Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия в королевский дворец в городе Касерта

Гид S.
Гид S. – Гид из Казерты
Экскурсия в королевский дворец в городе Касерта
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €139 за человека

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Экскурсия в королевский дворец в городе Касерта
Экскурсия в королевский дворец в городе Касерта
Мария -Каролина-сестра французской королевы Марии Антуанеты захотела иметь резиденцию не уступающую парижскому Версалю. Дворец с фонтанами и Английским садом, где развивался роман леди Гамильтон и адмирала Нельсона, входит в число самых знаменитых королевских резиденций мира.
Начало и место завершения
🚩 Caserta

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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