Olga M. проводит ещё 5 экскурсий

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Древний Регий

Olga M.
Olga M. – Гид из Калабрии
Древний Регий
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Древний Регий
Древний Регий
Реджо ди Калабрия. Старинный город 🏙️, считающийся культурным и историческим центром региона. Славится знаменитой набережной, которую один итальянский поэт назвал самым красивым километром Италии. И неспроста. Необходимо увидеть своими глазами этот дивный пейзаж. А если повезет, то и мифическую Фату Моргану.
Предлагаю прогуляться 👣 по этому чудесному городу, таящему в себе множество маленьких прелестей и сюрпризов. Мы пройдемся по центральному пешеходному бульвару, где расположено множество различных бутиков, в которых можно пошопиться. Заглянем в кафедральный собор города. Обязательно посетим Национальный музей 🖼, в котором хранятся знаменитые бронзовые статуи Греческой империи, являющиеся визитной карточкой не только Реджио, но и всей Калабрии.
После этого, воспользовавшись эскалатором, соединяющим верхнюю часть города с морской зоной, спустимся на набережную. Здесь я предлагаю остановиться в одном из баров, чтобы полакомиться вкуснейшим мороженым и передохнуть. После этого продолжим прогулку вдоль моря: посмотрим на греческие руины и римские бани, полюбуемся скульптурами, установленными на набережной и естественно видом на Мессинский залив и Сицилию. По ходу я расскажу немного о истории 📖 этого древнего города, его замечательных людях и конечно же о легендах и мифах, связанных с этими местами.
По желанию можем посетить и Арагонский замок 🏰 города.
Что входит
  • Услуги гида
  • сопровождение
Что не входит
  • Трансфер до города и назад
Начало и место завершения
🚩 Калабрия, по договоренности
Древний Регий
Древний Регий
Древний Регий
Древний Регий
Древний Регий

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  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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Olga M.
Olga M.
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