Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Мария -Каролина-сестра французской королевы Марии Антуанеты захотела иметь резиденцию не уступающую парижскому Версалю. Дворец с фонтанами и Английским садом, где развивался роман леди Гамильтон и адмирала Нельсона, входит в число самых знаменитых королевских резиденций мира.