Замечательное приключение и незабвенные впечатления подарит вам вояж на лодке ⚓ вдоль береговой линии вместе с опытным рыбаком и шкипером Даниилом.

В этой прогулке 👣 у вас будет возможность полюбоваться красотами побережья и лазурного моря 🌊, испытать прелести снорклинга и конечно же порыбачить.

Профессиональная рыбалка 🐟 в море с гарантированным уловом и вкусный ужин из рыбы, пойманной самостоятельно лично вами.

Стоит подарить себе это удовольствие!