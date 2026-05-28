Идём туда, где под ногами скрыты античные фундаменты и термы, а 2000-летняя планировка до сих пор задаёт ритм жизни.
Вы заглянете в узкие переулки, найдёте спрятанные башни и цитадели и узнаете, зачем город поднимали над землёй — буквально.
Я покажу детали, что незаметны на первый взгляд, и расскажу об интригах и борьбе могущественных семей прошлого.
Описание экскурсии
Комо — один из немногих городов, который сохранил римскую планировку и при этом органично вписал её в современную структуру.
Мы с вами пройдём мимо Башенных ворот, погуляем по средневековому кварталу и старинным улочкам, заглянем на Соборную площадь, увидим римские термы и драконий портал и многое другое.
И поговорим:
- как римское наследие удивительным образом скрыто внутри современных зданий
- правда ли, что древние бани можно найти на парковке
- где скрывались цитадели, решались судьбы, плелись интриги и происходили политические столкновения
- как из-за наводнения город пришлось поднять на несколько метров
- где находились личные крепости знатных родов и символы их могущества — и почему сегодня они столь неприметны
После прогулки, если захотите, вы сможете остаться в кафе или ресторане — среди старинных интерьеров и неторопливой жизни, какой её знают местные.
Организационные детали
Еда оплачивается дополнительно и по желанию.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариша — ваш гид в Комо
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 1070 туристов
Лицензированный гид, историк по образованию, автор статей для путешественников о традициях и культуре Италии, истории Милана и других городов. Обожаю свою профессию и не меньше обожаю делиться своей любовью и
Отзывы и рейтинг
Экскурсия прошла замечательно. Арина отличный рассказчик, живая и очень задорная.
Ни секунды не скучали.
Очень рекомендуем.
Огромная благодарность Арине за прекрасную экскурсию по волшебному Комо. Было очень интересно, динамично, увлекательно и душевно! Три часа пролетели совсем незаметно. Арина настолько интересный рассказчик, что мы полностью погрузились в
Заголовок: Город, который влюбляет в себя с первого шага (и спасибо за это гиду!)
Честно признаюсь: перед поездкой в Комо я ждала классической «дорогой и пафосной» атмосферы озерного края. Но реальность
Арина замечательный рассказчик, экскурсия прошла на одном дыхании) Узнали много интересного, было ощущение, что нам постоянно доставали из сундучка маленькие сокровища, скрытые от глаз. Живой и нескучный рассказ. Захотелось побывать и на других её экскурсиях)
Все прошло отлично! Арина замечательный рассказчик, вся экскурсия прошла на одном дыхании
