Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Напротив городского парка, названного Вилла комунале, в глубине квартала прячется маленький дворец, совсем небольшой, по сравнению, с королевским, но очень ухоженный, отличающийся при этом оригинальностью архитектурного решения.

Проэкт был предложен неаполитанским архитектором Пьетро Валенте, а заказчиком выступил английский дипломат, акредитованный при дворе Фердинанда4, лорд Актон.

Это было сложное время для неаполитанского королевства. Угроза со стороны императора Наполеона лишала возможности королевскую чету расуждать здраво, ведь Мария Антуанета, казненная в Париже, являлась родной сестрой жены Фердинанда 4. Поэтому неаполитанское правительство стремилось поддерживать с Англией, являющейся одной из самых могущественных морских держав очень тесные отношения, а посланник, в свою очередь был самым приятным гостем при дворе. Поэтому, когда лорд выразил желание построить для своей семьи виллу, его намерения получили горячую поддержку.

В конце 18 века по проэкту Пьетро Валенте начинает строиться дворец, выдержанный

в классическом стиле с прекрасным садом и традиционным " перистилем» (внутренним двориком)- дань архитектурной моде, унаследованной от Помпей.

Отделкой помещений занимался мастер из Тосканы Гульемо Беки. Готовый дом представлял собой роскошное жилище дипломата, живущего в гуще политических проблем и прекрасную загородную виллу, комфортную и удобную для отдыха человека, в силу профессиональтных обязанностей вынуждленного быть постоянно на виду.

К сожалению, после смерти лорда Актона, последовавшей в 1841 году, его вдова Мария Луиза Пеллини, продает дом банкиру Ротшильду.

Так начинается новый этап в жизни виллы. Банкир, став владельцем, достраивает здание до высоты трех этажей и размещает в нем представительство банка Ротшильда в Неаполе.

После смерти банкира, последовавшей в 1855 году, контора по-завещанию переходит к его зятю Адольфу, но объединение Италии приводит к экономическому кризису, который отразится и на деятельности этого банка.

В результате здание снова меняет своего владельца, и им становиться принц Диего Арагона Пигнателли Кортес, который завещает его своему внебрачному внуку. И с1886 года открывается самая блестящая страница в истории 📖 дворца, так как молодая аристократка Роза ди Амалфи, жена внука, делает из виллы роскошный аристократический салон, посещаемый неаполитанской знатью и персонами королевской крови, в числе которых были и представители русского императорского дома. Этот салон так популярен, что его называют вторым Неаполитанским двором. К сожалению, после смерти супруга, Роза долго находясь в трауре, решает положить конец шумной светской жизни, и далее здесь устраиваются лишь музыкальные вечера.

В 1950 году, на вилле был образован музей 🖼, существующий и поныне.

Первый салон, куда попадают посетители музея, получил название «Розовый» и хранит в своем интерьере фрагменты обстановки времен Карла Ротшильда. К этому периоду относятся главным образом венецианские зеркала. Когда художнику Гаэтано Женовези поручают реконструкцию королевского дворца в Неаполе, параллельно им ведутся работы по украшению золотым стуком и розового салона. Ему же вероятно принадлежит и роспись потолка, изображающая аллегорию Венеры и ее сына Купидона. В интерьере салона присутствуют роскошные напольные светильники в виде купидонов, держащих букеты лилий, а также бронзовая коллекция птиц, из собрания Ротшильдов. Этот зал часто использовался для аудиенций и приемов.

Следующий за ним, так называемый, «Зеленый» салон, стены которого декорированы роскошным шелком с королевской фабрики в Леучио, хранит коллекцию фарфора. Здесь представлен сервский фарфор 19 века, французские часы из позолоченной бронзы с фарфоровыми вставками с изображением пасторальных сцен; представлены изделия фабрики в Каподимонде. Целая витрина отведена для произведений китайских мастеров первой половины 18 века. Потолок росписан в третьем помпейском стиле и в люнетах украшен нежными букетами цветов. Вся мебель салона выдержана в стиле «ампир».

Направо дверь ведет в обеденный зал, представляющий собой просторную комнату с высокими окнами, выходящими в сад. Вдоль стен, отделанных дубовыми панелями, тянутся стелажи, где представлены различные шедевры из фарфора. Обеденный стол накрыт приборами из льежского стекла, где каждая тарелка изображает какую-то птицу, таким образом для гостей были помечены места., фужеры же украшающие стол — подарок из Англии. Здесь можно также полюбоваться и изделиями мастеров инкрустации по дереву, которое зародилось в Соренто и представлено в музее небольшими столиками для игры в карты. На стелаже помещены тарелки росписанные в стиле имперской эпохи, расказывающие о б обычаях в одежде жителей древних Помпей. Интерес представляют две вазы из фарфора, которые служили по видимости для хранения сыпучих продуктов, украшенные вместо ручек головами грифов.

Библиотека, одно из самых роскошных помещений виллы, представляет из себя зал, стены которого обтянуты великолепной красной кожей, тесненной золотыми геральдическими лилиями. Помещение использовалось также для игры в бильярд и было оформленно, в современном виде, семьей Пигнателли. С потолка свисает роскошная бронзовая люстра- шедевр флорентийских мастеров. Само библиотечное собрание содержит коллекцию французской и итальянской классики, насчитывающую около 4 тысяч томов. Интерес представляет подборка периодических изданий 19 века и среди них катологи художественной коллекции семьи Бурбонов.

Веранда-прсторное помещение, используемое как зимний сад, демонстрирует публике небольшую коллекцию копий работ античных мастеров.

«Голубой» зал интересен, в первую очередь, фотографическими портретами знаменитых людей той эпохи и среди прочих портретами Маргариты и Кристины ди Савойя, а также принцессы Розы Пигнателли. В люнетах потолка представлены сцены с изображением праздников, устраеваемых во дворце. Художественную ценность представляютляют каминные часы с аллегорическими фигурами Времени и Астрономии (женщина, опирающаяся на глобус) Время изображено в виде умудренного зрелого мужчины, в одной руке которого коса (символ смерти), в другой- песочные часы, а за спиной крылья, говорящие о быстротечности всего сущего.

И последний из парадных залов, использовался ранее как бальный. Люстры из французского хрусталя; венецианские зеркала в рамах из позолоченного дерева; роспись потолка в помпейском стиле- все это присутствует в декоре этого зала

В настоящее время во дворце еженедельно проводятся концерты классической музыки, а сад окружающий виллу служит местом отдыха для неаполитанских нянечек с детьми.