Активных, отважных и любящих острые ощущения путешественников приглашаю подняться в воздух на дельтаплане, испытать восторг 🔥 парения, насладиться великолепием панорамы, открывающейся с высоты птичьего полета, получить заряд бодрости и наполнить душу неповторимыми эмоциями.
Эти удивительные, ни с чем не сравнимые впечатления и повышение адреналина в крови подарит вам аэроклуб "Гриф".
Вес отважного не должен превышать 85-90 кг.
Что входит
Полет с инструктором
Что не входит
Трансфер
Начало и место завершения
🚩 Калабрия, по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.