Olga M. проводит ещё 6 экскурсий

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Греческий Иппонион или Вибо Валентия

Olga M.
Olga M. – Гид из Калабрии
Греческий Иппонион или Вибо Валентия
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Греческий Иппонион или Вибо Валентия
Греческий Иппонион или Вибо Валентия
Многие называют этот город 🏙️ «садом над морем», благодаря его замечательному расположению. Действительно, с разных точек города открывается чудесный пейзаж на всё побережье Богов и на залив св. Ефимии, на горизонте иногда можно разглядеть и Сицилию, не говоря уже о конусообразном Стромболи, в вечернее время представляющем великолепное зрелище, когда огненный шар опускается прямо в зев его вулкана.
История этого города очень древняя, насчитывающая более трёх тысяч лет. Основан он был ещё древними эллинами в шестом веке до н. э. и не раз менял своё название. Родился как Иппонион, затем Валентия, после назывался Вибона, с ХIII века носил имя Монтелеоне и в 1928 году вернулся к древнему латинскому Вибо Валентия.
Предлагаю совершить обзорный вояж по этому малоизвестному туристу городу. Пройтись по его старинным улочкам, полюбоваться дворцами и церквями разных эпох, заглянуть в кафедральный собор. Обязательно нужно посетить Нормандский замок 🏰, возвышающийся над городом. Он признан одним из редчайших замков Калабрии, сохранившихся до наших времен, и находится под охраной государства. Внутри цитадели расположен Национальный археологический музей 🖼, который также заслуживает внимания.
Прогуляемся мы и по городскому «Парку воспоминаний». Почему он носит такое название и что таит в себе, вы узнаете на месте. Со смотровой площадки парка можно полюбоваться великолепным пейзажем на голубую морскую даль и залив св. Ефимии.
По желанию вы сможете пройтись по центральной авеню Вибо, пестрящей всевозможными бутиками и магазинчиками, где можно неплохо пошопиться, а также передохнуть в одном из местных кафешек, насладившисть чашечкой кофе или капучино.
Если после всего у нас останется время, силы и желание, — можем проехать в храм Святой Рубы, расположенной в окрестностях города. Историк и археолог Паоло Орси назвал эту церковь ⛪ «жемчужиной византийско-василианского происхождения бàрочной архитектуры». Сегодня это святилище Богородицы здоровья.
Что входит
  • Услуги гида
  • сопровождение
Что не входит
  • Трансфер
  • билеты в музей
Начало и место завершения
🚩 Калабрия, по договоренности
Греческий Иппонион или Вибо Валентия
Греческий Иппонион или Вибо Валентия
Греческий Иппонион или Вибо Валентия
Греческий Иппонион или Вибо Валентия
Греческий Иппонион или Вибо Валентия
Греческий Иппонион или Вибо Валентия
Греческий Иппонион или Вибо Валентия
Греческий Иппонион или Вибо Валентия

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Olga M.
Olga M.
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