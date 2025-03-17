Милан полон тайн и противоречий! Первый христианский город Европы, столица Западной Римской империи, родина фашистской партии — Милан не раз переживал расцвет и упадок. И всегда был богат! Я проведу вас по самым интересным достопримечательностям и последовательно расскажу об истории города через знакомство с людьми, которым он обязан своей судьбой.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Милане

Елена Ваш гид в Милане

Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Миланский собор. Обсудим, что общего у самых больших в мире витражей с ризотто по-милански

Королевский дворец, во дворе которого располагался предшественник знаменитого театра Ла Скала

Галерея Виктора Эммануила, первое в истории архитектуры сооружение со стеклянной крышей. Вы узнаете, почему в каждом уважающем себя итальянском городе есть памятник этому синьору

Бывшая Торговая площадь. Я расскажу, за что здесь казнили дворян

Городской совет. Вы выясните, какая участь ждала банкротов и воров

Пинакотека и библиотека Амброзиана, где хранятся шедевры изобразительного искусства и знаменитый манускрипт «Атлантический кодекс» Леонардо да Винчи

Финансовый квартал, на входе в который установлен памятник неприличному жесту. Говорят, им злоупотреблял император Калигула

Малый театр, названный в честь московского. Вы услышите о его светлых и тёмных страницах

Памятник Гарибальди, спасённому одним из величайших русских врачей

Замок Сфорца, который чудом пережил иностранные завоевания

А также вы узнаете:

О знаменитых людях, которые здесь когда-то жили, любили, планировали заговоры и венчались на царство

Захватывающих сюжетах из биографий миланских герцогов

Испанском, австрийском и французском периодах жизни Милана

о том, как и почему появилось Королевство Италия

Почему императрица Мария Терезия приказала построить Ла Скала

Почему одна из центральных улиц, где жили Муссолини и Берлускони, называется Foro Buonaparte, а не Buonaparte

И о многом-многом другом!

Даже миланцы, которые живут здесь с рождения, приговаривают во время нашей прогулки: «А я и не знал!»

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества участников за доплату (35 € за каждого следующего человека).