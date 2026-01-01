Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка вдоль озера Гарда
Начало: По договоренности в Венеции: отель, Площадь Рима
Расписание: Перед бронированием услуги выясните, пожалуйста, у гида его свободность на необходимую Вам дату.
€700 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Водяные мельницы средневекового Боргетто
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день с 10 до 17 часов
€150 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гарде
Самые популярные экскурсии в Гарде
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