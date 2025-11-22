Mondo Milan — выставка, которая уникальным способом представляет трофеи футбольного клуба «Милан» и включает в себя рассказ о клубной истории.
Познакомьтесь с «Миланом» посредством инновационного подбора исторических реликвий с современными интерактивными технологиями.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание билетаОфициальный музей футбольного клуба «Милан» Закажите входной билет для посещения Casa Milan. Проведите там около часа и оцените 115 лет истории «Милана». Побывайте в зале славы и зале обладателей «Золотого мяча». Также посетите трофейный зал, где находятся самые важные кубки, который завоевал «Милан», и голографический театр. Остановитесь у интерактивных экранов и исследуйте события и статистику главных чемпионов «Милана». Задержитесь у интерактивных карт, которые показывают места нахождения фанатов «Милана» по всему мира и объем футбольных веб-дискуссий о футбольном клубе.
Ежедневно с 10:00 до 18:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
Что не входит в цену
- Экскурсия с гидом
Место начала и завершения?
Via Aldo Rossi, 8 20149, Милан
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
