По вашему желанию можно посетить самую главную достопримечательность острова: Арагонский замок 🏰 также посещение островка Сан-Анжело с пешей прогулкой и дегустацией ликёров.

А также купание в термальном источнике Соржетто, вода в котором не остывает даже в зимний период.

У источника расположился ресторан с одноимённым названием, в котором вы сможете продегустировать местную кухню 🥧, вам повезёт, и вы увидите дельфинов 🐬 и средиземноморских китов у берегов Искьи.

Маршрут экскурсии 🧭 может заранее обсуждаться и меняться в зависимости от ваших пожеланий.

Организационные детали

В стоимость включены лодка, бензин, капитан, гид и фотосъёмка.

Начало экскурсии может быть у вашего отеля или у ближайшего к вашему отелю порта.

Обед или ужин в ресторане оплачивается отдельно.

Обзорная морская прогулка 👣 даст незабываемую возможность насладиться красотами острова, скрытыми от глаз с суши. Вы узнаете, как выглядит Искья с воды, сможете искупаться с прекрасными видами и исследовать близлежащие достопримечательности 🏛️ удивляет своим разнообразием оттенков, в зависимости от погоды и морских течений, от бирюзового до чёрно-синего. Вас ждут небольшие остановки с купанием в самых красивых 🤩 местах у острова.