Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы История последних дней Муссолини — это не просто хроника конца диктатора, а зеркало смятений всей Италии.



Мы разберёмся, почему его не отдали американцам, кто и зачем решил действовать без суда, и что скрывали союзники. Эта экскурсия перенесёт вас в 1945 год, в деревушку Донго, где закончилась целая эпоха. Захватывающее погружение в одну из самых драматичных страниц XX века.

Оксана Ваш гид в Милане Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Как проходит Пешком €100 за экскурсию Цена за 1-30 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии У каждого были свои соображения: англичане не хотели публикации документов, свидетельствующих о связи Муссолини с Черчиллем, называвшем его великим ещё в 1940 году, а партизаны и вся демократическая Италия, что суд над Муссолини станем судом над всей Италией, с дучей связанной последние тридцать лет. На что надеялся Муссолини непонятно, видно мечтал попасть к американцам, но до Швейцарии он не добрался, был арестован партизанами и 28 апреля 1945 года расстрелян без всякого суда на дороге около деревушки Донго. Нам с вами предстоит погрузиться в смутное и неспокойное время для Италии и узнать историю жизни одного из самый влиятельных людей 20 века.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату