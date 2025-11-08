37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Генуя, город, построенный между горами и морем, предлагает путешествие по своим вертикальным пространствам, которые включают лифты, фуникулеры, подъемники и великое множество лестниц.
На экскурсии "Генуя на ладони" вы увидите город с
На экскурсии "Генуя на ладони" вы увидите город с
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные ракурсы города
- 🏛 Исторические дворцы ЮНЕСКО
- 🎨 Искусство и ремесло
- 📜 Легенды и истории
- 🚶♂️ Индивидуальный маршрут
Что можно увидеть
- Дворцы эпохи Ренессанса
- Церкви с работами итальянских и фламандских мастеров
- Первый в мире банк
Описание экскурсии
Программа
На нашей прогулке по самым интересным смотровым площадкам Генуи я расскажу вам о городе с трудным характером местных жителей, но таким загадочным и далеким от протокольной жизни. Где чарующий мир искусства тесно соседствует с ремеслом, а тесные улочки «каруджи» наполнены историями любовных романов и интриг местных аристократов — их вы тоже услышите. Как и о первом в мире банке, о крестовых походах, о церквях с работами итальянских и фламандских мастеров. О завораживающих своей строгостью черно-белых полосах и роскошных росписях Дворцов эпохи Ренессанса, более 40 из которых были внесены в «Золотой список» культурного наследия ЮНЕСКО.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Аквариума Генуи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 1484 туристов
Высшее экономическое образование, многолетний стаж руководящей должности, опыт работы со СМИ, любовь к печатным изданиям и к истории позволили моему интересу к Генуе перерасти в любимую работу. Сегодня я аккредитованный
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Если вы хотите увидеть и услышать о городе лучшего гида представить трудно. Интересные и захватывающие рассказы про город, самые уникальные места и закоулочки. Истории и лучшие традиции жителей Генуе.
+2
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F
Светлана встретила нас прямо у входа в порт, что позволило и не волноваться о месте встечи, и начать увлекательный рассказ об истории города еще до того, как мы подошли к
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Были на экскурсии со Светланой! - получили большое удовольствие. Светлана очень приятный человек, красивая грамотная речь, очень разносторонние знания,интересный рассказ, провела нас не только по улицам,но и зашли в разные здания,увидели красоту изнутри! Дала много рекомендаций куда сходить,что посмотреть,где купить. Советую всем,кто будет в Генуе выбрать Светлану! Спасибо за приятное общение!
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Огромная благодарность Светлане за незабываемую прогулку и яркие, тёплые (даже не смотря на довольно прохладную погоду) впечатления от экскурсии!
Очень повезло, что именно Светлана открыла нам очаровательную Геную. Сюда однозначно хочется вернуться уже даже в качестве повода для новой встречи со Светланой)!
Очень повезло, что именно Светлана открыла нам очаровательную Геную. Сюда однозначно хочется вернуться уже даже в качестве повода для новой встречи со Светланой)!
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Светлана показала нам город с самой прекрасной его стороны. Она много знает, интересно рассказывает на хорошем русском языке. Маршрут был построен исходя из наших возможностей, а мы - люди немолодые.
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А
Мы приехали в Геную за день до экскурсии и, конечно, не могли не прогуляться по городу самостоятельно. Генуя - город, в котором все дышит историей. Мы успели посмотреть все самые
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