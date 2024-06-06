Музеи и искусство Милана

Найдено 32 экскурсии в категории «Музеи» в Милане на русском языке, цены от €32, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Променад по Милану
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
205 отзывов
Променад по Милану: история, культура и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте его историю и культурные традиции в сопровождении опытного гида
Начало: У памятника «Игла, нить и узел»
«Мы не будем заходить внутрь музеев и соборов, но исследуем самые интересные и значимые места»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
35 за человека
От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
106 отзывов
Милан: историческое путешествие от Медиолана до современности
Загляните в сердце Ломбардии с экскурсией, раскрывающей вековые тайны и современный ритм Милана
Начало: В районе метро Cairoli Castello
«В маршрут войдёт и галерея Виктора Эммануила, где находятся магазины домов мод и старейшие рестораны»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180135 за всё до 5 чел.
Фотосессия в Милане
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана во время фотопрогулки и сохраните лучшие моменты в красивых снимках
Начало: Дуомо
«Милан – прекрасная декорация для фото: я с радостью пофотографирую вас на фоне роскошного Дуомо, в Галерее Виктора Эммануила и на улицах с жёлтыми трамвайчиками, найду идеальные ракурсы и запечатлею радостные эмоции»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
227 за всё до 2 чел.
Милан для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Экскурсия «Милан для новичков»: уникальный маршрут и истории
Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере
Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
«В галерее Виктора Эммануила II я открою историю фресок и расскажу о гербах на полу, которые туристы не замечают»
13 июня в 12:00
15 июня в 17:00
140 за всё до 5 чел.
Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
75 отзывов
Следами Леонардо Да Винчи: эксклюзивная экскурсия по Милану
Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю
«Зал Леонардо Да Винчи в Музее науки и техники, где вы исследуете проектные работы мастера и узнаете об истории их создания, а также рассмотрите эскизы Да Винчи с зарисовками анатомии человека, оптики, гидрографии, геологии, ботаники и т»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Гений Леонардо
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2 часа
47 отзывов
Групповая экскурсия по Милану: Гений Леонардо
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи на экскурсии по Милану. Узнайте о его жизни, творчестве и интересных фактах
Начало: У памятника Леонардо да Винчи
«После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить трапезную церкви и увидеть одну из лучших работ художника — или же отправиться в Музей науки и техники Леонардо да Винчи»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Завтра в 12:30
14 июня в 12:30
3532 за человека
Милан - классика и импровизация
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
197 отзывов
Милан: классика и импровизация - путешествие по историческим местам
Познайте Милан с новой стороны: от Дуомо до скрытых уголков, которые оживят историю города
Начало: В районе площади Duomo
«Помимо белоснежного собора вы увидите галерею Виктора Эммануила II, театр Ла Скала и ансамбль одноименной площади, замок Сфорца и средневековую площадь торговцев»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
200180 за всё до 6 чел.
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
19 отзывов
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
Экскурсия по Милану, раскрывающая тайны города: от призраков и римских развалин до секретных дворцов и легенд о Леонардо да Винчи
«Символы северной столицыНе обойдем вниманием и известные достопримечательности: Дуомо (внешний осмотр), галерею Виктора Эммануила II (я расскажу то, чего вы точно о ней еще не знаете»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
280 за всё до 4 чел.
Секретный Милан
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Секретный Милан: путешествие по затаенным уголкам города
Загляните в сердце Милана, где каждый камень хранит вековые тайны и рассказывает уникальные истории
Начало: Недалеко от Дуомо или в квартале Навильи
«Заглянете в живописный дворик «секретного музея» и рассмотрите некоторые из его сокровищ»
1 июля в 13:00
2 июля в 09:00
209 за всё до 4 чел.
Милан - город искусства
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Милан - город искусства: эксклюзивное путешествие по культурным жемчужинам
Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров
«Во время экскурсии невозможно посетить все уникальные места Милана, но я познакомлю вас с некоторыми из них и помогу составить маршрут по лучшим музеям и достопримечательностям города, расскажу, как сэкономить при их посещении»
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Код да Винчи: разгадать Милан Леонардо
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Разгадай Милан Леонардо: экскурсия Код да Винчи
Погрузитесь в мир Возрождения и следы Леонардо да Винчи в самом сердце Милана вместе с экспертом искусства
17 июня в 08:30
30 июня в 07:30
180 за всё до 4 чел.
Прогулка по эпохам Милана
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Прогулка по эпохам Милана: от Дуомо до замка Сфорца
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, открыв его историю и культурное наследие вместе с экспертом
Начало: Piazza del Carmine
«галерею Виктора Эммануила II — первый в Европе пассаж»
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
160136 за всё до 4 чел.
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
Погрузитесь в мир искусства Милана, наслаждаясь шедеврами Леонардо, Микеланджело, Караваджо и Рафаэля. Уникальная экскурсия по главным пинакотекам города
Начало: На Piazza Castello
«В самом музее обратим внимание на скульптурную группу «Пьета Ронданини» Микеланджело — грандиозное воплощение скорби в камне»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
200 за всё до 10 чел.
Какой он, Милан?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Экскурсия «Какой он, Милан?»: путешествие по сердцу Италии
Погрузитесь в мир Милана: история, культура и гастрономия ждут вас на уникальной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
185 за всё до 6 чел.
Самые важные церкви Милана: история и сокровища
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Самые важные церкви Милана: путешествие в историю и искусство
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив ключевые церкви Милана с эксклюзивным гидом
«Внимание: В церкви вход бесплатный, но в их сокровищницах, увы, берут оплату… Чтобы осмотреть святые святых миланских церквей, приготовьтесь заплатить ещё в общей сложности 10 евро за вход в музеи церквей»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
160 за всё до 8 чел.
Главное в Милане за 1 день
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Главное в Милане за 1 день: от Дуомо до Ла Скалы
Погрузитесь в атмосферу Милана: исторические памятники, архитектурные шедевры и секреты местных жителей в одной экскурсии
Начало: На piazzale Cadorna
«Галерея Виктора Эммануила II — первый крытый торговый пассаж Европы и место силы современных модников»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
75 за человека
Влюбиться в Милан за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Влюбиться в Милан за три часа: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Милану: от готического Кафедрального собора до живописного канала Навильи. Узнайте, где найти розовых фламинго и лучшие аперитивы. Милан ждет вас
Начало: У памятника на площади Дуомо
«Следом заглянете в один первых торговых пассажей Европы — галерею Витторио-Эммануила II — и узнаете, где открылся первый бутик Прада и в чем секрет расположенной в «гостиной Милана» скульптуры быка»
17 июня в 10:00
19 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
По следам Леонардо да Винчи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
По следам Леонардо да Винчи: эксклюзивный тур в Милане
Погрузитесь в эпоху Возрождения, исследуя жизнь и наследие Леонардо да Винчи в самом сердце Милана
«Если время позволит, я отведу вас в музей науки и техники, носящий имя Леонардо да Винчи»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 160 за всё до 10 чел.
Брера - квартал богемы и художников
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Брера в Милане: квартал богемы, художников и Пинакотека
Вас ждет погружение в мир искусства и богемы, где каждый уголок Бреры дышит историей и культурой
Начало: В районе театра Ла Скала
«А еще отыщете одну из самых красивых и древних библиотек Италии, музей астрономии и другие колоритные местечки, ведь Брера — это ещё и квартал баров, любопытных магазинчиков и уютных тратторий»
1 июля в 14:30
2 июля в 09:30
182 за всё до 4 чел.
Шопинг-прогулка по Милану
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Шопинг-прогулка по Милану: индивидуальная экскурсия с посещением лучших магазинов
Шопинг-прогулка по Милану - это незабываемое путешествие по модным бутикам и старинным улицам города с профессиональным гидом
Начало: Duomo
«В знаменитой галерее Витторио Эммануэле II продают дорогие и шикарные предметы коллекций модных домов»
17 июля в 10:00
18 июля в 10:00
от 130 за человека
Нескучная прогулка по Милану с детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Нескучная прогулка по Милану с детьми: путешествие по эпохам
Приглашаем на захватывающую прогулку по Милану, где история оживает в рассказах для всей семьи. Идеально подходит для детей и взрослых
«В галерее Виктора Эммануила II мы покрутимся на правой пятке на удачу»
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
187 за всё до 5 чел.
Гастро-историческая прогулка по Милану
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Гастро-историческая прогулка по Милану: путешествие через вкус
Погрузитесь в атмосферу Милана, открывая его исторические районы, уникальные вкусы и традиции итальянской кухни
Начало: Площадь Дуомо у конной статуи короля Витторио Эмма...
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:00
200 за всё до 5 чел.
Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
47 отзывов
Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
Присоединяйтесь к утренней экскурсии по Милану и узнайте, как ориентироваться в городе, какие места посетить и чем заняться в столице моды
Начало: Metro Cadorna
«Мы не будем заходить внутрь музеев и соборов»
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
35 за человека
По следам Леонардо да Винчи
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
49 отзывов
Групповая экскурсия в Милане: По следам Леонардо да Винчи
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи с экскурсией по Милану. От памятника до музея - каждый шаг раскрывает гения
Начало: Piazza La Scala
«Закончим нашу экскурсию мы у Музея Науки и Техники Леонардо да Винчи»
Расписание: Пт., сб., вскр. 12:30
Завтра в 12:30
14 июня в 12:30
35 за человека
Обзорная по неизвестному Милану
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
437 отзывов
Обзорная по неизвестному Милану
Начало: Metro Cadorna
«Полный обзорный маршрут (синий маршрут) Маршрут обзорной экскурсии по Милану будет проходит через Санта Мария делла Грацие (без посещения), вы увидите Иглу, Нить и Узел, Музей науки и техники Леонрадо да Винчи, Колонну Дьявола, Базилику Св»
Расписание: пт, сб, вскр 13:00
Завтра в 13:00
14 июня в 13:00
40 за человека
Обзорная экскурсия по вечернему Милану
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
66 отзывов
Вечерняя прогулка по Милану: история, культура и мода
Откройте вечерний Милан в компании опытных гидов, исследуйте культурное наследие и современные районы
Начало: Metro Cadorna
«Мы не будем заходить внутрь музеев и соборов»
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 17:00
35 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
Начало: Piazzale Cadorna
«Это древний город монументальных шедевров, музей многовековой истории и родина легендарных творцов»
Расписание: Вт., чт., сб. в 09:30
11 июня в 09:30
15 июня в 09:30
75 за человека
«Milan l’è un gran Milan» говорят миланцы. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Milan l’è un gran Milan»: сердце Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана с экскурсией «Milan l’è un gran Milan». Осмотрите площадь Дуомо, Галерею Виттория Емануеля и многое другое
Начало: Пл, Дуомо,1
«Площадь Дуомо, Галерея Виттория Емануеля, театр Ла Скала, замок династии Сфорца и улица Данте, Дом "Дамы с горностаем" другие достопримечательности»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Сикстинская капелла Милана + дворец императора Римской империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Сикстинская капелла Милана и дворец императора: экскурсия
Погрузитесь в эпоху Возрождения и историю Римской империи с эксклюзивной экскурсией по Милану
«При желании экскурсию можно дополнить посещением археологического музея, находящегося прямо во дворе церкви»
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 8 чел.
Галерея Брера для детей
Индивидуальная
2 часа
Галерея Брера для детей
Изучить собрание картин с гидом-педагогом и узнать, для кого да Винчи организовал свадьбу
«Вы пройдёте по залам галереи и рассмотрите произведения Караваджо, Беллини, Веронезе, Мантеньи и других художников»
Завтра в 10:00
11 июня в 12:30
155 за всё до 6 чел.
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Проникнуть в культурный код миланцев: поговорить об оперном искусстве, богеме и винах Ломбардии
Начало: На площади della Scala
«Мы побываем в музее театра Ла Скала, в зрительном зале и, возможно, застанем репетиции — они случаются не каждый день, поэтому гарантировать присутствие на них я не смогу»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
90 за всё до 3 чел.
Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом
Нескучная прогулка по историческому центру города
Начало: На площади Ла Скала
«Я покажу вам и вашим детям главные достопримечательности Милана — собор Дуомо, театр Ла Скала, замок Сфорца, галерею Виктора Эммануила II и другие»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
160 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Главное в Милане за 1 день
    Сомневалась, нужна ли мне экскурсия, в итоге пошла и ничуть об этом не жалею! Продуманный маршрут, включая те места, до
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    которых я бы сама не дошла, почти все время в движении, но при этом без спешки. Очень правильно, на мой взгляд, что включили посещение и экскурсию в соборе Дуомо, это экономит туристам время за счёт отсутствия очередей на покупку билетов и вход и даёт много интересной информации про собор. Экскурсовод Наталья много знающий и увлечённый человек. К тому же очень чутко относится к запросам туристов, а в случае необходимости помогает решать их проблемы. Большое спасибо и очень рекомендую!

  • I
    Inna
    5 июня 2024
    Прогулка по эпохам Милана
    Маша провела отличную экскурсию влюбила нас в Милан! Маша великолепно знает историю и архитектуру города а также узнали много интересного
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    о прошлом города и Италии в целом. Мы услышали много интересных фактов о работах Леонардо да Винчи а также других известных художниках, получили совет о множестве мест особенно соборах и фресках которые надо посетить Маша оказалась чудесным рассказчиком и полиглотом с которым очень интересно поговорить на любые темы волнующие мир💕 обязательно надо пойти на эту экскурсию чтобы увидеть настоящий Милан

  • Э
    Элла
    5 июня 2024
    Променад по Милану
    Мы в Милане впервые. Наш экскурсовод Наталья не только показала нам жемчужины города, но и дала очень дельные и полезные
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    советы, на что еще нужно обратить внимание и что (и как лучше!) можно еще посетить. Она так же поделилась инсайдерской информацией по поводу приобретения входных билетов в музеи, проездных, рассказала о своих предпочтениях в плане кафешек, ресторанов, шопинга. Экскурсия прошла на одном дыхании так, что даже мы,"возрастные" туристы, не успели устать. Рекомендуем всем. Скучно точно не будет. Спасибо, Наталья!

  • Э
    Эля
    4 июня 2024
    Какой он, Милан?
    Супер все понравилось
  • Д
    Дениз
    2 июня 2024
    Прогулка по эпохам Милана
    Мария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуре. Большое спасибо 🫶🏼 Grazie mille
    Мария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуре
  • I
    Irina
    2 июня 2024
    Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
    Профессионал своего дела. Интересный рассказчик. Провела экскурсию на 5+. Очень рекомендую! Лучшая!
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
    Когда я собиралась в Милан, мои друзья, которые там были без экскурсии, говорили мне:" Там нечего смотреть кроме Дуомо." Но Екатерина
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    раскрыла для нас Милан через призму истории, искусства и религии так увлекательно и полностью, что в восторге остались все– и старшие и подросток, которых непросто вовлечь и заинтересовать. Рекомендации наилучшие! Помимо профессионализма в подаче материала, отмечу человеческую отзывчивость и участие Екатерины. Она помогала и советовала в вопросах, которые были не связаны с экскурсией. Была любезно на связи и готова помочь при необходимости.

  • И
    Изат
    1 июня 2024
    Милан - не только Дуомо и Ла Скала
    Все было супер интересно, спасибо большое
  • З
    Зоя
    31 мая 2024
    Влюбиться в Милан за три часа
    Добрый день! Эта вторая экскурсия с гидом в Милане, Анастасию предупредили заранее. И знаете что, это было прям круто!!!!! Анастасия
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    составила маршрут немного по другому:интересные истории, старинные кафе, история кофе и необычные места, скрытые от глаз туристов. Ну прям очень сочно и вкусно (по- итальянски), посоветовала еще и фильмы посмотреть чтобы продлить послевкусие после отпуска, посоветовала куда еще съездить! Однозначно рекомендуем

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Променад по Милану
    Очень благодарны команде Трипстера,нашему экскурсоводу Наталье за сегодняшний день! Экскурсия планировалась в группе до 10 человек и хотя нас было
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    только двое, экскурсия состоялась,Наталья провела её на одном дыхании! Прилетели сегодня, уже к вечеру узнали самое главное о Милане,завтра будем гулять по городу, руководствуясь рекомендациями экскурсовода.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Променад по Милану
  2. От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
  3. Фотосессия в Милане
  4. Милан для новичков
  5. Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Замок Сфорца
  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Пьяцца Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Район Навильи
  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Музеи" можно забронировать 32 экскурсии от 32 до 280 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1561 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 32 экскурсии на 2024 год по теме «Музеи», 1561 ⭐ отзыв, цены от €32. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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