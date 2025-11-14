Совершить небольшую прогулку по Мантуе и детально изучить палаццо герцога Федерико II Гонзага
Палаццо Те — не только место фривольных развлечений в прошлом, но и яркий пример искусства маньеризма с его сложными архитектурными решениями.
Мы посетим все залы Те, уделив особое внимание самым знаменитым — залу Гигантов и залу Амура и Психеи. А перед этим совершим обзорную прогулку по центру Мантуи.
Описание экскурсии
Палаццо Дуале (без захода внутрь) — огромный дворцовый комплекс, резиденция династии Гонзага.
Кафедральный собор Сан-Пьетро. Смешение стилей — от романского до барокко. Готический шпиль и фасад 18 века.
Пьяцца-делле-Эрбе — средневековая площадь с готической Ротондой Сан-Лоренцо и астрономическими часами на башне. Часы показывают не только время, но и положение Солнца, Луны и знаков зодиака.
Ротонда Сан-Лоренцо — самая старая церковь Мантуи (11 в.), круглая, с криптой. Построена на месте римского храма Венеры.
Базилика Сант-Андреа (зайдём внутрь) — шедевр Леона Баттисты Альберти, где хранятся сосуды с кровью Христа. Архитектура подчинена золотому сечению.
Дом Андреа Мантеньи — художника и архитектора.
Палаццо Те (с посещением) — загородная вилла Федерико II Гонзага, созданная Джулио Романо. Залы украшены фресками на мифологические темы. Во дворце рассмотрим и обсудим:
иллюзию симметрии: фасады кажутся правильными, но всё немного «съехало»
колонны без функций и арки, ведущие в никуда
фрески с античными сюжетами: вольный намёк на то, что здесь всё дозволено
зал Амура и Психеи, который демонстрирует не просто декоративную живопись, а кодекс герцогской любви
зал Коней, где изображены любимые лошади герцога
зал Гигантов — самую знаменитую комнату дворца, шедевр маньеризма
остальные залы
Организационные детали
Билеты во дворец Те оплачиваются дополнительно — €15 за чел. Есть скидки на билеты для путешественников старше 65 лет
Экскурсию можно провести для большего количества человек с доплатой €50 за каждого последующего
Не рекомендуется посещение с детьми: внутри дворца Те много откровенных изображений
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Нонна — ваша команда гидов в Мантуя
Провели экскурсии для 638 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся над читать дальше
созданием экскурсионных маршрутов, всегда хотим показать гостям что-то новое и оригинальное. Кроме известных мест, открываем нетуристическую жизнь городов, их истинное лицо и атмосферу. Например, внутренний дворик средневекового здания, где время замедлило своё течение. Наши экскурсии будут интересны всем: поклонникам архитектуры эпохи Возрождения, знатокам истории и фанатам музеев, семейным парам с детьми и утончённым гурманам. Добро пожаловать, Италия ждёт вас!