Лацио и уехать обратно

Я встречу вас у порта Чивитавеккья с табличкой, на которой будут написаны ваши имена.

По удобной и скоростной автостраде с живописными видами, которые вы будете наблюдать из окна, отвезу вас в Рим или любой другой город в Лацио. А после, когда вы погуляете, отвезу вас обратно в порт — быстро, безопасно, комфортно.
Трансфер из порта Чивитавеккья и обратно
Трансфер из порта Чивитавеккья и обратно
Трансфер из порта Чивитавеккья и обратно
Трансфер из порта Чивитавеккья и обратно
Трансфер из порта Чивитавеккья и обратно
Трансфер из порта Чивитавеккья и обратно
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

По дороге вы полюбуетесь живописным побережьем Терренского моря. Я расскажу о городках, мимо которых мы будем проезжать. Приехав в нужный город, вы сможете погулять и заняться своими делами, а после я отвезу вас обратно в порт Чивитавеккья. На обратном пути по желанию вы осмотрите изящный замок Санта-Севера и услышите его историю.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Ford Fiesta
  • Путь в одну сторону занимает 1,5 часа
  • Стоимость указана за трансфер в обе стороны

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Чивитавеккье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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