Маленькая Мантуя — город-государство, каких было множество в Европе. Но именно она вошла в анналы истории.
На экскурсии я раскрою вам, как властвующая семья Гонзага, опираясь на искусство эпохи Возрождения, создала мировой миф о себе. Метафоры, аллегории и символика всегда завораживали меня.
Именно на них я сделаю акцент, рассказывая вам о том причудливом времени, когда Гонзага правили в Мантуе.
На экскурсии я раскрою вам, как властвующая семья Гонзага, опираясь на искусство эпохи Возрождения, создала мировой миф о себе. Метафоры, аллегории и символика всегда завораживали меня.
Именно на них я сделаю акцент, рассказывая вам о том причудливом времени, когда Гонзага правили в Мантуе.
Описание экскурсии
- Вы окажетесь во Дворце дожей площадью 34 тысячи квадратных метров, где представители династии Гонзага жили с 14 века
- Увидите бесценные сокровища дворца — Зал Супругов, комнату Пизанелло, Старый Суд, зал с гобеленами Рафаэля, Зал Лабиринта и многое другое
- Полюбуетесь фресками живописца 15 века Андреа Мантеньи, на которых изображена семья Гонзаго: Людовико и Барбара Бранденбургская, родственники, дети, а также придворный люд — и всё это на фоне классического образа Рима
- Среди цветочного фриза попробуете найти автопортрет самого Андреа Мантеньи
- Взглянете на другие произведения искусства знаменитых художников, скульпторов и декораторов того времени. Гонзага были в постоянном соперничестве с королевскими дворами Европы, поэтому они заказывали работы только у самых известных мастеров.
- После небольшой обзорной экскурсии по городу мы зайдём в церковь Святого Андрея, где хранятся сосуды с кровью Иисуса Христа
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты во дворец — €15/чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дома Риголетто
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна — ваш гид в Мантуя
Провела экскурсии для 193 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я гид с лицензией. Провожу экскурсии по городам Северной Италии, так как сама увлечена историей искусства. Для меня быть гидом — значит постоянное самосовершенствование иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Iaroslav
28 окт 2024
Экскурсия была отличной. Очень помогла понять город и его историю!
А
Артур
20 сен 2024
20.09.24 были с женой на экскурсии по Мантуе! Спасибо большое Нонне! Человек на своем месте, где соединились профи и хобби! Много нужных деталей, неизбитый гибкий подход! Увлекательно и интересно!
Наталья
21 июл 2024
Сегодня посетили Мантую с гидом Нонной.
Город потрясающий- сочетает в себя достаточно неплохо (где-то желает лучшего) сохранившиеся исторические фрески, гобелены, картины и иные форма артефактов многовековой истории. На площади перед церковью
Город потрясающий- сочетает в себя достаточно неплохо (где-то желает лучшего) сохранившиеся исторические фрески, гобелены, картины и иные форма артефактов многовековой истории. На площади перед церковью