. Damnam Diving Center в Замброне. Всех, кого привлекает подводный мир, морское дно, флора и фауна этого большого живого организма приглашаю в этот центр подводного плавания.
Погрузиться в глубины моря 🌊, полюбоваться его красотами, почувствовать себя частичкой этого мира и испытать непередаваемые ощущения, - всё это возможно в этом центре с интересным названием Дамнам.
Для детей от 10 лет и взрослых.
Начало и место завершения
🚩 Калабрия, по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Olga M.
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