Olga M. проводит ещё 6 экскурсий

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Обзорная прогулка по Пиццо и окрестностям

Olga M.
Olga M. – Гид из Калабрии
Обзорная прогулка по Пиццо и окрестностям
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Обзорная прогулка по Пиццо и окрестностям
Обзорная прогулка по Пиццо и окрестностям
Предлагаю отправиться в Пиццо, старинный городок, окутанный мифами и легендами. Расположен он на вершине выдающегося в море 🌊 скалистого мыса и известен своим удивительно вкусным мороженым «Тартуфо» и арагонским замком, в котором провёл свои последние дни жизни легендарный Мюрат, соратник и «правая рука» Наполеона.
Сначала мы побываем в необычной пещерной церквушке, вошедшей в 20-ку самых популярных и посещаемых достопримечательностей 🏛️ Калабрии. Былая роспись сводов пещеры видна лишь кое-где, но скульптурные композиции из туфа неплохо сохранились.
После переместимся в сам городок, прогуляемся по его извилистым узким улочкам, посетим несколько церквей, среди которых кафедральный собор св. Георгия (где похоронен бесстрашный Мюрат), остановимся на смотровой площадке в центре Пиццо, откуда открывается великолепный вид на море и побережье. Входит в программу и посещение музея Мюрата в замке, и остановка у фонтана ⛲ Гарибальди, и прогулка 👣 по набережной.
Побывать в Пиццо и не полакомиться вкуснейшим знаменитым мороженым, которое изготавливают только здесь, просто невозможно. Поэтому для приятного заключения прогулки предложу отведать этот нежнейший деликатес.
Что входит
  • Услуги гида
  • сопровождение
Что не входит
  • трансфер
Начало и место завершения
🚩 Калабрия, по договоренности
Обзорная прогулка по Пиццо и окрестностям
Обзорная прогулка по Пиццо и окрестностям
Обзорная прогулка по Пиццо и окрестностям
Обзорная прогулка по Пиццо и окрестностям
Обзорная прогулка по Пиццо и окрестностям
Обзорная прогулка по Пиццо и окрестностям
Обзорная прогулка по Пиццо и окрестностям

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Olga M.
Olga M.
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