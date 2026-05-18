6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
Встречаемся в порту Чивитавеккья
Если ваш лайнер на день остановился в Риме — этот день должен стать по-настоящему волшебным! Из порта Чивитавеккья мы отправимся в самое сердце города: прогуляемся мимо Колизея и фонтана Треви, читать дальшеуменьшить
площади Навона и Собора святого Петра, разговаривая о римских императорах и тайнах Ватикана, пробуя джелато и настоящий итальянский кофе.
За один день вы увидите ключевые достопримечательности, без которых невозможно представить Рим, погрузитесь в атмосферу Вечного города и составите о нем собственное объемное впечатление.
Обойти за один день весь Рим невозможно, но не волнуйтесь: я проведу вас по самым значимым, красивым и атмосферным местам города. Вы прочувствуете дух Римской империи и узнаете об истоках великой цивилизации у античного Колизея, Триумфальной арки Константина, Пантеона и Римского форума. Услышите о семи императорах — первых правителях Рима, повлиявших на ход его истории. Бросите монетку в легендарный фонтан Треви и рассмотрите шедевры барокко на площади Навона, рассмотрите памятник Витториано на площади Венеции и, конечно, осмотрите монументальный Собор святого Петра, главную визитную карточку Ватикана (куда, по желанию, мы пройдем без очереди).
Нетривиальные факты и повседневная жизнь Рима
Всю прогулку вас будут сопровождать римские легенды и народные предания. Мы поговорим о создании главных архитектурных объектов Рима и их секретах: вы узнаете, как на самом деле называется Колизей и для чего Пантеону отверстие в куполе, по-новому взглянете на легенду о Ромуле и Реме и увидите место, где сжигали ведьм в эпоху инквизиции. Я расскажу о старинных традициях, которые сохранились в жизни римлян по сей день, и самых ярких фактах, благодаря которым Рим стремятся посетить хотя бы раз в жизни. А после переместимся в современность и поговорим об итальянской кухне, посмотрим на римский Парламент, разведаем сувенирные лавки и магазинчики, где можно попробовать ликер Лимончелло, настоящую римскую пиццу или вкуснейшее джелато.
Кому подойдет прогулка
Экскурсия рассчитана на пассажиров круизных лайнеров, которые хотят за один день познакомиться со всеми визитными карточками Вечного города.
Организационные детали
Мы встретимся в порту Чивитавеккья, а затем на поезде или машине/минивэне доберемся до Рима. Выбирайте вид транспорта на Ваш вкус. Также, по желанию, экскурсию можно начать уже в Риме. При выборе электрички вас ждет пешеходная прогулка по Риму. Машина/минивэн — 5 остановок близко к достопримечательностям.
Детали будут оговорены заранее, длительность экскурсии в Риме зависит от времени отправления вашего лайнера. В Риме у нас будет около 5 часов. Экскурсия завершается в порту Чивитавеккии.
Дополнительные расходы:Проезд на электричке (16 евро туда-обратно) или машине/минивэн на 8 мест (стоимость зависит от количества человек)
Возможность присоединение других участников экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рим или Чивитавеккья
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина и Татьяна — ваш гид в Чивитавеккья
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 656 туристов
Приглашаем вас совершить незабываемое путешествие в нашей компании!
Вас ждут интересные истории, живописные места, уникальные памятники архитектуры и яркие впечатления.
Опыт в организации трансферов и индивидуальных экскурсий более девяти лет. Только индивидуальный подход с учётом ваших пожеланий, ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Elena
Супер экскурсия. Отличный гид, сильно не перегружала экскурсию историческими фактами. Маршрут очень продуманный, за несколько часов посмотрели все главные достопримечательности Рима и площадь Ватикана. Экскурсия прошла в дружеской обстановке, было выпито несколько аперолей и съедена вкуснейшая паста в очень домашнем ресторанчике))) Нам очень понравилось.
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Светлана
Очень благодарны Татьяне за экскурсию по Риму! Очень насыщенный и интересный получился день! Очень приятно и плодотворно пообщались. Увидели новые и интересные места для нас в Риме. Ну, и, конечно, прошлись по классике. Нам все очень подробно рассказали и объяснили до экскурсии как все будет организовано и где мы будем встречаться. Рекомендуем организатора всем, кто желает познакомиться с Римом.
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Анастасия
Программа максимум за минимум времени (были ограничены из-за стоянки лайнера). Построили прекрасный маршрут, старались избежать толпы, искали лучшие ракурсы, даже успели пообедать:) Татьяна душевный и чуткий человек, прекрасный гид! Частичка наших сердец осталась в Риме! 💕🤗😘
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Арчаков
очень понравилась экскурсия. Татьяна смогла подстроиться под обстоятельства и смогла показать и рассказать максимум из возможного, по моему мнению. учла все пожелания по формату, содержанию и ответила на все заданные вопросы. все прошло супер!
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Elena
спасибо за экскурсию, всем очень понравилось.
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О
Оксана
Я рада,что познакомилась с таким замечательным гидом как Татьяна! Мы отлично всё успели посмотреть.
На круизном корабле Мы проснулись в 7.40/завтрак/быстрый выход/такси-6€чел. И Встреча в 8.20 на ж. д. станции Чивитавеккья. 😃 читать дальшеуменьшить
Купили билет на транспорт за 12€ Успели удачно занять места в поезде, и в течении часа услышали отличную экскурссию про мифы,истории Рима,Италии. Прибыв на ж. д. станцию Рима продегустировали замечательное кофе,посетили необходимое место. И началась наша экскурссия в Риме. В последний раз (лично я) была в Риме 3 года назад,когда открыли только после Ковида посещение города. Разница конечно Колосальная. Толпы людей'" -и это рабочий день и не сезон!!!! Погода была замечательная+23 /облака!!! Ни жарко,ни холодно…. Татьяна провела нас по интересным местам,очень классные локации, про которые мы раньше не знали. Супер! Хотим выразить особую благодарность За открытие для нас Рима с новой стороны! Мы сделали особый вывод -если вы посещаете город В первый раз -берите Гида!!!! Не пожалеете!!!
+2
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