. Damnam Diving Center в Замброне. Всех, кого привлекает подводный мир, морское дно, флора и фауна этого большого живого организма приглашаю в этот центр подводного плавания.

Погрузиться в глубины моря 🌊, полюбоваться его красотами, почувствовать себя частичкой этого мира и испытать непередаваемые ощущения, - всё это возможно в этом центре с интересным названием Дамнам.

Для детей от 10 лет и взрослых.