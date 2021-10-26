Отзыв на: Стены, которые умеют рассказывать A Alexander 5 Увлекательная экскурсия по прекрасной Генуе. Светлана показала нам самые интересные уголки города и очень интересно рассказала о его многовековой истории. Незабываемо!

Отзыв на: Стены, которые умеют рассказывать Н Никита 5 Светлана провела очень интересную экскурсию, с удовольствием отвечала на все наши вопросы, показала, где продаётся вкуснейшее мороженое, рассказ был такой увлекательный, что время пролетело незаметно! С удовольствием обратимся к ней еще!

Отзыв на: Стены, которые умеют рассказывать С Сюзанна 5 Отличная экскурсия, хочу поблагодарить Светлану за такую потрясающую экскурсию. Тема оказалась даже шире заявленной и Светлана потратила на нас больше времени. Генуя нам очень понравилась. Светлана отличный экскурсовод и замечательный рассказчик. Спасибо большое!

Отзыв на: Генуя на ладони В Виталий 5 Генуя - это целый мир, который обидно не увидеть, это история о возможности мудрого и толерантного управления, это тайны, которые скрывают дворцы аристократов улицы Гарибальди и которые открываешь с чудесным гидом. Светлана, спасибо огромное. Ирина, Иерусалим.

Отзыв на: Православные артефакты в католических церквях Генуи Ю Юлия 5 Огромное спасибо Светлане за такую потрясающую экскурсию. Тема оказалась даже шире заявленной и гид потратил на нас больше времени. История Генуи, домик Колумба, Рубенс-это лишь немногие вещи, которые заставляют вас по-другому посмотреть на этот город. Захватывающе и увлекательно ты попадаешь в прошлое-понимаешь, что Генуя абсолютно не похожа на классическую Италию. Она особенная. У Светланы нашёлся ответ на все наши вопросы, чувствуется и любовь к городу и к своей профессии-при этом ощущение, что ты общаешься со своей знакомой. И вишенкой на торте было посещение Сокровищницы! Светлана, от всей семьи ещё раз спасибо и надеюсь на следующую встречу. И благодарю Tripster за прекрасный подбор гидов.

Отзыв на: Генуя — любовь с первого взгляда Н Наталья 5 Мирослава замечательно провела экскурсию, много интересных фактов, замечательный маршрут! Рекомендую 100%

Отзыв на: Генуя — любовь с первого взгляда J Julia 4 Мирослава провела интересную экскурсию по городу, где мы остановились на пару дней. Экскурсия прошла неутомительно, все основные достопримечательности осмотрели, историю города узнали. Впечатления самые положительные.

Отзыв на: Исторический центр гордой Генуи Ю Юлия 5 Самые большие слова благодарности Светлане за интересную экскурсию, и, главное, за согласование всех организационных моментов до. Т. к. мы переезжали из одного конца лигурийского побережья в другой (расстояние около 200 км, как раз через Геную), решили воспользоваться случаем. Светлана подстроилась со временем экскурсии, смогла показать максимум, что можно было в это время (не все и всегда открыто в Италии в разное время дня). Корректировала маршрут экскурсии по ходу, учитывая время. Очень интересный, живой рассказ. Моим детям (17 и 12 лет) было интересно. С одной стороны, не было сухих энциклопедических данных, с другой стороны, не было каких-то сомнительных баек. И, главное, после этой экскурсии детям захотелось поглубже познакомиться с Генуей, больше узнать. Так что надеемся, что еще не раз посетим этот замечатльный город. Рекомендую Светлану как гида, способного заинтересовать экскурсантов любого возраста!

Отзыв на: Православные реликвии и святые места Генуи А Алекс 5 “Очень увлекательная экскурсия, которую могу посоветовать всем! Гид Светлана Жукова вовлекает в историю города и улиц Генуа, рассказывая много деталей, подкрепляя визуальными фактами в архитектуре. Интересно будет даже тем, кто мало разбирается в истории! Началась экскурсия с порта Генуа. Узнали много нового об устройстве, быте генуэзцев и их секретах, о чем даже не подозревали. Узнали, почему Аристократы перемещались по крышам, зачем переходы между зданий (их сохранили не просто так). Остальное рассказывать не буду, вы должны это сами услышать от человека, отлично разбирающего в этих вопросах. Хочу посетить остальные экскурсии именно у этого Гида. ”