Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Взгляните на оригинальные рисунки Леонардо да Винчи из «Атлантического кодекса».



Полюбуйтесь произведениями великих итальянских мастеров, таких как Боттичелли, Рафаэль, Тициан и Караваджо.



Откройте переплетенные книги, представляющие исследования и рисунки Леонардо да Винчи более чем за 40 лет. Осмотрите впечатляющую коллекцию манускриптов и произведений искусства в Пинакотеке Амброзиана.

TicketsS Ваш гид в Милане Написать вопрос Билет для посещения Как проходит Пешком Когда Ежедневно, кроме среды, с 10:30 до 16:30 €18.50 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание билета Мир великих художников и философов Ренессанса Пинакотека Амброзиана, расположена в исторической библиотеке Милана. Познайте мир великих художников и философов Ренессанса в Пинакотеке Амброзиана, расположенной в исторической библиотеке Милана. Из аудиогида, который можно приобрести за символическую плату, вы узнаете больше о самой крупной в мире коллекции оригинальных рисунков Леонардо да Винчи из «Атлантического кодекса». Послушайте уникальную информацию о работах, мыслях и чувствах мастера, собранную более чем за 40 лет исследований. Посетите зал «Федеричана» в Амброзианской библиотеке, чтобы лучше понять этого человека и его время. Откройте для себя мир ренессансного мышления, нашедший отражение в искусстве от натюрмортов Караваджо до реалистичных произведений Рафаэля.

Ежедневно, кроме среды, с 10:30 до 16:30 Выбрать дату