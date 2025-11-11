Взгляните на оригинальные рисунки Леонардо да Винчи из «Атлантического кодекса».
Полюбуйтесь произведениями великих итальянских мастеров, таких как Боттичелли, Рафаэль, Тициан и Караваджо.
Откройте переплетенные книги, представляющие исследования и рисунки Леонардо да Винчи более чем за 40 лет. Осмотрите впечатляющую коллекцию манускриптов и произведений искусства в Пинакотеке Амброзиана.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание билетаМир великих художников и философов Ренессанса Пинакотека Амброзиана, расположена в исторической библиотеке Милана. Познайте мир великих художников и философов Ренессанса в Пинакотеке Амброзиана, расположенной в исторической библиотеке Милана. Из аудиогида, который можно приобрести за символическую плату, вы узнаете больше о самой крупной в мире коллекции оригинальных рисунков Леонардо да Винчи из «Атлантического кодекса». Послушайте уникальную информацию о работах, мыслях и чувствах мастера, собранную более чем за 40 лет исследований. Посетите зал «Федеричана» в Амброзианской библиотеке, чтобы лучше понять этого человека и его время. Откройте для себя мир ренессансного мышления, нашедший отражение в искусстве от натюрмортов Караваджо до реалистичных произведений Рафаэля.
Ежедневно, кроме среды, с 10:30 до 16:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Билеты на выставку, куда входят коллекции художественной галереи Амброзиана и выставка оригинальных рисунков Леонардо да Винчи из «Атлантического кодекса»
Что не входит в цену
- Экскурсия с гидом
- Аудиогиды (доступны на английском и итальянском языках в билетной кассе Амброзианы по цене 3 € за штуку)
Место начала и завершения?
Piazza Pio XI 2, Milano
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно, кроме среды, с 10:30 до 16:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
