Миланский собор, известный как Дуомо, поражает своим величием и красотой. Этот готический собор - один из крупнейших в Европе, и его посещение оставит незабываемые впечатления. Внутри вы увидите потрясающие витражные окна, изящные нефы и колонны, а также узнаете историю знаменитой статуи Святого Варфоломея. Не упустите возможность увидеть великолепные алтари и Большой орган. Посещение собора требует соблюдения дресс-кода, а также прохождения контроля безопасности

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Описание билета

Откройте для себя знаменитый символ Милана

Посетите Миланский собор — один из крупнейших готических соборов Италии и Европы. Это великолепное сооружение не только является архитектурным шедевром, но и хранит в себе богатую историю и культуру. Здесь вы сможете оценить красоту завораживающих витражей и величественных колонн, которые поднимаются к небу.

История и особенности собора

Во время вашего визита вы узнаете о статуе Святого Варфоломея — самой известной статуе собора, которая привлекает внимание многих туристов. Не упустите возможность увидеть саркофаги, великолепные алтари и потрясающие органы, которые создают уникальную атмосферу этого священного места.

Важная информация для посетителей

Перед тем как отправиться в путешествие, учтите несколько важных моментов:

Все посетители должны пройти контроль безопасности, аналогичный аэропортовскому.

В некоторых местах, таких как культовые сооружения и музеи, действует дресс-код. Убедитесь, что ваши колени и плечи прикрыты как у мужчин, так и у женщин.

Запрещены:

Оружие и острые предметы



Курение



Чемоданы и большие сумки



Дроны



Животные (разрешены только сервисные собаки)



Майки и костюмы



Просвечивающая одежда



Фотографирование со вспышкой и штативы



Стеклянные предметы



Скейтборды



Взрывчатые вещества

Наслаждайтесь вашим визитом в Миланский собор и погружайтесь в атмосферу этого удивительного места, которое сочетает в себе искусство, историю и веру.