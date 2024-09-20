Экскурсии в Мантуя

Найдено 1 экскурсия в Мантуя на русском языке, цена €180. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага»
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага»
Посетить роскошный дворец и погрузиться во времена правления влиятельного рода Гонзага
Начало: У дома Риголетто
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артур
    20 сентября 2024
    Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага»
    20.09.24 были с женой на экскурсии по Мантуе! Спасибо большое Нонне! Человек на своем месте, где соединились профи и хобби! Много нужных деталей, неизбитый гибкий подход! Увлекательно и интересно!
    20.09.24 были с женой на экскурсии по Мантуе! Спасибо большое Нонне! Человек на своем месте, где20.09.24 были с женой на экскурсии по Мантуе! Спасибо большое Нонне! Человек на своем месте, где20.09.24 были с женой на экскурсии по Мантуе! Спасибо большое Нонне! Человек на своем месте, где20.09.24 были с женой на экскурсии по Мантуе! Спасибо большое Нонне! Человек на своем месте, где20.09.24 были с женой на экскурсии по Мантуе! Спасибо большое Нонне! Человек на своем месте, где20.09.24 были с женой на экскурсии по Мантуе! Спасибо большое Нонне! Человек на своем месте, где20.09.24 были с женой на экскурсии по Мантуе! Спасибо большое Нонне! Человек на своем месте, где20.09.24 были с женой на экскурсии по Мантуе! Спасибо большое Нонне! Человек на своем месте, где20.09.24 были с женой на экскурсии по Мантуе! Спасибо большое Нонне! Человек на своем месте, где20.09.24 были с женой на экскурсии по Мантуе! Спасибо большое Нонне! Человек на своем месте, где
  • Н
    Наталья
    21 июля 2024
    Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага»
    Сегодня посетили Мантую с гидом Нонной. Город потрясающий- сочетает в себя достаточно неплохо (где-то желает лучшего) сохранившиеся исторические фрески, гобелены, картины
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    и иные форма артефактов многовековой истории. На площади перед церковью Св Андрей можно увидеть как строения 10/11 веков, так и пристроенные здания 16-17 века н э Однозначно рекомендую к посещению Мантую, как город- хранитель истории великого известного рода Ганзага (крепость Палаццо Дукале с фресками Мантеньи и Пизанелло)

    Сегодня посетили Мантую с гидом НоннойСегодня посетили Мантую с гидом НоннойСегодня посетили Мантую с гидом НоннойСегодня посетили Мантую с гидом НоннойСегодня посетили Мантую с гидом НоннойСегодня посетили Мантую с гидом НоннойСегодня посетили Мантую с гидом НоннойСегодня посетили Мантую с гидом НоннойСегодня посетили Мантую с гидом НоннойСегодня посетили Мантую с гидом Нонной
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