В этом путешествии приглашаю вас побывать на родине святого Франциска, явялющегося заступником и покровителем Калабрии. Мы отправимся в город 🏙️ Паола, где находится святая обитель, основанная этим богоугодником. Это святилище можно назвать духовным центром региона, притягивающим к себе тысячи паломников.

Предлагаю пройтись по этому святому месту, окунувшись в священную атмосферу обители, и попытаться прочувствовать дух скита и те переживания, которые испытывал сам св. Франциск, находясь здесь: шум потока, глухой звон ботала на шее заблудившейся козы, который слышен рано утром в келье во время молитвы, ясную и чистую радость покаяния и поста, простое чувство сопричастности и единения с землей, такой древней и родной. Продлить ощущение вечности и проникающей в душу бесконечной гармонии радости и милосердия.

Я расскажу вам о жизни этого замечательного человека, о чудесах, которые он совершал. У нас будет возможность заглянуть в грот, в котором отшельник в юном отрочестве провел 6 лет в неустанной молитве и уединении, спуститься в подземные кельи первых братьев-минимитов, испить чистой святой воды из чудодейственного источника, сотворенного Франциском, и наконец помолиться или просто поразмышлять о сути бытия в базилике, где хранятся реликвии и мощи сего святого.