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Профессиональная рыбалка

Olga M.
Olga M. – Гид из Калабрии
Профессиональная рыбалка
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €55 за человека

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Профессиональная рыбалка

Что вы увидите

  • рыбные
Замечательное приключение и незабвенные впечатления подарит вам вояж на лодке ⚓ вдоль береговой линии вместе с опытным рыбаком и шкипером Даниилом.
В этой прогулке 👣 у вас будет возможность полюбоваться красотами побережья и лазурного моря 🌊, испытать прелести снорклинга и конечно же порыбачить.
Профессиональная рыбалка 🐟 в море с гарантированным уловом и вкусный ужин из рыбы, пойманной самостоятельно лично вами.
Стоит подарить себе это удовольствие!
Что входит
  • входной билет на лодку
  • услуги шкипера
  • снаряжение и наживка
Что не входит
  • трансфер
Начало и место завершения
🚩 Калабрия, Вибо Марина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Olga M.
Olga M.
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