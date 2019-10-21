6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Все великолепие Вечного города

Обойти за один день весь Рим невозможно, но не волнуйтесь: я проведу вас по самым значимым, красивым и атмосферным местам города. Вы прочувствуете дух Римской империи и узнаете об истоках великой цивилизации у античного Колизея, Триумфальной арки Константина, Пантеона и Римского форума. Услышите о семи императорах — первых правителях Рима, повлиявших на ход его истории. Бросите монетку в легендарный фонтан Треви и рассмотрите шедевры барокко на площади Навона, рассмотрите памятник Витториано на площади Венеции и, конечно, осмотрите монументальный Собор святого Петра, главную визитную карточку Ватикана (куда, по желанию, мы пройдем без очереди).

Нетривиальные факты и повседневная жизнь Рима

Всю прогулку вас будут сопровождать римские легенды и народные предания. Мы поговорим о создании главных архитектурных объектов Рима и их секретах: вы узнаете, как на самом деле называется Колизей и для чего Пантеону отверстие в куполе, по-новому взглянете на легенду о Ромуле и Реме и увидите место, где сжигали ведьм в эпоху инквизиции. Я расскажу о старинных традициях, которые сохранились в жизни римлян по сей день, и самых ярких фактах, благодаря которым Рим стремятся посетить хотя бы раз в жизни. А после переместимся в современность и поговорим об итальянской кухне, посмотрим на римский Парламент, разведаем сувенирные лавки и магазинчики, где можно попробовать ликер Лимончелло, настоящую римскую пиццу или вкуснейшее джелато.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия рассчитана на пассажиров круизных лайнеров, которые хотят за один день познакомиться со всеми визитными карточками Вечного города.