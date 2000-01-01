Все экскурсии в Гарде
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Гарде – доступно 4 экскурсии на 2021 год, цены от €100. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Гарде почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
5ч
€214
за 1 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
€550
за 1-4 чел.
Поездка вдоль озера Гарда
автомобильная поездка из Венеции вдоль восточного побережья озера Гарды
Перед бронированием услуги выясните, пожалуйста, у гида его свободность на необходимую Вам дату.
Индивидуальная экскурсия
4ч
€180
за 1-8 чел.
Дезенцано дель Гарда и Сирмионе глазами местного жителя
На моей авторской экскурсии, проводимой в формате прогулки-беседы, я расскажу о происхождении озера и...
в любой день в 09.00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-7 чел.
Античный Боргетто
На моей авторской экскурсии, проводимой в формате прогулки-беседы, я расскажу о происхождении озера и...
по договоренности