Рапалло может похвастать не только живописными видами, но и славной историей. В 1494 году на Рапалло нападал Чарльз VIII, в результате чего ни один житель города не уцелел. В 1920 году Италия согласилась с Югославией сделать Рапалло границей между двумя государствами. Эти и другие истории только на нашей экскурсии.
Описание экскурсии
Наша экскурсия проходит в городе Рапалло в заливе Тигульо Лигурийской Ривьеры, расположенном между Чиавари и Портофино. У популярного курорта Равелло, как и у других небольших итальянских курортов, классическая история. Когда-то он был посёлком рыбаков, который благодаря мягкому климату и природной красоте стал элитным местом отдыха. Как и в других городах, в Рапалло расположена набережная с великолепными пальмами, а в центре располагается пристань с лодками и роскошными яхтами. А над морем возвышается форт с малой часовней, возведённой в XVI веке, который служил защитой от пиратских нашествий. Далее простираются разноцветные дома, присущие итальянскому колориту и обаянию. Большая часть Рапалло, несмотря на горную каменистую местность, находится на ровном земельном участке. Высокие холмы устланы великолепными частными виллами, принадлежащими в основном приезжающим на зиму сюда состоятельным итальянцам. Что вас ждёт? Мы начнём посещение города с построенного на море красивого древнего замка в середине XVI века. Громоздится он на высокой скале и был построен для защиты города Рапалло от нападения пирата Драгута. В настоящее время замок является основным символом города, где проводятся выставки живописи и фотографии, а также аукционы антикварных вещей. Далее за замком продолжим посещение города, осмотрев Гражданскую Башню — Torre Civica, возведённую в конце XV века и означающую возобновленный мир. Около башни Torre Civica располагается Santissima Trinita — часовня, которая имеет название Oratorio dei Bianchi (Часовня Белого), названная из-за братства, которое носит белые капюшоны. Достоянием часовни XVIII века является оригинальный орган. В городе, в его центральной части, располагается церковь San Stefano — одно из первых христианских строений в этой местности. Она была построена согласно историческим документам, в 1155 году. Сейчас церковь имеет название Oratorio de Neri (Часовня Чёрного), названная из-за носящихся членами братства чёрных капюшонов. На Побережье церковь — одна из важнейших христианских памятников. Ещё одна главная достопримечательность города — святилище Сантуарио-делла-Мадонна-ди-Монталлегро, построенное в 1157 году на высоте 600 метров. Связано Святилище с городом канатным мостом и с высоты открывается захватывающий дух вид побережья, усеянный яхтами и катерами. Ежегодно на побережье Рапалло в начале июля устраивается грандиозный фейерверк в честь Сантуарио-деллы-Мадонны-ди-Монталлегро. Важная информация:
Добраться до церкви Сантуарио-делла-Мадонна-ди-Монталлегро можно на канатной дороге. Стоимость проезда в одну сторону — €5,50/чел., туда-обратно — €8/чел. Часы работы канатной дороги: 9:00-12:30 и 14:00-17:00 ежедневно. Любители пеших походов могут отправиться по древней тропе (5 км, в пути 1,5 часа).
Ежедневно круглый год по предварительному согласованию индивидуального расписания для каждого туриста отдельно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Достопримечательности Старого Города
- Пьяцца-Кавур
- Замок Тигульо
- Музей Пиццо Томболо
- Церковь Сантуарио-делла-Мадонна-ди-Монталлегро (Basilica di Montallegro)
- Башня Torre Civica
- Часовня Святой Троицы (Сантиссима-Тринита, Santissima Trinita)
- Храм Святого Стефана (San Stefano)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Оплата канатной дороги до церкви Сантуарио-делла-Мадонна-ди-Монталлегро: €5, 5/чел. - в одну сторону €8/чел. - туда-обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Генуя или любое место по желанию туристов
Завершение: Генуя или любой другой город в Лигурии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно круглый год по предварительному согласованию индивидуального расписания для каждого туриста отдельно.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Добраться до церкви Сантуарио-делла-Мадонна-ди-Монталлегро можно на канатной дороге. Стоимость проезда в одну сторону - €5
- 50/чел
- Туда-обратно - €8/чел. Часы работы канатной дороги: 9:00-12:30 и 14:00-17:00 ежедневно. Любители пеших походов могут отправиться по древней тропе (5 км, в пути 1, 5 часа)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
