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Паломничество в святую обитель Франциска в Паоле

Olga M.
Olga M. – Гид из Калабрии
Паломничество в святую обитель Франциска в Паоле
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Паломничество в святую обитель Франциска в Паоле
Паломничество в святую обитель Франциска в Паоле

Что вы увидите

  • святые
  • монастырь
  • церковь
В этом путешествии приглашаю вас побывать на родине святого Франциска, явялющегося заступником и покровителем Калабрии. Мы отправимся в город 🏙️ Паола, где находится святая обитель, основанная этим богоугодником. Это святилище можно назвать духовным центром региона, притягивающим к себе тысячи паломников.
Предлагаю пройтись по этому святому месту, окунувшись в священную атмосферу обители, и попытаться прочувствовать дух скита и те переживания, которые испытывал сам св. Франциск, находясь здесь: шум потока, глухой звон ботала на шее заблудившейся козы, который слышен рано утром в келье во время молитвы, ясную и чистую радость покаяния и поста, простое чувство сопричастности и единения с землей, такой древней и родной. Продлить ощущение вечности и проникающей в душу бесконечной гармонии радости и милосердия.
Я расскажу вам о жизни этого замечательного человека, о чудесах, которые он совершал. У нас будет возможность заглянуть в грот, в котором отшельник в юном отрочестве провел 6 лет в неустанной молитве и уединении, спуститься в подземные кельи первых братьев-минимитов, испить чистой святой воды из чудодейственного источника, сотворенного Франциском, и наконец помолиться или просто поразмышлять о сути бытия в базилике, где хранятся реликвии и мощи сего святого.
Что входит
  • Услуги гида
  • сопровождение
Что не входит
  • трансфер
Начало и место завершения
🚩 Калабрия, по договоренности
Паломничество в святую обитель Франциска в Паоле
Паломничество в святую обитель Франциска в Паоле
Паломничество в святую обитель Франциска в Паоле
Паломничество в святую обитель Франциска в Паоле
Паломничество в святую обитель Франциска в Паоле

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Olga M.
Olga M.
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