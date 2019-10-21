6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Встречаемся в порту Чивитавеккья!

Ирина и Татьяна
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Ирина и Татьяна – ваш гид
Если ваш лайнер на день остановился в Риме — этот день должен стать по-настоящему волшебным! Из порта Чивитавеккья мы отправимся в самое сердце города: прогуляемся мимо Колизея и фонтана Треви, площади Навона и Собора святого Петра, разговаривая о римских императорах и тайнах Ватикана, пробуя джелато и настоящий итальянский кофе.

За один день вы увидите ключевые достопримечательности, без которых невозможно представить Рим, погрузитесь в атмосферу Вечного города и составите о нем собственное объемное впечатление.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Весь Рим за день — для пассажиров круизных лайнеров
Весь Рим за день — для пассажиров круизных лайнеров

Что вас ожидает

Все великолепие Вечного города
Обойти за один день весь Рим невозможно, но не волнуйтесь: я проведу вас по самым значимым, красивым и атмосферным местам города. Вы прочувствуете дух Римской империи и узнаете об истоках великой цивилизации у античного Колизея, Триумфальной арки Константина, Пантеона и Римского форума. Услышите о семи императорах — первых правителях Рима, повлиявших на ход его истории. Бросите монетку в легендарный фонтан Треви и рассмотрите шедевры барокко на площади Навона, рассмотрите памятник Витториано на площади Венеции и, конечно, осмотрите монументальный Собор святого Петра, главную визитную карточку Ватикана (куда, по желанию, мы пройдем без очереди).

Нетривиальные факты и повседневная жизнь Рима
Всю прогулку вас будут сопровождать римские легенды и народные предания. Мы поговорим о создании главных архитектурных объектов Рима и их секретах: вы узнаете, как на самом деле называется Колизей и для чего Пантеону отверстие в куполе, по-новому взглянете на легенду о Ромуле и Реме и увидите место, где сжигали ведьм в эпоху инквизиции. Я расскажу о старинных традициях, которые сохранились в жизни римлян по сей день, и самых ярких фактах, благодаря которым Рим стремятся посетить хотя бы раз в жизни. А после переместимся в современность и поговорим об итальянской кухне, посмотрим на римский Парламент, разведаем сувенирные лавки и магазинчики, где можно попробовать ликер Лимончелло, настоящую римскую пиццу или вкуснейшее джелато.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия рассчитана на пассажиров круизных лайнеров, которые хотят за один день познакомиться со всеми визитными карточками Вечного города.

Организационные детали

  • Мы встретимся в порту Чивитавеккья, а затем на поезде или автобусе или машине/ минивэн доберемся до Рима. Выбирайте вид транспорта на Ваш вкус.
  • Детали будут оговорены заранее, длительность экскурсии в Риме зависит от времени отправления вашего лайнера. В Риме у нас будет около 5 часов. Экскурсия завершается в порту Чивитавеккии.
  • Также, по желанию, экскурсию можно начать уже в Риме.
  • Дополнительные расходы: проезд на автобусе (35 евро с человека), или электричке (16 евро туда-обратно), или машине/минивэн на 8 мест (стоимость зависит от количества человек).
  • Пи выборе электрички вас ждет пешеходная прогулка по Риму (около 15 км). Автобус делает дополнительно 3 остановки в центре города — это даст нам возможность быстрее перемещаться между достопримечательностями Рима.
    Машина/минивэн — 5 остановок близко к достопримечательностям.
  • Маршрут может быть откорректирован с учетом ваших пожеланий.
Весь Рим за день — для пассажиров круизных лайнеров
Весь Рим за день — для пассажиров круизных лайнеров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина и Татьяна
Ирина и Татьяна
Приглашаем вас совершить незабываемое путешествие в нашей компании! Вас ждут интересные истории, живописные места, уникальные памятники архитектуры и яркие впечатления. Опыт в организации трансферов и индивидуальных экскурсий более девяти лет. Только индивидуальный подход с учётом ваших пожеланий, ждём вас!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 октября 2019
Эта была незабываемая экскурсия!Ирочка настолько глубоко рассказала нам про Рим мы его прочуствовали всем сердцем и влюбились.Ирочка,заботилась чтоб мы не устали,мы ее видили первый раз,а расстались как близкие друзья.Спасибо огромное,за такие прекрасные впечатления.
24 сентября 2019
Заказывала экскурсию для своих туристов, семья 4 человека прибыли в Рим на круизном Лайнере, посчитали, что нам дешевле взять индивидуальную экскурсию, чем ехать группой на экскурсию предложенную на Лайнере , и ни капли не прогадали. Мои туристы остались просто в невероятном восторге от гида Ирины, показала им Рим во всей красе. по организации с моей стороны при бронировании тоже все было чудесно, оперативно, информативно, без лишней воды. огромное спасибо Вам от Ольги и от нашего Туристического Агентства за довольных туристов.
Рекомендуем!
5 сентября 2019
Прекрасный гид, прекрасная экскурсия, прекрасный Рим! Ирина великолепно чувствует малейшие нюансы работы с экскурсантами, моментально подстраивает маршрут под индивидуальные особенности всех членов группы. Огромное спасибо Ирине от 4-х экскурсантов: Александра, Софии, Ольги и Любови!
22 августа 2019
Большое спасибо Ирине за очень интересную экскурсию. Мы открыли для себя Рим с другой стороны, узнали много интересных мест. Всё было тщательно продумано, чётко и без напряжения.
12 мая 2019
Благодарим за прекрасную экскурсию, очень довольны, до новых встреч 👍
26 апреля 2019
Прекрасная экскурсия по « Вечному городу », а главное эрудированная и очень доброжелательная Ирина. За один день она показала нам красоту Рима, а главное появилось желание вернуться в него не раз. Экскурсия была проведена очень комфортно ( при условии, что мы не очень молоды), но нам удалось многое посмотреть, по дороге зайдя в уютное кафе . Поскольку мы «круизники» Ирина нас встретила в Чивитавекьи и на хорошем автомобиле мы доехали до Рима и обратно. Всем от души советую воспользоваться услугами Ирины и познакомиться с интересным и знающим историю Италии и Рима экскурсоводом.. Ещё раз спасибо большое Ирине и Tripster. Всем удачи!

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