Olga M. проводит ещё 5 экскурсий

Реджо ди Калабрия. Старинный город 🏙️, считающийся культурным и историческим центром региона. Славится знаменитой набережной, которую один итальянский поэт назвал самым красивым километром Италии. И неспроста. Необходимо увидеть своими глазами этот дивный пейзаж. А если повезет, то и мифическую Фату Моргану.

Предлагаю прогуляться 👣 по этому чудесному городу, таящему в себе множество маленьких прелестей и сюрпризов. Мы пройдемся по центральному пешеходному бульвару, где расположено множество различных бутиков, в которых можно пошопиться. Заглянем в кафедральный собор города. Обязательно посетим Национальный музей 🖼, в котором хранятся знаменитые бронзовые статуи Греческой империи, являющиеся визитной карточкой не только Реджио, но и всей Калабрии.

После этого, воспользовавшись эскалатором, соединяющим верхнюю часть города с морской зоной, спустимся на набережную. Здесь я предлагаю остановиться в одном из баров, чтобы полакомиться вкуснейшим мороженым и передохнуть. После этого продолжим прогулку вдоль моря: посмотрим на греческие руины и римские бани, полюбуемся скульптурами, установленными на набережной и естественно видом на Мессинский залив и Сицилию. По ходу я расскажу немного о истории 📖 этого древнего города, его замечательных людях и конечно же о легендах и мифах, связанных с этими местами.

По желанию можем посетить и Арагонский замок 🏰 города.