  1. Италия
  2. Экскурсии

Чудодейственный горный водопад

Olga M.
Olga M. – Гид из Калабрии
Чудодейственный горный водопад
Задать вопрос
Чудодейственный горный водопад
Чудодейственный горный водопад

Что вы увидите

  • чудные горные пейзажи
Приглашаю в увлекательное путешествие, в котором мы попытаемся совместить общение с природой и погружение в седую древность. Сначала мы отправимся в путь по извилистому горному серпантину в направлении Ионического моря 🌊. По дороге вы сможете любоваться и наслаждаться изумительными, захватывающими дух пейзажами и панорамами. Наша первая остановка в деревушке «Бивонджи», где мы пересядем во внедорожник, который довезет нас до самого водопада. Пребывая в Калабрии любители лесных пеших прогулок обязательно должны посетить это чудо природы. Серебрянные потоки воды, спадающие с высоты 120 метров. Завораживающее зрелище, чистейший воздух, слияние с природой и полная отключка от цивилизации.
По желанию (для подготовленных) отрезок пути между поселком и водопадом (6 км) мы можем пройти пешком. Это горная колея, виляющая между оврагами и утесами, ущельями и скалами. Может показаться утомительно, но ожидающее нас зрелище и ландшафты, открывающиеся нашему взору, того стоят. Насыщение легких кислородом, заряд бодрости, хорошего настроения, незабываемые впечатления и ощущения обеспечены.
После тернистого пути у подножия водопада желающие смогут искупаться в маленьком пруду, студеные воды которого обладают магическими свойствами. Помимо натурального пилинга, они даруют любящим сердцам счастливое, гармоничное и плодотворное существование. На месте я расскажу вам чудесную легенду об этом источнике.
После такой обстоятельной и серьезной прогулки мы можем остановиться на привал в небольшом кабачке поселка для укрепления духа и тела.
Что входит
  • Сопровождение
Что не входит
  • трансфер
  • стоимость перевозки на внедорожнике
Начало и место завершения
🚩 Калабрия, по договоренности
Чудодейственный горный водопад
Чудодейственный горный водопад
Чудодейственный горный водопад
Чудодейственный горный водопад
Чудодейственный горный водопад
Чудодейственный горный водопад
Чудодейственный горный водопад

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Olga M.
Olga M.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Olga M. проводит ещё 5 экскурсий

Паломничество в святую обитель Франциска в Паоле
190
6 часов
Паломничество в святую обитель Франциска в Паоле
Подводное плавание (дайвинг)
70
3 часа
Подводное плавание (дайвинг)
Древний Регий
180
5 часов
Древний Регий
Необыкновенный парк-музей "Musaba"
100
2 часа
Необыкновенный парк-музей "Musaba"
Неизвестный и загадочный Клето
120
3 часа
Неизвестный и загадочный Клето