Olga M. проводит ещё 6 экскурсий

Маленький город-призрак, расположенный в провинции Реджио Калабрия и с недавних пор являющийся туристической визиткой этой провинции. Его ещё называют «Заколдованным городом». Своеобразное и очень живописное положение городка, между грозными утёсами, породило множество легенд, смешавшихся с реальными событиями так тесно, что теперь уж трудно отличить, где вымысел, а где правда.

В древности это был цветущий и полнокровный населенный центр. Но сейчас это пустующий город 🏙️, населенный только призраками. Что привело к этому? Какая драма произошла здесь? Почему из города ушла жизнь? И какое проклятье висит над этим местом? Всё это вы узнаете, если посетите это загадочное поселение c не менее загадочным названием.

Кроме этого у вас будет возможность полюбоваться чудесной панорамой, открывающейся с городских стен; посетить крохотный музей 🖼, расположенный в поселке; заглянуть в оригинальную лавчонку с керамическими изделиями местных умельцев и конечно же отведать приятный жаждоутоляющий напиток «Берготто». Почему он так называется, расскажу на месте.

Для желающих, будет возможность потрапезничать на подворье бывшей резиденции барона.