Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Мария -Каролина-сестра французской королевы Марии Антуанеты захотела иметь резиденцию не уступающую парижскому Версалю. Дворец с фонтанами и Английским садом, где развивался роман леди Гамильтон и адмирала Нельсона, входит в число самых знаменитых королевских резиденций мира.
Начало и место завершения
🚩 Caserta
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.