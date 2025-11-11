Что вас ждёт? Мы начнём экскурсию со здания центрального вокзала, проедем по всему центру Милана (не забудьте взять с собой билет на общественный транспорт), побываем на площади, на которой зародилось фашистское движение (по желанию можно проехать к зданию газеты, которую издавал Муссолини) и закончим зданием выставки Триеннале, которую вы можете посетить в конце экскурсии. Другим вариантом конца экскурсии может быть прогулка по парку, расположенному сразу же за зданием Триеннале. Совет: экскурсию желательно дополнить посещением следующих музеев:

«Музео Дель Новеченто» (Музей искусства XX века). Вход в музей стоит €5, последний час работы музей открыт бесплатно. В пятницу во второй половине дня вход в музей бесплатный. Музей открыт в понедельник с 14:00 до 19:30, в остальные дни с 09:30 до 19:30, в четверг до 22:30. В музей можно заказать экскурсию, которая длится 2 часа. Почасовой тариф за человека €20.

Вилла Некки (остановка метро Палестро) — вилла, построенная в 30-х годах прошлого века. Вилла полностью сохранила обстановку тех лет и содержит коллекцию картин художников, работавших в эпоху фашистского режима. Музей открыт со среды до воскресенья с 10:00 до 18:00. Экскурсия длится 1-1,5 часа. Почасовой тариф за человека €20. Входной билет стоит около €9.

Дом-музей Боски Ди Стефано. Музей содержит около 400 картин художников ХХ века. Вход в музей бесплатный. Музей открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Экскурсия длится 2 часа. Почасовой тариф за человека €20. Важная информация:.

Не забудьте взять с собой билет на общественный транспорт.