Olga M. проводит ещё 6 экскурсий

Многие называют этот город 🏙️ «садом над морем», благодаря его замечательному расположению. Действительно, с разных точек города открывается чудесный пейзаж на всё побережье Богов и на залив св. Ефимии, на горизонте иногда можно разглядеть и Сицилию, не говоря уже о конусообразном Стромболи, в вечернее время представляющем великолепное зрелище, когда огненный шар опускается прямо в зев его вулкана.

История этого города очень древняя, насчитывающая более трёх тысяч лет. Основан он был ещё древними эллинами в шестом веке до н. э. и не раз менял своё название. Родился как Иппонион, затем Валентия, после назывался Вибона, с ХIII века носил имя Монтелеоне и в 1928 году вернулся к древнему латинскому Вибо Валентия.

Предлагаю совершить обзорный вояж по этому малоизвестному туристу городу. Пройтись по его старинным улочкам, полюбоваться дворцами и церквями разных эпох, заглянуть в кафедральный собор. Обязательно нужно посетить Нормандский замок 🏰, возвышающийся над городом. Он признан одним из редчайших замков Калабрии, сохранившихся до наших времен, и находится под охраной государства. Внутри цитадели расположен Национальный археологический музей 🖼, который также заслуживает внимания.

Прогуляемся мы и по городскому «Парку воспоминаний». Почему он носит такое название и что таит в себе, вы узнаете на месте. Со смотровой площадки парка можно полюбоваться великолепным пейзажем на голубую морскую даль и залив св. Ефимии.

По желанию вы сможете пройтись по центральной авеню Вибо, пестрящей всевозможными бутиками и магазинчиками, где можно неплохо пошопиться, а также передохнуть в одном из местных кафешек, насладившисть чашечкой кофе или капучино.

Если после всего у нас останется время, силы и желание, — можем проехать в храм Святой Рубы, расположенной в окрестностях города. Историк и археолог Паоло Орси назвал эту церковь ⛪ «жемчужиной византийско-василианского происхождения бàрочной архитектуры». Сегодня это святилище Богородицы здоровья.