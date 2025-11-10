Наша экскурсия проходит в городе Рапалло в заливе Тигульо Лигурийской Ривьеры, расположенном между Чиавари и Портофино. У популярного курорта Равелло, как и у других небольших итальянских курортов, классическая история. Когда-то он был посёлком рыбаков, который благодаря мягкому климату и природной красоте стал элитным местом отдыха. Как и в других городах, в Рапалло расположена набережная с великолепными пальмами, а в центре располагается пристань с лодками и роскошными яхтами. А над морем возвышается форт с малой часовней, возведённой в XVI веке, который служил защитой от пиратских нашествий. Далее простираются разноцветные дома, присущие итальянскому колориту и обаянию. Большая часть Рапалло, несмотря на горную каменистую местность, находится на ровном земельном участке. Высокие холмы устланы великолепными частными виллами, принадлежащими в основном приезжающим на зиму сюда состоятельным итальянцам. Что вас ждёт? Мы начнём посещение города с построенного на море красивого древнего замка в середине XVI века. Громоздится он на высокой скале и был построен для защиты города Рапалло от нападения пирата Драгута. В настоящее время замок является основным символом города, где проводятся выставки живописи и фотографии, а также аукционы антикварных вещей. Далее за замком продолжим посещение города, осмотрев Гражданскую Башню — Torre Civica, возведённую в конце XV века и означающую возобновленный мир. Около башни Torre Civica располагается Santissima Trinita — часовня, которая имеет название Oratorio dei Bianchi (Часовня Белого), названная из-за братства, которое носит белые капюшоны. Достоянием часовни XVIII века является оригинальный орган. В городе, в его центральной части, располагается церковь San Stefano — одно из первых христианских строений в этой местности. Она была построена согласно историческим документам, в 1155 году. Сейчас церковь имеет название Oratorio de Neri (Часовня Чёрного), названная из-за носящихся членами братства чёрных капюшонов. На Побережье церковь — одна из важнейших христианских памятников. Ещё одна главная достопримечательность города — святилище Сантуарио-делла-Мадонна-ди-Монталлегро, построенное в 1157 году на высоте 600 метров. Связано Святилище с городом канатным мостом и с высоты открывается захватывающий дух вид побережья, усеянный яхтами и катерами. Ежегодно на побережье Рапалло в начале июля устраивается грандиозный фейерверк в честь Сантуарио-деллы-Мадонны-ди-Монталлегро. Важная информация:

Добраться до церкви Сантуарио-делла-Мадонна-ди-Монталлегро можно на канатной дороге. Стоимость проезда в одну сторону — €5,50/чел., туда-обратно — €8/чел. Часы работы канатной дороги: 9:00-12:30 и 14:00-17:00 ежедневно. Любители пеших походов могут отправиться по древней тропе (5 км, в пути 1,5 часа).