Приглашаю в увлекательное путешествие, в котором мы попытаемся совместить общение с природой и погружение в седую древность. Сначала мы отправимся в путь по извилистому горному серпантину в направлении Ионического моря 🌊. По дороге вы сможете любоваться и наслаждаться изумительными, захватывающими дух пейзажами и панорамами. Наша первая остановка в деревушке «Бивонджи», где мы пересядем во внедорожник, который довезет нас до самого водопада. Пребывая в Калабрии любители лесных пеших прогулок обязательно должны посетить это чудо природы. Серебрянные потоки воды, спадающие с высоты 120 метров. Завораживающее зрелище, чистейший воздух, слияние с природой и полная отключка от цивилизации.

По желанию (для подготовленных) отрезок пути между поселком и водопадом (6 км) мы можем пройти пешком. Это горная колея, виляющая между оврагами и утесами, ущельями и скалами. Может показаться утомительно, но ожидающее нас зрелище и ландшафты, открывающиеся нашему взору, того стоят. Насыщение легких кислородом, заряд бодрости, хорошего настроения, незабываемые впечатления и ощущения обеспечены.

После тернистого пути у подножия водопада желающие смогут искупаться в маленьком пруду, студеные воды которого обладают магическими свойствами. Помимо натурального пилинга, они даруют любящим сердцам счастливое, гармоничное и плодотворное существование. На месте я расскажу вам чудесную легенду об этом источнике.

После такой обстоятельной и серьезной прогулки мы можем остановиться на привал в небольшом кабачке поселка для укрепления духа и тела.