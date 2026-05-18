6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если ваш лайнер на день остановился в Риме — этот день должен стать по-настоящему волшебным! Из порта Чивитавеккья мы отправимся в самое сердце города: прогуляемся мимо Колизея и фонтана Треви,

площади Навона и Собора святого Петра, разговаривая о римских императорах и тайнах Ватикана, пробуя джелато и настоящий итальянский кофе. За один день вы увидите ключевые достопримечательности, без которых невозможно представить Рим, погрузитесь в атмосферу Вечного города и составите о нем собственное объемное впечатление.

Описание экскурсии

Всё великолепие Вечного города

Обойти за один день весь Рим невозможно, но не волнуйтесь: я проведу вас по самым значимым, красивым и атмосферным местам города. Вы прочувствуете дух Римской империи и узнаете об истоках великой цивилизации у античного Колизея, Триумфальной арки Константина, Пантеона и Римского форума. Услышите о семи императорах — первых правителях Рима, повлиявших на ход его истории. Бросите монетку в легендарный фонтан Треви и рассмотрите шедевры барокко на площади Навона, рассмотрите памятник Витториано на площади Венеции и, конечно, осмотрите монументальный Собор святого Петра, главную визитную карточку Ватикана (куда, по желанию, мы пройдем без очереди).

Нетривиальные факты и повседневная жизнь Рима

Всю прогулку вас будут сопровождать римские легенды и народные предания. Мы поговорим о создании главных архитектурных объектов Рима и их секретах: вы узнаете, как на самом деле называется Колизей и для чего Пантеону отверстие в куполе, по-новому взглянете на легенду о Ромуле и Реме и увидите место, где сжигали ведьм в эпоху инквизиции. Я расскажу о старинных традициях, которые сохранились в жизни римлян по сей день, и самых ярких фактах, благодаря которым Рим стремятся посетить хотя бы раз в жизни. А после переместимся в современность и поговорим об итальянской кухне, посмотрим на римский Парламент, разведаем сувенирные лавки и магазинчики, где можно попробовать ликер Лимончелло, настоящую римскую пиццу или вкуснейшее джелато.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия рассчитана на пассажиров круизных лайнеров, которые хотят за один день познакомиться со всеми визитными карточками Вечного города.

Организационные детали

Мы встретимся в порту Чивитавеккья, а затем на поезде или машине/минивэне доберемся до Рима. Выбирайте вид транспорта на Ваш вкус. Также, по желанию, экскурсию можно начать уже в Риме. При выборе электрички вас ждет пешеходная прогулка по Риму.

Машина/минивэн — 5 остановок близко к достопримечательностям.

Машина/минивэн — 5 остановок близко к достопримечательностям. Детали будут оговорены заранее, длительность экскурсии в Риме зависит от времени отправления вашего лайнера. В Риме у нас будет около 5 часов. Экскурсия завершается в порту Чивитавеккии.

Возможность присоединение других участников экскурсии

:Проезд на электричке (16 евро туда-обратно) или машине/минивэн на 8 мест (стоимость зависит от количества человек)