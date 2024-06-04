1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Генуя сегодня: путешествие по историческому центру и встреча с историей
Погрузитесь в удивительный мир Генуи, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с прошлым и настоящим этого великолепного города
«На экскурсии вы познакомитесь с историей основания и развития города, с достопримечательностями крупнейшего в Европе исторического центра и с судьбами знаменитых горожан (Христофор Колумб, Никколо Паганини, Андрей Дория и другие)»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€144 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Генуя - любовь с первого взгляда: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улиц до красочного Боккадассе. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: Встреча на вокзале, круизном терминале или у отеля...
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
€147 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великая и противоречивая Генуя: путешествие по времени и культуре
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улочек до современных проспектов. Экскурсия раскроет город как никогда прежде
Начало: Пиацца де Ферари или Старый Порт
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стены, которые умеют рассказывать: индивидуальная экскурсия по Генуе
Авторская экскурсия по Генуе с погружением в историю города и его великолепные достопримечательности. Узнайте тайны и легенды древнего порта
Начало: Около Аквариума
«Я предлагаю вам авторскую обзорную экскурсию по моему любимому городу, во время которой вы познакомитесь с историей Генуи и ее великолепных достопримечательностей и, без сомнения, очаруетесь окружающей красотой»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Buongiorno, Генуя: путешествие по историческому и кулинарному наследию
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Генуе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Лигурии останутся с вами навсегда
Начало: Piazza de Ferrari или Porto Antico
«Увидеть главные достопримечательности»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Исторический центр гордой Генуи
Увидеть и изучить главные достопримечательности на авторской обзорной экскурсии
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная по Генуе на автомобиле: исторические места и виды
Исследуйте Геную на автомобиле, посещая площади, улицы и замки. Узнайте о славном прошлом города и насладитесь панорамными видами
Начало: По договорённости
Расписание: каждый день
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Очень много интересного узнали о городе. Всё очень увлекательно. Даже не заметили, как пролетело время. Очень благодарим Романа!
- ССветлана4 июня 2024Мирослава просто супер!!! Активная, позитивная, интересно преподносила информацию. Было нескучно!!!))) Нам очень понравилось!!! И даже помогла организовать маршрут в другом городе!!! В следующий раз обратимся только к ней!!!
- ЕЕвгения3 июня 2024Спасибо Роману за прекрасную экскурсию! Он по-настоящему влюблена в город, в котором живет и в работу, которую выполняет. Наши с мужем
- ААлександр3 июня 2024Роман, спасибо за отличную экскурсию и хорошее настроение, несмотря на проливной дождь! Очень подробная экскурсия, с хорошим удобным маршрутом, необычными
- AAharon2 июня 2024Знакомство с Лигурией мы (4) запланировали начать с Генуи. Нашим гидом была Мирослава. Как же все хорошо получилось Погода была отличная, но
- ААндрей27 мая 2024Мирослава - отличный гид с внушительным объемом знаний как в части исторической ретроспективы, так и в плане современной жизни северного побережья Италии. Было интересно на экскурсии, кроме того мы получили множество полезных советов и информации о маршрутах нашего дальнейшего путешествия.
- ААлла25 мая 2024Очень классная Мирослава! Абсолютное владение материалом, открытая, внимательная, обаятельная, влюбила нас в Геную с первых слов. Очень много полезной информации! Однозначно рекомендуем всем!
- ЕЕлена12 мая 2024Светлана очень интеллигентный и доброжелательный рассказчик. Мы впервые были в Генуе и за 2 часа благодаря ей смогли увидеть и почувствовать колорит города, при этом экскурсия не была перегружена фактами или датами. Спасибо за продуманный маршрут и хорошо структурированную информацию!
- ММихаил6 мая 2024Ирина потрясающий гид. Экскурсия очень интересная и познавательная. Всем рекомендую.
- ДДенис5 мая 2024Светлана, огромное спасибо за эту шикарную экскурсию!!! Мы в Генуе были несколько часов, путешествуя на лайнере, но благодаря Вам мы узнали много интересного об этом городе, открыли его для себя!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Обзорные»
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