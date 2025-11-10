Именно в таких небольших городах, как Мантуя, вы сможете почувствовать умиротворение настоящей итальянской жизни.
Мы погуляем по уютным старинным улицам, рассматривая главные достопримечательности: Кафедральный собор, палаццо Дукале, Часовую башню.
По пути мы расскажем, где хранятся сосуды с кровью Христа, как они туда попали и многое-многое другое.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дома Купца и Риголетто.
- Палаццо Дукале и Кафедральный собор.
- Площади Данте и Сорделло.
- Научный театр Бибиена и библиотеку Терезиана.
- Базилику Сант-Андреа и ротонду Святого Лоренцо.
- Часовую башню с астрологическими часами.
Вы узнаете:
- Как с правящей династией Мантуи связан один печальный шут.
- Где в городе выступал Моцарт.
- Почему сюда так любил приезжать Данте.
- Каковы история и символика семьи Гонзага.
- Где хранится шедевр Возрождения — картина «Комната брачующихся».
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек с доплатой €50 за каждого последующего.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Мантуя
Провели экскурсии для 2242 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!Задать вопрос
