Olga M. проводит ещё 6 экскурсий

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Деревня-троглодит или пещерное поселение в Дзунгри

Olga M.
Olga M. – Гид из Калабрии
Деревня-троглодит или пещерное поселение в Дзунгри
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Деревня-троглодит или пещерное поселение в Дзунгри
Деревня-троглодит или пещерное поселение в Дзунгри
В этом путешествии приглашаю вас посетить пещерное поселение, которое расположено на окраине типичного калабрийского городка Дзунгри, среди туфовых курганов, глубоких долин и звонко журчащих водных потоков. Это уникальная в своем роде деревня-троглодит, история 📖 которой своими корнями уходит в доисторические времена. Жилища поселения были буквально вырыты в скалистой горной породе.
Внимательному и вдумчивому гостю эти неприхотливые строения расскажут о далеких мирах и цивилизациях, составляющими которых были не только аскетичная простота и суровый труд, но и высокая духовность и особый, глубокий дух сообщества, солидарности и единения.
Пещерные жители, обитавшие здесь в древности, это не примитивные троглодиты (как может показаться на первый взгляд), а довольно благородные, достойные и технологически развитые наши праотцы. И чтобы понять и почувствовать это, нужно пройти по этому селению, войти в эти незатейливые жилища и попытаться ощутить дух, ритм и пульс жизни, некогда протекавшей в этой общине. Что я и предлагаю сделать.
После прогулки по деревне, посетим также маленький музей 🖼 старинного крестьянского быта, расположенный по соседству.
Что входит
  • Услуги гида
  • сопровождение
Что не входит
  • Трансфер до места и назад
Начало и место завершения
🚩 Калабрия, по договоренности
Деревня-троглодит или пещерное поселение в Дзунгри
Деревня-троглодит или пещерное поселение в Дзунгри
Деревня-троглодит или пещерное поселение в Дзунгри
Деревня-троглодит или пещерное поселение в Дзунгри
Деревня-троглодит или пещерное поселение в Дзунгри
Деревня-троглодит или пещерное поселение в Дзунгри
Деревня-троглодит или пещерное поселение в Дзунгри
Деревня-троглодит или пещерное поселение в Дзунгри
Деревня-троглодит или пещерное поселение в Дзунгри

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Olga M.
Olga M.
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