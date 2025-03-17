Милан полон тайн и противоречий! Первый христианский город Европы, столица Западной Римской империи, родина фашистской партии — Милан не раз переживал расцвет и упадок.
И всегда был богат! Я проведу вас по самым интересным достопримечательностям и последовательно расскажу об истории города через знакомство с людьми, которым он обязан своей судьбой.
И всегда был богат! Я проведу вас по самым интересным достопримечательностям и последовательно расскажу об истории города через знакомство с людьми, которым он обязан своей судьбой.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
- Миланский собор. Обсудим, что общего у самых больших в мире витражей с ризотто по-милански
- Королевский дворец, во дворе которого располагался предшественник знаменитого театра Ла Скала
- Галерея Виктора Эммануила, первое в истории архитектуры сооружение со стеклянной крышей. Вы узнаете, почему в каждом уважающем себя итальянском городе есть памятник этому синьору
- Бывшая Торговая площадь. Я расскажу, за что здесь казнили дворян
- Городской совет. Вы выясните, какая участь ждала банкротов и воров
- Пинакотека и библиотека Амброзиана, где хранятся шедевры изобразительного искусства и знаменитый манускрипт «Атлантический кодекс» Леонардо да Винчи
- Финансовый квартал, на входе в который установлен памятник неприличному жесту. Говорят, им злоупотреблял император Калигула
- Малый театр, названный в честь московского. Вы услышите о его светлых и тёмных страницах
- Памятник Гарибальди, спасённому одним из величайших русских врачей
- Замок Сфорца, который чудом пережил иностранные завоевания
А также вы узнаете:
- О знаменитых людях, которые здесь когда-то жили, любили, планировали заговоры и венчались на царство
- Захватывающих сюжетах из биографий миланских герцогов
- Испанском, австрийском и французском периодах жизни Милана
- о том, как и почему появилось Королевство Италия
- Почему императрица Мария Терезия приказала построить Ла Скала
- Почему одна из центральных улиц, где жили Муссолини и Берлускони, называется Foro Buonaparte, а не Buonaparte
- И о многом-многом другом!
Даже миланцы, которые живут здесь с рождения, приговаривают во время нашей прогулки: «А я и не знал!»
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества участников за доплату (35 € за каждого следующего человека).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На piazza Fontana
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Милане
Я родилась в Петербурге, окончила школу гидов. Долгие годы работала с высокопоставленными гостями города. Но десять лет назад по семейным обстоятельствам переехала в Милан. И… не устояв перед его очарованием,Задать вопрос
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