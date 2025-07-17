Этот готический собор - один из крупнейших в Европе, и его посещение оставит незабываемые впечатления.
Внутри вы увидите потрясающие витражные окна, изящные нефы и колонны, а также узнаете историю знаменитой статуи Святого Варфоломея. Не упустите возможность увидеть великолепные алтари и Большой орган. Посещение собора требует соблюдения дресс-кода, а также прохождения контроля безопасности
5 причин купить этот билет
- 🏛️ Уникальная готическая архитектура
- 🎨 Впечатляющие витражи
- 📜 История статуи Святого Варфоломея
- 🎶 Потрясающий Большой орган
- 🔍 Контроль безопасности для вашей защиты
Что можно увидеть
- Миланский собор
- Витражные окна
- Статуя Святого Варфоломея
- Большой орган
Описание билета
Откройте для себя знаменитый символ Милана
Посетите Миланский собор — один из крупнейших готических соборов Италии и Европы. Это великолепное сооружение не только является архитектурным шедевром, но и хранит в себе богатую историю и культуру. Здесь вы сможете оценить красоту завораживающих витражей и величественных колонн, которые поднимаются к небу.
История и особенности собора
Во время вашего визита вы узнаете о статуе Святого Варфоломея — самой известной статуе собора, которая привлекает внимание многих туристов. Не упустите возможность увидеть саркофаги, великолепные алтари и потрясающие органы, которые создают уникальную атмосферу этого священного места.
Важная информация для посетителей
Перед тем как отправиться в путешествие, учтите несколько важных моментов:
- Все посетители должны пройти контроль безопасности, аналогичный аэропортовскому.
- В некоторых местах, таких как культовые сооружения и музеи, действует дресс-код. Убедитесь, что ваши колени и плечи прикрыты как у мужчин, так и у женщин.
- Запрещены:
- Оружие и острые предметы
- Курение
- Чемоданы и большие сумки
- Дроны
- Животные (разрешены только сервисные собаки)
- Майки и костюмы
- Просвечивающая одежда
- Фотографирование со вспышкой и штативы
- Стеклянные предметы
- Скейтборды
- Взрывчатые вещества
Наслаждайтесь вашим визитом в Миланский собор и погружайтесь в атмосферу этого удивительного места, которое сочетает в себе искусство, историю и веру.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Вход в собор
- Вход в музей Дуомо (в зависимости от выбранной опции)
Что не входит в цену
- Экскурсия с гидом
- Вход на террасы
- Вход в археологическую зону
Место начала и завершения?
Когда и как рано покупать?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Все посетители должны пройти контроль безопасности как в аэропорту
- При входе в некоторые места отправления культа и музеи действует дресс-код. Колени и плечи должны быть прикрыты как у мужчин, так и у женщин