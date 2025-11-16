История последних дней Муссолини — это не просто хроника конца диктатора, а зеркало смятений всей Италии.
Мы разберёмся, почему его не отдали американцам, кто и зачем решил действовать без суда, и что скрывали союзники. Эта экскурсия перенесёт вас в 1945 год, в деревушку Донго, где закончилась целая эпоха. Захватывающее погружение в одну из самых драматичных страниц XX века.
Мы разберёмся, почему его не отдали американцам, кто и зачем решил действовать без суда, и что скрывали союзники. Эта экскурсия перенесёт вас в 1945 год, в деревушку Донго, где закончилась целая эпоха. Захватывающее погружение в одну из самых драматичных страниц XX века.
Описание экскурсииУ каждого были свои соображения: англичане не хотели публикации документов, свидетельствующих о связи Муссолини с Черчиллем, называвшем его великим ещё в 1940 году, а партизаны и вся демократическая Италия, что суд над Муссолини станем судом над всей Италией, с дучей связанной последние тридцать лет. На что надеялся Муссолини непонятно, видно мечтал попасть к американцам, но до Швейцарии он не добрался, был арестован партизанами и 28 апреля 1945 года расстрелян без всякого суда на дороге около деревушки Донго. Нам с вами предстоит погрузиться в смутное и неспокойное время для Италии и узнать историю жизни одного из самый влиятельных людей 20 века.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Италия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Милана
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан от кельтов до Муссолини
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Милану, где каждый уголок расскажет о богатой истории и великих людях, изменивших судьбу города
Начало: На piazza Fontana
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Милан периода фашизма
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 8 чел.