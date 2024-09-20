2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага»
Посетить роскошный дворец и погрузиться во времена правления влиятельного рода Гонзага
Начало: У дома Риголетто
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртур20 сентября 202420.09.24 были с женой на экскурсии по Мантуе! Спасибо большое Нонне! Человек на своем месте, где соединились профи и хобби! Много нужных деталей, неизбитый гибкий подход! Увлекательно и интересно!
- ННаталья21 июля 2024Сегодня посетили Мантую с гидом Нонной. Город потрясающий- сочетает в себя достаточно неплохо (где-то желает лучшего) сохранившиеся исторические фрески, гобелены, картины
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