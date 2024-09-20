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Пешая 2 отзыва 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага» Посетить роскошный дворец и погрузиться во времена правления влиятельного рода Гонзага Начало: У дома Риголетто € 180 за всё до 10 чел. Последние отзывы на экскурсии А Артур Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага» 20.09.24 были с женой на экскурсии по Мантуе! Спасибо большое Нонне! Человек на своем месте, где соединились профи и хобби! Много нужных деталей, неизбитый гибкий подход! Увлекательно и интересно!

Н Наталья Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага» читать дальше и иные форма артефактов многовековой истории. На площади перед церковью Св Андрей можно увидеть как строения 10/11 веков, так и пристроенные здания 16-17 века н э Однозначно рекомендую к посещению Мантую, как город- хранитель истории великого известного рода Ганзага (крепость Палаццо Дукале с фресками Мантеньи и Пизанелло) Сегодня посетили Мантую с гидом Нонной. Город потрясающий- сочетает в себя достаточно неплохо (где-то желает лучшего) сохранившиеся исторические фрески, гобелены, картины

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