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Неизвестный и загадочный Клето

Olga M.
Olga M. – Гид из Калабрии
Неизвестный и загадочный Клето
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Неизвестный и загадочный Клето
Неизвестный и загадочный Клето
Тех, кто хочет почувствовать себя первопроходцами и любит неизведанные маршруты, приглашаю посетить удивительное местечко под названием Клето, которое смело можно назвать «Маленькой перлой Калабрии».
Это древнегреческий городок, прародительницей которого считают мифическую амазонку Клету. Расположен на высоком кургане, откуда открывается завораживающий пейзаж на окрестные оливковые рощи и морскую синь. Чудное, живописнейшее поселение, с возвышающимся над ним средневековым замком, история 📖 которого окутана таинственными легендами и преданиями. Так приятно побродить по узким и почти необитаемым улочкам городка, окунувшись в древнюю эпоху, и послушать увлекательные истории и были, связанные с этим местом.
Что входит
  • Услуги гида
  • сопровождение
Что не входит
  • Трансфер до места и назад
Начало и место завершения
🚩 Калабрия, по договоренности
Неизвестный и загадочный Клето
Неизвестный и загадочный Клето
Неизвестный и загадочный Клето
Неизвестный и загадочный Клето
Неизвестный и загадочный Клето

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Olga M.
Olga M.
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Olga M. проводит ещё 5 экскурсий

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