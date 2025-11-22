Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Mondo Milan — выставка, которая уникальным способом представляет трофеи футбольного клуба «Милан» и включает в себя рассказ о клубной истории.



Познакомьтесь с «Миланом» посредством инновационного подбора исторических реликвий с современными интерактивными технологиями.

Билет для посещения
Как проходит
Пешком
Когда
Ежедневно с 10:00 до 18:00
€15 за человека

Описание билета Официальный музей футбольного клуба «Милан» Закажите входной билет для посещения Casa Milan. Проведите там около часа и оцените 115 лет истории «Милана». Побывайте в зале славы и зале обладателей «Золотого мяча». Также посетите трофейный зал, где находятся самые важные кубки, который завоевал «Милан», и голографический театр. Остановитесь у интерактивных экранов и исследуйте события и статистику главных чемпионов «Милана». Задержитесь у интерактивных карт, которые показывают места нахождения фанатов «Милана» по всему мира и объем футбольных веб-дискуссий о футбольном клубе.

Ответы на вопросы
Что включено
Входной билет
Что не входит в цену
Экскурсия с гидом
Место начала и завершения?
Via Aldo Rossi, 8 20149, Милан
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.