Всё о Кампобассо

Полезная информация о Кампобассо

Что нужно знать о Кампобассо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кампобассо
04:5029
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇹 Италия
Название городаКампобассо
По-английскиCampobasso
Столица регионаКампобассо является столицей региона
Население города39 723 чел.
Часовой поясEurope/Rome
Средняя высота675 м. от уровня моря

Где находится Кампобассо на карте