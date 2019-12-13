37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На нашей прогулке по самым интересным смотровым площадкам Генуи я расскажу вам о городе с трудным характером местных жителей, но таким загадочным и далеким от протокольной жизни. Где чарующий мир искусства тесно соседствует с ремеслом, а тесные улочки «каруджи» наполнены историями любовных романов и интриг местных аристократов — их вы тоже услышите. Как и о первом в мире банке, о крестовых походах, о церквях с работами итальянских и фламандских мастеров. О завораживающих своей строгостью черно-белых полосах и роскошных росписях Дворцов эпохи Ренессанса, более 40 из которых были внесены в «Золотой список» культурного наследия ЮНЕСКО.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Высшее экономическое образование, многолетний стаж руководящей должности, опыт работы со СМИ, любовь к печатным изданиям и к истории позволили моему интересу к Генуе перерасти в любимую работу. Сегодня я аккредитованный гид по Генуе и ее провинции. Генуя уникальна и паутинна: в нее надо вжиться. Непростым делом оказывается показать всю красоту этого города. Кому и чему отдать предпочтение? Я обещаю точно — мои прогулки увлекут даже неординарных личностей. Более 20 лет живя здесь, я рассказываю то, что когда-то поразило меня. Уникальные сведения с яркими впечатлениями. Откройте для себя новые маршруты, образы, лица, а я, не нарушая традиций, постараюсь удержать ваше внимание в любую погоду и показать Геную во всем ее великолепии.
Экскурсия была замечательная и по организации, и по материалу. Очень познавательная и интересная для всех участников нашей разновозрастной (от 17 до 60 лет) и разной по интересам компании! И еще, Светлана легко перестроила формат экскурсии "по погоде", - из-за сильного ветра были закрыты парки и кладбище Стальено, но это не помешало нам насладиться прогулкой по прекрасному городу в компании умного, тонкого, начитанного и позитивного собеседника и новообретенного друга - нашей Светланы! Браво!
Алена
10 ноября 2019
Огромное спасибо Светлане за великолепную экскурсию!! Мы с друзьями второй день под впечатлением! Светлана очень любит и знает
Геную как.никто другой наверное! Этой любовью она заразила нас)))
Три часа пролетели на одном дыхании! Слушать не переслушать волшебный тгрлос нашего экскурсовода.
Спасибо огромное! Обязательно когда нибудь вернёмся в Геную и возьмем Светину экскурсию
Олег
6 сентября 2019
Светлана - человек, влюбленный в Геную. Готова рассказывать о городе, его истории и жителях бесконечно. А если вы благодарный слушатель, то расстаться практически невозможно.
Мы получили ключ к пониманию культурных кодов этого удивительного города, а дождь и шквальный ветер не могли отвлечь нас от захватывающего рассказа Светланы.
Спасибо огромное Светлане!!!
Ivan
2 сентября 2019
Светлана провела прекрасную экскурсию для меня и моей семьи. Всем рекомендую!
Светлана
18 августа 2019
Прекрасная экскурсия. Светлана провела её буквально на одном дыхании. Время пролетело очень быстро. Рассказала и показала город, как профессиональный экскурсовод и замечательный разсказчик. Особенно понравилось посещение сокровищницы в соборе св. Лоренцо, о которой мы и не подозревали...
Елена
31 июля 2019
Очень благодарны Светлане за познавательную экскурсию по старой Генуе. Чувствуется, что гид досконально знает историю города, любит город и старается передать эту любовь другим. 2 часа экскурсии пробежали на одном дыхании.
Наталия
17 июля 2019
Благодарим за экскурсию, удалось освежить свои знания и получить интереснейшую новую информацию.
Екатерина
14 июня 2019
Мы рады что выбрали для единственной экскурсии по Генуе именно Светлану. У нас было всего 3 дня и небольшая Экскурсия по городу со Светланой прошла как приятная встреча с задушевным другом! Прекрасная речь, любовь к этому необычному городу, секретные уголки . Все это выдал наш замечательный гид. Рекомендую, останетесь довольны! Приезжайте в Геную, она прекрасна!
Ирина
14 июня 2019
Экскурсия нам понравилась. Гид Светлана очень интересно рассказала об основных достопримечательностях Генуи. Мы уже самостоятельно гуляли по городу три дня, поэтому очень познавательно было услышать от профессионала тонкости и исторические факты, город действительно предстал перед нами, как на ладони. Спасибо.
Сергей
4 июня 2019
Все очень понравилось, много интересной, полезной, легко запоминающейся информации. После хороший недорогой обед по рекомендации. Спасибо большое!
Авторский формат обзорной экскурсии по Старой Генуе
Я предлагаю вам авторскую обзорную экскурсию по моему любимому городу, во время которой вы познакомитесь с историей Генуи и ее великолепных достопримечательностей и, без сомнения, очаруетесь окружающей красотой.
Дворцы ЮНЕСКО — роскошное наследие самых богатых семейств Генуи
Генуя как город сформировался из множества самостоятельных владений, принадлежащих могущественным кланам Генуэзской республики. Такие кварталы имели собственные церковь, площадь, дворцы и дома. Каждое семейство стремилось превзойти соседей в роскоши, и результатом этой острой борьбы тщеславий теперь наслаждаемся мы: генуэзские дворцы — великолепны, церкви — восхитительны, фасады домов украшены фресками и лепниной.
Уникальные религиозные реликвии города и их значение — пешеходный тур
После раскола христианской религии на католицизм и православие долгие десятилетия генуэзцы стараются сохранить единство двух церквей. Опытным путешественникам и паломникам я предлагаю совершить впечатляющий тур по религиозным атрибутам православия в Генуэзских церквях и узнать их значение.
Экскурсия по следам знаменитого первооткрывателя и великого музыканта в их родном городе
Приглашаю прогуляться по местам жизни двух выдающихся личностей Генуи — первооткрывателя Америки Христофора Колумба (1451-1506) и гения скрипичной музыки Никколо Паганини (1782-1840). Я расскажу, как сложились их жизненные пути, как эти выходцы из небогатых семей стали мастерами своего дела и навсегда вписали свои имена в историю.
Смысл и содержание культурно-религиозной жизни города
Сегодня у каждого из нас есть возможность прийти в церковь, но не всегда мы правильно понимаем некоторые каноны, догмы, традиции и обычаи церквей. Найти подробные ответы на многие вопросы вы сможете во время этой прогулки. В спокойной атмосфере я познакомлю вас со святынями и достопримечательностями города. Экскурсия имеет историко-культурный характер и ориентирована на всех интересующихся подробностями культурно-религиозной жизни города.