Olga M. проводит ещё 6 экскурсий

Предлагаю отправиться в Пиццо, старинный городок, окутанный мифами и легендами. Расположен он на вершине выдающегося в море 🌊 скалистого мыса и известен своим удивительно вкусным мороженым «Тартуфо» и арагонским замком, в котором провёл свои последние дни жизни легендарный Мюрат, соратник и «правая рука» Наполеона.

Сначала мы побываем в необычной пещерной церквушке, вошедшей в 20-ку самых популярных и посещаемых достопримечательностей 🏛️ Калабрии. Былая роспись сводов пещеры видна лишь кое-где, но скульптурные композиции из туфа неплохо сохранились.

После переместимся в сам городок, прогуляемся по его извилистым узким улочкам, посетим несколько церквей, среди которых кафедральный собор св. Георгия (где похоронен бесстрашный Мюрат), остановимся на смотровой площадке в центре Пиццо, откуда открывается великолепный вид на море и побережье. Входит в программу и посещение музея Мюрата в замке, и остановка у фонтана ⛲ Гарибальди, и прогулка 👣 по набережной.

Побывать в Пиццо и не полакомиться вкуснейшим знаменитым мороженым, которое изготавливают только здесь, просто невозможно. Поэтому для приятного заключения прогулки предложу отведать этот нежнейший деликатес.