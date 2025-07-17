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Миланский собор: входной билет без посещения террас

Полюбуйтесь готическим шедевром Милана - собором Дуомо. Восхитительные витражи, статуи и орган ждут вас внутри. Без посещения террас
Миланский собор, известный как Дуомо, поражает своим величием и красотой.

Этот готический собор - один из крупнейших в Европе, и его посещение оставит незабываемые впечатления.

Внутри вы увидите потрясающие витражные окна, изящные нефы и колонны, а также узнаете историю знаменитой статуи Святого Варфоломея. Не упустите возможность увидеть великолепные алтари и Большой орган. Посещение собора требует соблюдения дресс-кода, а также прохождения контроля безопасности

5 причин купить этот билет

  • 🏛️ Уникальная готическая архитектура
  • 🎨 Впечатляющие витражи
  • 📜 История статуи Святого Варфоломея
  • 🎶 Потрясающий Большой орган
  • 🔍 Контроль безопасности для вашей защиты
Миланский собор: входной билет без посещения террас
Миланский собор: входной билет без посещения террас
Миланский собор: входной билет без посещения террас
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Миланский собор
  • Витражные окна
  • Статуя Святого Варфоломея
  • Большой орган

Описание билета

Откройте для себя знаменитый символ Милана

Посетите Миланский собор — один из крупнейших готических соборов Италии и Европы. Это великолепное сооружение не только является архитектурным шедевром, но и хранит в себе богатую историю и культуру. Здесь вы сможете оценить красоту завораживающих витражей и величественных колонн, которые поднимаются к небу.

История и особенности собора

Во время вашего визита вы узнаете о статуе Святого Варфоломея — самой известной статуе собора, которая привлекает внимание многих туристов. Не упустите возможность увидеть саркофаги, великолепные алтари и потрясающие органы, которые создают уникальную атмосферу этого священного места.

Важная информация для посетителей

Перед тем как отправиться в путешествие, учтите несколько важных моментов:

  • Все посетители должны пройти контроль безопасности, аналогичный аэропортовскому.
  • В некоторых местах, таких как культовые сооружения и музеи, действует дресс-код. Убедитесь, что ваши колени и плечи прикрыты как у мужчин, так и у женщин.
  • Запрещены:
    • Оружие и острые предметы
    • Курение
    • Чемоданы и большие сумки
    • Дроны
    • Животные (разрешены только сервисные собаки)
    • Майки и костюмы
    • Просвечивающая одежда
    • Фотографирование со вспышкой и штативы
    • Стеклянные предметы
    • Скейтборды
    • Взрывчатые вещества

Наслаждайтесь вашим визитом в Миланский собор и погружайтесь в атмосферу этого удивительного места, которое сочетает в себе искусство, историю и веру.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Вход в собор
  • Вход в музей Дуомо (в зависимости от выбранной опции)
Что не входит в цену
  • Экскурсия с гидом
  • Вход на террасы
  • Вход в археологическую зону
Место начала и завершения?
Piazza del Duomo, Milan
Когда и как рано покупать?
Когда: См. календарь
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Все посетители должны пройти контроль безопасности как в аэропорту
  • При входе в некоторые места отправления культа и музеи действует дресс-код. Колени и плечи должны быть прикрыты как у мужчин, так и у женщин
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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