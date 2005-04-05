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Обзорная экскурсия острова на катере.

Андрей Б.
Андрей Б. – Гид из Искья
Обзорная экскурсия острова на катере.
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Обзорная экскурсия острова на катере.
Обзорная экскурсия острова на катере.

Что вы увидите

  • Район Искья
  • Искья понте
  • Серара Фонтана
  • Сант Анжело
  • Форио
  • Казамиччола.
Обзорная морская прогулка 👣 даст незабываемую возможность насладиться красотами острова, скрытыми от глаз с суши. Вы узнаете, как выглядит Искья с воды, сможете искупаться с прекрасными видами и исследовать близлежащие достопримечательности 🏛️ удивляет своим разнообразием оттенков, в зависимости от погоды и морских течений, от бирюзового до чёрно-синего. Вас ждут небольшие остановки с купанием в самых красивых 🤩 местах у острова.
  • По вашему желанию можно посетить самую главную достопримечательность острова: Арагонский замок 🏰 также посещение островка Сан-Анжело с пешей прогулкой и дегустацией ликёров.
  • А также купание в термальном источнике Соржетто, вода в котором не остывает даже в зимний период.
  • У источника расположился ресторан с одноимённым названием, в котором вы сможете продегустировать местную кухню 🥧, вам повезёт, и вы увидите дельфинов 🐬 и средиземноморских китов у берегов Искьи.
  • Маршрут экскурсии 🧭 может заранее обсуждаться и меняться в зависимости от ваших пожеланий.
    • Организационные детали
    В стоимость включены лодка, бензин, капитан, гид и фотосъёмка.
    Начало экскурсии может быть у вашего отеля или у ближайшего к вашему отелю порта.
    Обед или ужин в ресторане оплачивается отдельно.
    Что входит
    • Лодка
    • гид
    • капитан
    • топливо
    Что не входит
      Начало и место завершения
      🚩 по договорённости
      Обзорная экскурсия острова на катере.
      Обзорная экскурсия острова на катере.
      Обзорная экскурсия острова на катере.
      Обзорная экскурсия острова на катере.
      Обзорная экскурсия острова на катере.

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Андрей Б.
      Андрей Б.
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