Полезная информация о Кампобассо
Что нужно знать о Кампобассо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кампобассо
04:5029
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇹 Италия
|Название города
|Кампобассо
|По-английски
|Campobasso
|Столица региона
|Кампобассо является столицей региона
|Население города
|39 723 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Rome
|Средняя высота
|675 м. от уровня моря