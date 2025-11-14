Палаццо Те — не только место фривольных развлечений в прошлом, но и яркий пример искусства маньеризма с его сложными архитектурными решениями. Мы посетим все залы Те, уделив особое внимание самым знаменитым — залу Гигантов и залу Амура и Психеи. А перед этим совершим обзорную прогулку по центру Мантуи.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Палаццо Дуале (без захода внутрь) — огромный дворцовый комплекс, резиденция династии Гонзага.

Кафедральный собор Сан-Пьетро. Смешение стилей — от романского до барокко. Готический шпиль и фасад 18 века.

Пьяцца-делле-Эрбе — средневековая площадь с готической Ротондой Сан-Лоренцо и астрономическими часами на башне. Часы показывают не только время, но и положение Солнца, Луны и знаков зодиака.

Ротонда Сан-Лоренцо — самая старая церковь Мантуи (11 в.), круглая, с криптой. Построена на месте римского храма Венеры.

Базилика Сант-Андреа (зайдём внутрь) — шедевр Леона Баттисты Альберти, где хранятся сосуды с кровью Христа. Архитектура подчинена золотому сечению.

Дом Андреа Мантеньи — художника и архитектора.

Палаццо Те (с посещением) — загородная вилла Федерико II Гонзага, созданная Джулио Романо. Залы украшены фресками на мифологические темы. Во дворце рассмотрим и обсудим:

иллюзию симметрии: фасады кажутся правильными, но всё немного «съехало»

колонны без функций и арки, ведущие в никуда

фрески с античными сюжетами: вольный намёк на то, что здесь всё дозволено

зал Амура и Психеи, который демонстрирует не просто декоративную живопись, а кодекс герцогской любви

зал Коней, где изображены любимые лошади герцога

зал Гигантов — самую знаменитую комнату дворца, шедевр маньеризма

остальные залы

Организационные детали