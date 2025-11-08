37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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знаменитые достопримечательности, о которых узанли из интернета. Здания казались одно другого красивее и интереснее, но стало понятно, что нам не хватает информации, чтобы понять происхождение и значение всей этой красоты. Поэтому мы с нетерпением ждали встречу с экскурсоводом Светланой. Она оказалась очень приятным, позитивным человеком и знающим гидом. Мы с удовольствием следовали за ней по улицам Генуи. Увидели город другими глазами, обратили внимание на мелочи, которые сами накануне даже не заметили, узнали не только исторические факты, но и ценную информацию, которой может поделиться человек, живущий в городе и изучивший его досконально. День нашей экскурсии был очень жарким, но Светлана старалась нас провести тенистыми сторонами улиц, и жара уже не казалась невыносимой. Время пролетело незаметно. Мы благодарны Светлане за замечательную экскурсию!