Замечательное приключение и незабвенные впечатления подарит вам вояж на лодке ⚓ вдоль береговой линии вместе с опытным рыбаком и шкипером Даниилом.
В этой прогулке 👣 у вас будет возможность полюбоваться красотами побережья и лазурного моря 🌊, испытать прелести снорклинга и конечно же порыбачить.
Профессиональная рыбалка 🐟 в море с гарантированным уловом и вкусный ужин из рыбы, пойманной самостоятельно лично вами.
Стоит подарить себе это удовольствие!
Что входит
- входной билет на лодку
- услуги шкипера
- снаряжение и наживка
Начало и место завершения
🚩 Калабрия, Вибо Марина
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- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Olga M.
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Olga M. проводит ещё 6 экскурсий