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до 7 чел.
Генуя сегодня
Погрузитесь в удивительный мир Генуи, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с прошлым и настоящим этого великолепного города
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический центр гордой Генуи
Генуя приглашает в путешествие по своим историческим улочкам, где каждый уголок дышит историей и легендами. Откройте тайны Лигурии
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Генуя - любовь с первого взгляда
Увидеть все главные достопримечательности портового города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Встреча на вокзале, круизном терминале или у отеля...
14 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от €240 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Погрузиться в историю города и понять, как великие генуэзцы достигли славы и процветания
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
от €212 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Стены, которые умеют рассказывать
Авторская экскурсия по Генуе с погружением в историю города и его великолепные достопримечательности. Узнайте тайны и легенды древнего порта
Начало: Около Аквариума
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Портофино
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив Портофино из Генуи. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
10 авг в 13:30
12 авг в 08:00
от €585 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Диковины Генуи для пассажиров круизных лайнеров
От порта и начала Великолепной Генуи к дворцам олигархии и самой элегантной улице Италии
Начало: В порту Генуи
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
от €240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Dolce Vita: Портофино и два залива
Погрузитесь в итальянскую жизнь с экскурсией по Средиземноморью: Портофино, Санта-Маргарита и заливы ждут вас
14 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от €550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Великая и противоречивая Генуя
Раскрыть все грани удивительного города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Пиацца де Ферари или Старый Порт
14 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Генуя для вашей фотокамеры
Любите уникальные фото? Откройте для себя скрытые уголки Генуи и создайте лучшие кадры. Секретные лифты и панорамы ждут вас
Начало: Морской вокзал Генуи или ж/д вокзал Stazione Princ...
Завтра в 15:30
10 авг в 09:00
от €215 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Генуя на ладони
Погрузитесь в атмосферу Генуи, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Около Аквариума Генуи
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Православные артефакты в католических церквях Генуи
Уникальные религиозные реликвии города и их значение
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое автомобильно-пешеходное путешествие по Генуе
Авторская автомобильная экскурсия по историческому центру города и не только
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €585 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Православные реликвии и святые места Генуи
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Генуи, где каждый камень хранит истории веры и преданности
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
Пройдитесь по историческим местам Генуи, где переплетаются судьбы великого мореплавателя и гениального скрипача
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
«La Rue des rois» (Улица Королей)
Погрузитесь в историю Генуи, посетив великолепные дворцы и церкви, каждый из которых хранит уникальные произведения искусства и истории
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Генуэзская песнь в картинах и фресках великих мастеров
Погружение в изобразительное искусство Генуи через шедевры фресок и картин. Откройте для себя тайны великих мастеров Средневековья и Возрождения
Начало: В Старом порту
Завтра в 15:30
10 авг в 09:30
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
С круизного лайнера - в сказку Генуи
Идеальный круиз для тех, кто хочет увидеть Геную за короткое время. Насладитесь историей и архитектурой, не теряя времени на поиски маршрута
Начало: У морского вокзала
10 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от €215 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Яркие окрестности Генуи: Нерви и Больяско
Погрузитесь в очарование Нерви и Больяско, наслаждаясь видами и историей этих удивительных мест
Начало: У вашего отеля, в круизном терминале или на ж/д во...
Сегодня в 17:30
14 авг в 08:30
от €260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотой век Генуи
Прогулка по аутентичному городу для истинных ценителей Средневековья
Начало: У Пиратского корабля
Сегодня в 09:30
Завтра в 12:00
от €240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Генуе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €64 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Морская прогулка по Чинкве-Терре вдоль Дороги любви - из Генуи
Познакомиться со сказочными городами, где оживают легенды о море, поэтах и пиратских сокровищах
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
от €570 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Buongiorno, Генуя
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Генуе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Лигурии останутся с вами навсегда
Начало: Piazza de Ferrari или Porto Antico или Круизный те...
19 окт в 09:00
20 окт в 09:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная по Генуе на автомобиле
Начало: По договорённости
Расписание: каждый день
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Суперба - пешком и на авто по Генуе
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: В любой день.
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
Погрузитесь в атмосферу пяти живописных деревень Чинкве-Терре и исторического Портовенере в компании личного гида
Начало: Monterosso или La Spezia
19 окт в 08:00
20 окт в 08:00
от €700 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Генуя: от порта до курорта
Познакомьтесь с Генуей через её районы: от исторического центра до солнечных набережных Боккадассе и Нерви. Уникальный опыт ждет каждого
Начало: Piazza De Ferrari или круизный терминал
19 окт в 09:00
20 окт в 09:00
от €350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Санта-Маргериты в Портофино и Сан-Фруттуозо
Погрузитесь в атмосферу Лигурийского побережья, посетив Портофино, Санта-Маргериту и Камольи. Узнайте историю и насладитесь видами
Начало: Санта-Маргарита
19 окт в 09:00
20 окт в 09:00
от €700 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день
Сегодня в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте
Готовы к незабываемому путешествию? Сестри-Леванте ждет вас с его узкими улочками, яркими фасадами и великолепными пейзажами
Начало: Вокзал Brignole
19 окт в 09:00
20 окт в 09:00
от €450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Очень рекомендую Романа, как гида по Генуе.
Раньше я уже был в Генуе и вот в очередном круизе была остановка в
Раньше я уже был в Генуе и вот в очередном круизе была остановка в
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Блогодаря Роману открыли для себя Геную. Узнали много нового и интересного. И с удовольствием бы вернулись. Роман прекрасный рассказчик, а скорость с которой он рассказывает вызывает изумление. Такой обьем информации в такое небольшое время, это надо уметь!!!
Спасибо! Нам понравилось!
Спасибо! Нам понравилось!
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Все очень понравилось! в следующий если будем у вас в городе, обязательно только к этому гиду!
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И
С Романом было очень интересно, 3 часа пролетели незаметно. Рекомендую
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Роман это высший эшелон экскурсоводов на триптсере. Обязательно забронируйте экскурсию если посищаете Геную.
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О
Роман - это уникальный экскурсовод с академической начитанностью, живой образной речью, искрометностью фраз. Время с ним прошло незаметно, что мы даже удивились что экскурсия подошла к концу. Уже порекомендовали его друзьям и обменялись с ним контактами.
🤝
🤝
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Прекрасная экскурсия. Гид Роман открыл перед нами Геную. Многоликая Генуя поразила нас разными стилями, дворцами. Роман гид от Бога, всем рекомендую
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А
Это была наша первая остановка в круизе после недели, проведённой в Риме. Казалось, что после столицы Италии нас уже трудно
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m
Огромное спасибо Светлане за чрезвычайно емкую и потрясающе интересную экскурсию по историческому центру Генуи, с кучей интересных подробностей. Мы вчетвером,
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классный гид, было очень интересно с ним, легко, не грузил датами и именами, показал самые классные и красивые локации Генуи, рекомендую всем, не пожалеете
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Всего 1057 отзывов в Генуя
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Ответы на вопросы от путешественников по Генуя
Самые популярные экскурсии в Генуя
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Генуя в августе 2026
Сейчас в Генуя можно забронировать 41 экскурсию от 64 до 700. Туристы уже оставили гидам 1057 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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