Olga M. проводит ещё 6 экскурсий

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Заколдованный город Пентедаттило

Olga M.
Olga M. – Гид из Калабрии
Заколдованный город Пентедаттило
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Заколдованный город Пентедаттило
Заколдованный город Пентедаттило
Маленький город-призрак, расположенный в провинции Реджио Калабрия и с недавних пор являющийся туристической визиткой этой провинции. Его ещё называют «Заколдованным городом». Своеобразное и очень живописное положение городка, между грозными утёсами, породило множество легенд, смешавшихся с реальными событиями так тесно, что теперь уж трудно отличить, где вымысел, а где правда.
В древности это был цветущий и полнокровный населенный центр. Но сейчас это пустующий город 🏙️, населенный только призраками. Что привело к этому? Какая драма произошла здесь? Почему из города ушла жизнь? И какое проклятье висит над этим местом? Всё это вы узнаете, если посетите это загадочное поселение c не менее загадочным названием.
Кроме этого у вас будет возможность полюбоваться чудесной панорамой, открывающейся с городских стен; посетить крохотный музей 🖼, расположенный в поселке; заглянуть в оригинальную лавчонку с керамическими изделиями местных умельцев и конечно же отведать приятный жаждоутоляющий напиток «Берготто». Почему он так называется, расскажу на месте.
Для желающих, будет возможность потрапезничать на подворье бывшей резиденции барона.
Что входит
  • Услуги гида
  • сопровождение
Что не входит
  • Трансфер до города и обратно
  • билеты в музей (1 евро с человека)
Начало и место завершения
🚩 Калабрия, по договоренности
Заколдованный город Пентедаттило
Заколдованный город Пентедаттило
Заколдованный город Пентедаттило
Заколдованный город Пентедаттило
Заколдованный город Пентедаттило
Заколдованный город Пентедаттило
Заколдованный город Пентедаттило

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Olga M.
Olga M.
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