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Маленькая Мантуя — город-государство, каких было множество в Европе. Но именно она вошла в анналы истории.



На экскурсии я раскрою вам, как властвующая семья Гонзага, опираясь на искусство эпохи Возрождения, создала мировой миф о себе. Метафоры, аллегории и символика всегда завораживали меня.



Именно на них я сделаю акцент, рассказывая вам о том причудливом времени, когда Гонзага правили в Мантуе.