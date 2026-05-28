Идём туда, где под ногами скрыты античные фундаменты и термы, а 2000-летняя планировка до сих пор задаёт ритм жизни. Вы заглянете в узкие переулки, найдёте спрятанные башни и цитадели и узнаете, зачем город поднимали над землёй — буквально. Я покажу детали, что незаметны на первый взгляд, и расскажу об интригах и борьбе могущественных семей прошлого.

Комо — один из немногих городов, который сохранил римскую планировку и при этом органично вписал её в современную структуру.

Мы с вами пройдём мимо Башенных ворот, погуляем по средневековому кварталу и старинным улочкам, заглянем на Соборную площадь, увидим римские термы и драконий портал и многое другое.

И поговорим:

как римское наследие удивительным образом скрыто внутри современных зданий

правда ли, что древние бани можно найти на парковке

где скрывались цитадели, решались судьбы, плелись интриги и происходили политические столкновения

как из-за наводнения город пришлось поднять на несколько метров

где находились личные крепости знатных родов и символы их могущества — и почему сегодня они столь неприметны

После прогулки, если захотите, вы сможете остаться в кафе или ресторане — среди старинных интерьеров и неторопливой жизни, какой её знают местные.

Еда оплачивается дополнительно и по желанию.