Olga M. проводит ещё 5 экскурсий

Тех, кто хочет почувствовать себя первопроходцами и любит неизведанные маршруты, приглашаю посетить удивительное местечко под названием Клето, которое смело можно назвать «Маленькой перлой Калабрии».

Это древнегреческий городок, прародительницей которого считают мифическую амазонку Клету. Расположен на высоком кургане, откуда открывается завораживающий пейзаж на окрестные оливковые рощи и морскую синь. Чудное, живописнейшее поселение, с возвышающимся над ним средневековым замком, история 📖 которого окутана таинственными легендами и преданиями. Так приятно побродить по узким и почти необитаемым улочкам городка, окунувшись в древнюю эпоху, и послушать увлекательные истории и были, связанные с этим местом.