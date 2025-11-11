Фашизм зародился в Италии, более того в Милане. Город до сих пор содержит огромное количество архитектурных памятников той эпохи. Все это монументальные здания, которые поражают именно своим размахом.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Мы начнём экскурсию со здания центрального вокзала, проедем по всему центру Милана (не забудьте взять с собой билет на общественный транспорт), побываем на площади, на которой зародилось фашистское движение (по желанию можно проехать к зданию газеты, которую издавал Муссолини) и закончим зданием выставки Триеннале, которую вы можете посетить в конце экскурсии. Другим вариантом конца экскурсии может быть прогулка по парку, расположенному сразу же за зданием Триеннале. Совет: экскурсию желательно дополнить посещением следующих музеев:
- «Музео Дель Новеченто» (Музей искусства XX века). Вход в музей стоит €5, последний час работы музей открыт бесплатно. В пятницу во второй половине дня вход в музей бесплатный. Музей открыт в понедельник с 14:00 до 19:30, в остальные дни с 09:30 до 19:30, в четверг до 22:30. В музей можно заказать экскурсию, которая длится 2 часа. Почасовой тариф за человека €20.
- Вилла Некки (остановка метро Палестро) — вилла, построенная в 30-х годах прошлого века. Вилла полностью сохранила обстановку тех лет и содержит коллекцию картин художников, работавших в эпоху фашистского режима. Музей открыт со среды до воскресенья с 10:00 до 18:00. Экскурсия длится 1-1,5 часа. Почасовой тариф за человека €20. Входной билет стоит около €9.
Дом-музей Боски Ди Стефано. Музей содержит около 400 картин художников ХХ века. Вход в музей бесплатный. Музей открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Экскурсия длится 2 часа. Почасовой тариф за человека €20. Важная информация:.
Не забудьте взять с собой билет на общественный транспорт.
По согласованию с гидом
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание центрального вокзала
- Здание выставки Триеннале
- Парк у здания Триеннале
- Музей (на выбор)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Не забудьте взять с собой билет на общественный транспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
