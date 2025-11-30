Мы начнём в Милане: рассмотрим ажурную готику Дуомо с лесом шпилей и статуй, узнаем,
Каждый день может быть адаптирован под ваш ритм, интересы и стиль. Хотите больше музеев или, наоборот, больше прогулок и кофеен? Мы подстроим маршрут под вас.
Посещение Миланского собора
Встретимся в центре Милана и начнём знакомство с посещения собора Дуомо. Этот шедевр готики восхищает архитектурой, а с его террасы открываются панорамные виды. Вы узнаете о строительстве храма и его значении для горожан, а также об истории площади. Вечер оставим свободным для самостоятельного осмотра галереи Виктора Эммануила II, замка Сфорца, улицы Монтенаполеоне.
Богемный и мистический Милан, променад по вечерней Венеции
Утро посвятим самому поэтичному району Милана — Навильи. Каналы, перекинутые через них мостики, творческая атмосфера, уютные кафе и антикварные лавки создают настроение старой Италии.
Затем погрузимся в мистические тайны города. Побываем в скрытых уголках и обсудим легенды, в которых прошлое оживает. Маршрут пролегает вне туристических троп — по местам, где Милан раскрывает свою потаённую душу.
После обеда поезд доставит нас в Венецию. Будет время на размещение в отеле, а потом — прогулка по вечерним улочкам, мерцание фонарей в каналах, ароматы из открытых кухонь. Ужин запланирован в аутентичном ресторане, где подают ризотто с морепродуктами и пасту с каракатицей.
Венеция: Дворец дожей, прогулка на гондоле, ремёсла островов Мурано и Бурано, вечерний поход по барам
Начнётся день с изучения сердца древней Венеции — Дворца дожей, где веками вершилась политика великой морской республики. Вы прогуляетесь по залам, где заседали правители, пересечёте мост Вздохов и узнаете, почему он стал символом прощаний и тайн.
Затем прокатимся на гондоле — пожалуй, это самое романтичное, что можно сделать в городе на воде. Вы мягко пройдёте под арками мостов, вдоль старинных дворцов, наслаждаясь тишиной и красотой, которая почти не изменилась за сотни лет.
Далее — приключения на островах Мурано и Бурано. На первом вы станете свидетелем волшебства стеклодувов — мастерства, передающегося из поколения в поколение. А второй встретит вас палитрой красочных домиков, уютом рыбацкой деревни и тончайшими кружевами ручной работы.
Вечером можем отправиться в турне по барам, где под бокал вина и чикетти поговорим о традициях и повседневной жизни венецианцев.
Прощание с Венецией и первая встреча с Флоренцией
Проведите неспешное утро в Венеции — насладитесь чашкой кофе на площади Сан-Марко, загляните в базилику или просто побродите по набережным, прощаясь с городом.
Затем на поезде доберёмся во Флоренцию — столицу Ренессанса. После небольшого перерыва для размещения в отеле состоится первая встреча с городом гениев и вдохновения. Погуляем по старинным улочкам, посетим площадь Синьории, остановимся на мосту Понте Веккьо, где закаты золотятся в витринах ювелирных лавок. На ужин — тосканская кухня в траттории: сочный флорентийский стейк и бокал «Кьянти».
Искусство Флоренции: городская архитектура, галерея Уффици, дворец Питти
Сегодня почувствуем дыхание Ренессанса. Гуляя по улицам, осмотрим кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре с его грандиозным куполом, площадь Синьории, палаццо Веккьо и Понте Веккьо — мост, который пережил века. Вспомним о легендарных флорентийцах — Микеланджело, Боттичелли, Брунеллески.
Погрузимся в искусство галереи Уффици. Тут собраны шедевры величайших художников Италии и Европы, от нежной «Рождение Венеры» Боттичелли до мощных работ Леонардо да Винчи и Рафаэля. Это не просто музей — это сердце мировой художественной культуры.
Далее — прогулка по резиденции Медичи, дворцу Питти, и садам Боболи, раскинувшимся на холмах. Панорама города, мраморные скульптуры, фонтан Нептуна и аллеи кипарисов создают ощущение гармонии и спокойствия.
Рекомендуем планировать обратный рейс на завтра, а сегодня провести уютный вечер и попрощаться с Флоренцией неспеша, как с хорошим другом.
Что включено
- Сопровождение гидом
- Экскурсии по программе
- Прогулка на гондоле
- Помощь в подборе отелей, заказе трансферов, покупке входных билетов, бронировании ресторанов
Что не входит в цену
- Билеты в Милан и обратно в ваш город из Флоренции
- Трансферы от/до аэропортов или ж/д вокзалов
- Билеты на поезда между городами - €90-180 за все, в зависимости от класса и сезона
- Проживание
- Питание
- Входные билеты - €120 за все
