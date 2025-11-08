37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Генуя на ладони

Погрузитесь в атмосферу Генуи, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Генуя, город, построенный между горами и морем, предлагает путешествие по своим вертикальным пространствам, которые включают лифты, фуникулеры, подъемники и великое множество лестниц.

На экскурсии "Генуя на ладони" вы увидите город с
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неожиданных ракурсов, посетите самые интересные смотровые площадки и узнаете о трудном характере местных жителей, их загадочной жизни вдали от протоколов.

Вас ждут рассказы о первом в мире банке, крестовых походах, церквях с работами итальянских и фламандских мастеров, а также о Дворцах эпохи Ренессанса, более 40 из которых внесены в "Золотой список" культурного наследия ЮНЕСКО.

Прогулка по улочкам "каруджи" наполнит ваше путешествие историями любовных романов и интриг местных аристократов. Эта экскурсия станет вашим уникальным шансом увидеть Геную такой, какой её не видят обычные туристы

5
55 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные ракурсы города
  • 🏛 Исторические дворцы ЮНЕСКО
  • 🎨 Искусство и ремесло
  • 📜 Легенды и истории
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный маршрут
Генуя на ладони
Генуя на ладони
Генуя на ладони

Что можно увидеть

  • Дворцы эпохи Ренессанса
  • Церкви с работами итальянских и фламандских мастеров
  • Первый в мире банк

Описание экскурсии

Программа

На нашей прогулке по самым интересным смотровым площадкам Генуи я расскажу вам о городе с трудным характером местных жителей, но таким загадочным и далеким от протокольной жизни. Где чарующий мир искусства тесно соседствует с ремеслом, а тесные улочки «каруджи» наполнены историями любовных романов и интриг местных аристократов — их вы тоже услышите. Как и о первом в мире банке, о крестовых походах, о церквях с работами итальянских и фламандских мастеров. О завораживающих своей строгостью черно-белых полосах и роскошных росписях Дворцов эпохи Ренессанса, более 40 из которых были внесены в «Золотой список» культурного наследия ЮНЕСКО.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Аквариума Генуи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 1484 туристов
Высшее экономическое образование, многолетний стаж руководящей должности, опыт работы со СМИ, любовь к печатным изданиям и к истории позволили моему интересу к Генуе перерасти в любимую работу. Сегодня я аккредитованный
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гид по Генуе и ее провинции. Генуя уникальна и паутинна: в нее надо вжиться. Непростым делом оказывается показать всю красоту этого города. Кому и чему отдать предпочтение? Я обещаю точно — мои прогулки увлекут даже неординарных личностей. Более 20 лет живя здесь, я рассказываю то, что когда-то поразило меня. Уникальные сведения с яркими впечатлениями. Откройте для себя новые маршруты, образы, лица, а я, не нарушая традиций, постараюсь удержать ваше внимание в любую погоду и показать Геную во всем ее великолепии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
3
2
1
1
Денис
Если вы хотите увидеть и услышать о городе лучшего гида представить трудно. Интересные и захватывающие рассказы про город, самые уникальные места и закоулочки. Истории и лучшие традиции жителей Генуе.
Если вы хотите увидеть и услышать о городе лучшего гида представить трудно. Интересные и захватывающие рассказы
Если вы хотите увидеть и услышать о городе лучшего гида представить трудно. Интересные и захватывающие рассказы
Если вы хотите увидеть и услышать о городе лучшего гида представить трудно. Интересные и захватывающие рассказы
Если вы хотите увидеть и услышать о городе лучшего гида представить трудно. Интересные и захватывающие рассказы
Если вы хотите увидеть и услышать о городе лучшего гида представить трудно. Интересные и захватывающие рассказы
Если вы хотите увидеть и услышать о городе лучшего гида представить трудно. Интересные и захватывающие рассказы
Если вы хотите увидеть и услышать о городе лучшего гида представить трудно. Интересные и захватывающие рассказы
Если вы хотите увидеть и услышать о городе лучшего гида представить трудно. Интересные и захватывающие рассказы+2
Если вы хотите увидеть и услышать о городе лучшего гида представить трудно. Интересные и захватывающие рассказы
Если вы хотите увидеть и услышать о городе лучшего гида представить трудно. Интересные и захватывающие рассказы
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F
Светлана встретила нас прямо у входа в порт, что позволило и не волноваться о месте встечи, и начать увлекательный рассказ об истории города еще до того, как мы подошли к
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центу. Это позволило и лучше понять, что нас ждет и настроиться на знакомства с богатствами Генуи. Она профессионально и полно рассказывала о всех интересных местах и событиях, отмечая особо удивительные детали. Мы были восхищены тем, какая объемная и насыщенная экскурсия получилась и как много удалось узнать о Генуе за такое короткое время. Светлана с удовольствием и вдохновением отвечала на наши вопросы, учла наши пожелания по маршруту. Очень приятный и легкий в общении человек, который увлечен своим делом на 100%. Однозначно рекомендуем экскурсии с ней!

Светлана встретила нас прямо у входа в порт, что позволило и не волноваться о месте встечи,
Светлана встретила нас прямо у входа в порт, что позволило и не волноваться о месте встечи,
Светлана встретила нас прямо у входа в порт, что позволило и не волноваться о месте встечи,
Светлана встретила нас прямо у входа в порт, что позволило и не волноваться о месте встечи,
Светлана встретила нас прямо у входа в порт, что позволило и не волноваться о месте встечи,
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Елена
Были на экскурсии со Светланой! - получили большое удовольствие. Светлана очень приятный человек, красивая грамотная речь, очень разносторонние знания,интересный рассказ, провела нас не только по улицам,но и зашли в разные здания,увидели красоту изнутри! Дала много рекомендаций куда сходить,что посмотреть,где купить. Советую всем,кто будет в Генуе выбрать Светлану! Спасибо за приятное общение!
Были на экскурсии со Светланой! - получили большое удовольствие. Светлана очень приятный человек, красивая грамотная речь,
Были на экскурсии со Светланой! - получили большое удовольствие. Светлана очень приятный человек, красивая грамотная речь,
Были на экскурсии со Светланой! - получили большое удовольствие. Светлана очень приятный человек, красивая грамотная речь,
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Жанна
Огромная благодарность Светлане за незабываемую прогулку и яркие, тёплые (даже не смотря на довольно прохладную погоду) впечатления от экскурсии!
Очень повезло, что именно Светлана открыла нам очаровательную Геную. Сюда однозначно хочется вернуться уже даже в качестве повода для новой встречи со Светланой)!
Огромная благодарность Светлане за незабываемую прогулку и яркие, тёплые (даже не смотря на довольно прохладную погоду) впечатления от экскурсии!
Огромная благодарность Светлане за незабываемую прогулку и яркие, тёплые (даже не смотря на довольно прохладную погоду) впечатления от экскурсии!
Огромная благодарность Светлане за незабываемую прогулку и яркие, тёплые (даже не смотря на довольно прохладную погоду) впечатления от экскурсии!
Огромная благодарность Светлане за незабываемую прогулку и яркие, тёплые (даже не смотря на довольно прохладную погоду) впечатления от экскурсии!
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Галина
Светлана показала нам город с самой прекрасной его стороны. Она много знает, интересно рассказывает на хорошем русском языке. Маршрут был построен исходя из наших возможностей, а мы - люди немолодые.
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Но с удовольствием ходили больше 3 часов и с восторгом слушали и смотрели. Жалели только, что у нас не очень много сил и мало времени в Генуе. В конце экскурсии получили профессиональные ответы на все вопросы и рекомендации по дальнейшему путешествию. Обязательно порекомендуете Светлану нашим друзьям. Спасибо!

Светлана показала нам город с самой прекрасной его стороны. Она много знает, интересно рассказывает на хорошем
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А
Мы приехали в Геную за день до экскурсии и, конечно, не могли не прогуляться по городу самостоятельно. Генуя - город, в котором все дышит историей. Мы успели посмотреть все самые
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знаменитые достопримечательности, о которых узанли из интернета. Здания казались одно другого красивее и интереснее, но стало понятно, что нам не хватает информации, чтобы понять происхождение и значение всей этой красоты. Поэтому мы с нетерпением ждали встречу с экскурсоводом Светланой. Она оказалась очень приятным, позитивным человеком и знающим гидом. Мы с удовольствием следовали за ней по улицам Генуи. Увидели город другими глазами, обратили внимание на мелочи, которые сами накануне даже не заметили, узнали не только исторические факты, но и ценную информацию, которой может поделиться человек, живущий в городе и изучивший его досконально. День нашей экскурсии был очень жарким, но Светлана старалась нас провести тенистыми сторонами улиц, и жара уже не казалась невыносимой. Время пролетело незаметно. Мы благодарны Светлане за замечательную экскурсию!

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