Активных, отважных и любящих острые ощущения путешественников приглашаю подняться в воздух на дельтаплане, испытать восторг 🔥 парения, насладиться великолепием панорамы, открывающейся с высоты птичьего полета, получить заряд бодрости и наполнить душу неповторимыми эмоциями.

Эти удивительные, ни с чем не сравнимые впечатления и повышение адреналина в крови подарит вам аэроклуб "Гриф".

Вес отважного не должен превышать 85-90 кг.