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Полеты на дельтаплане и повышение адреналина в крови

Olga M.
Olga M. – Гид из Калабрии
Полеты на дельтаплане и повышение адреналина в крови
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Полеты на дельтаплане и повышение адреналина в крови
Полеты на дельтаплане и повышение адреналина в крови

Что вы увидите

  • красоту с высоты птичьего полета
Активных, отважных и любящих острые ощущения путешественников приглашаю подняться в воздух на дельтаплане, испытать восторг 🔥 парения, насладиться великолепием панорамы, открывающейся с высоты птичьего полета, получить заряд бодрости и наполнить душу неповторимыми эмоциями.
Эти удивительные, ни с чем не сравнимые впечатления и повышение адреналина в крови подарит вам аэроклуб "Гриф".
Вес отважного не должен превышать 85-90 кг.
Что входит
  • Полет с инструктором
Что не входит
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 Калабрия, по договоренности
Полеты на дельтаплане и повышение адреналина в крови
Полеты на дельтаплане и повышение адреналина в крови

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Olga M.
Olga M.
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