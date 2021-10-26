Все экскурсии в Генуя
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Генуя – доступно 39 экскурсий на 2021 год, 383 ⭐ отзыва, цены от €105. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Генуя почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
5ч
€200
за 1-5 чел.
Генуя - город контрастов
Генуя - крупнейший европейский порт, поэтому мы обязательно прогуляемся по живописной бухте с кораблями...
в будни в 9.00 или 10.00
Индивидуальная экскурсия
10ч
€375
за 1-10 чел.
Портофино и Камольи с сюрпризом
Все побережье Райского залива за один день
каждый день, кроме субботы и воскресенья в 8.30
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-5 чел.
Стены, которые умеют рассказывать
Авторский формат обзорной экскурсии по Старой Генуе
Индивидуальная экскурсия
7ч
€360
за 1-3 чел.
Эногастрономическая экскурсия в Чинкве Терре с посещением винного завода и дегустацией лигурийских вин
Предлагаю совершить автомобильно-пешеходную экскурсию в Чинкве Терре, а именно в Монтероссо аль Маре
Ежедневно в 9:00, кроме воскресенья
Индивидуальная экскурсия
3ч
€130
за 1-5 чел.
Генуя — любовь с первого взгляда
Увидеть все главные достопримечательности портового города на дружеской обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
5ч
€200
за 1-5 чел.
Нетуристическая Генуя и Лигурия
Хотите узнать, почему Геную называют городом контрастов? Отправляйтесь на трехчасовую прогулку по не...
Каждый день, кроме субботы
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-5 чел.
Православные артефакты в католических церквях Генуи
Уникальные религиозные реликвии города и их значение — пешеходный тур
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-6 чел.
Монументальное кладбище Стальено и район Нерви
Эта экскурсия познакомит вас с генуэзской культурой во всех её проявлениях
По договорённости
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-5 чел.
Генуя на ладони
Лифты, фуникулеры, подъемники, лестницы — самое интересное на лучших вертикалях города и между ними
Индивидуальная экскурсия
8ч
€400
за 1-6 чел.
Залив Поэтов
Вас ждёт живописное путешествие по заливу Поэтов
По договорённости
Индивидуальная экскурсия
2ч
€135
за 1-4 чел.
Исторический центр гордой Генуи
Увидеть и изучить главные достопримечательности на авторской обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
€130
за 1-6 чел.
Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи
Генуя является одним из крупнейших портов Средиземноморья
каждый день
Индивидуальная экскурсия
2ч
€105
за 1-5 чел.
Великая и противоречивая Генуя
Раскрыть все грани удивительного города на дружеской обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
6ч
€250
за 1-3 чел.
Ежедневно в 9:00
Индивидуальная экскурсия
7ч
€350
за 1-3 чел.
Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте
Проникнуться атмосферой курортного городка и покорить красивейший мыс Пунта-Манара
Индивидуальная экскурсия
2ч
€125
за 1-4 чел.
Ежедневно в 9:00, 13:00, 17:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€130
за 1-3 чел.
Генуя — город контрастов
Заглянуть в переулки атмосферных районов, пройтись по набережной и попробовать местные морепродукты
Индивидуальная экскурсия
2ч
€125
за 1-4 чел.
Сердце исторической Генуи
В ходе этой прогулки я познакомлю вас с историческим прошлым великолепной Генуи, а ведь она была в свое...
Ежедневно в 9:00, 13:00, 17:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€400
за 1-4 чел.
Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
Великолепные пейзажи, история и культура «Пяти земель»
Индивидуальная экскурсия
8ч
€400
за 1-6 чел.
Чинкве-Терре - жемчужина Италии
Прогулка по 4-м городкам знаменитого национального парка Италии, охраняемого ЮНЕСКО
По договорённости
Индивидуальная экскурсия
8ч
€400
за 1-4 чел.
Открыть красоту и обаяние Итальянской Ривьеры
Колоритные курорты Лигурии: Санта-Маргерита, Портофино и Камольи
Индивидуальная экскурсия
8ч
€400
за 1-6 чел.
Морская прогулка "Портофино и два залива"
Эта яркая морская экскурсия-эмоция оставит у вас невероятные впечатления всего за один день
По договорённости
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-4 чел.
Buongiorno, Генуя!
Проникнуться городом на прогулке по историческому центру
Индивидуальная экскурсия
3ч
€130
за 1-5 чел.
Великая Генуя
Генуя - город-сундук, который мы откроем, чтобы полюбоваться его сокровищами
По договорённости
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Последние отзывы «Экскурсии Генуя»
- AAlexander26 октября 2021Увлекательная экскурсия по прекрасной Генуе. Светлана показала нам самые интересные уголки города и очень интересно рассказала о его многовековой истории. Незабываемо!
- ННикита22 октября 2021Светлана провела очень интересную экскурсию, с удовольствием отвечала на все наши вопросы, показала, где продаётся вкуснейшее мороженое, рассказ был такой увлекательный, что время пролетело незаметно! С удовольствием обратимся к ней еще!
- ССюзанна18 октября 2021Отличная экскурсия, хочу поблагодарить Светлану за такую потрясающую экскурсию. Тема оказалась даже шире заявленной и Светлана потратила на нас больше времени. Генуя нам очень понравилась. Светлана отличный экскурсовод и замечательный рассказчик. Спасибо большое!
- Отзыв на: Генуя на ладониВВиталий25 сентября 2021Генуя - это целый мир, который обидно не увидеть, это история о возможности мудрого и толерантного управления, это тайны, которые скрывают дворцы аристократов улицы Гарибальди и которые открываешь с чудесным гидом. Светлана, спасибо огромное. Ирина, Иерусалим.
- ЮЮлия5 сентября 2021Огромное спасибо Светлане за такую потрясающую экскурсию. Тема оказалась даже шире заявленной и гид потратил на нас больше времени. История Генуи, домик Колумба, Рубенс-это лишь немногие вещи, которые заставляют вас по-другому посмотреть на этот город. Захватывающе и увлекательно ты попадаешь в прошлое-понимаешь, что Генуя абсолютно не похожа на классическую Италию. Она особенная. У Светланы нашёлся ответ на все наши вопросы, чувствуется и любовь к городу и к своей профессии-при этом ощущение, что ты общаешься со своей знакомой. И вишенкой на торте было посещение Сокровищницы! Светлана, от всей семьи ещё раз спасибо и надеюсь на следующую встречу. И благодарю Tripster за прекрасный подбор гидов.
- Отзыв на: Генуя — любовь с первого взглядаННаталья1 сентября 2021Мирослава замечательно провела экскурсию, много интересных фактов, замечательный маршрут! Рекомендую 100%
- Отзыв на: Генуя — любовь с первого взглядаJJulia20 августа 2021Мирослава провела интересную экскурсию по городу, где мы остановились на пару дней. Экскурсия прошла неутомительно, все основные достопримечательности осмотрели, историю города узнали. Впечатления самые положительные.
- Отзыв на: Исторический центр гордой ГенуиЮЮлия28 июля 2021Самые большие слова благодарности Светлане за интересную экскурсию, и, главное, за согласование всех организационных моментов до. Т. к. мы переезжали из одного конца лигурийского побережья в другой (расстояние около 200 км, как раз через Геную), решили воспользоваться случаем. Светлана подстроилась со временем экскурсии, смогла показать максимум, что можно было в это время (не все и всегда открыто в Италии в разное время дня). Корректировала маршрут экскурсии по ходу, учитывая время. Очень интересный, живой рассказ. Моим детям (17 и 12 лет) было интересно. С одной стороны, не было сухих энциклопедических данных, с другой стороны, не было каких-то сомнительных баек. И, главное, после этой экскурсии детям захотелось поглубже познакомиться с Генуей, больше узнать. Так что надеемся, что еще не раз посетим этот замечатльный город. Рекомендую Светлану как гида, способного заинтересовать экскурсантов любого возраста!
- ААлекс26 июня 2021“Очень увлекательная экскурсия, которую могу посоветовать всем! Гид Светлана Жукова вовлекает в историю города и улиц Генуа, рассказывая много деталей, подкрепляя визуальными фактами в архитектуре. Интересно будет даже тем, кто мало разбирается в истории! Началась экскурсия с порта Генуа. Узнали много нового об устройстве, быте генуэзцев и их секретах, о чем даже не подозревали. Узнали, почему Аристократы перемещались по крышам, зачем переходы между зданий (их сохранили не просто так). Остальное рассказывать не буду, вы должны это сами услышать от человека, отлично разбирающего в этих вопросах. Хочу посетить остальные экскурсии именно у этого Гида. ”
- Отзыв на: Исторический центр гордой ГенуиYYulia1 августа 2020Светлана - прекрасный гид! Нам было очень интересно. Мы в Генуе бываем каждый год, а то и чаще, но наслаждались ею только визуально:) Теперь же мы знаем столько нюансов и интересных историй:) Троим детям-подросткам тоже очень понравилось. С удовольствием пойдем еще на экскурсию со Светланой. Спасибо огромное!