Olga M. проводит ещё 6 экскурсий

В этом путешествии приглашаю вас посетить пещерное поселение, которое расположено на окраине типичного калабрийского городка Дзунгри, среди туфовых курганов, глубоких долин и звонко журчащих водных потоков. Это уникальная в своем роде деревня-троглодит, история 📖 которой своими корнями уходит в доисторические времена. Жилища поселения были буквально вырыты в скалистой горной породе.

Внимательному и вдумчивому гостю эти неприхотливые строения расскажут о далеких мирах и цивилизациях, составляющими которых были не только аскетичная простота и суровый труд, но и высокая духовность и особый, глубокий дух сообщества, солидарности и единения.

Пещерные жители, обитавшие здесь в древности, это не примитивные троглодиты (как может показаться на первый взгляд), а довольно благородные, достойные и технологически развитые наши праотцы. И чтобы понять и почувствовать это, нужно пройти по этому селению, войти в эти незатейливые жилища и попытаться ощутить дух, ритм и пульс жизни, некогда протекавшей в этой общине. Что я и предлагаю сделать.

После прогулки по деревне, посетим также маленький музей 🖼 старинного крестьянского быта, расположенный по соседству.