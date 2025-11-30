Мои заказы

Персональный тур по городам-музеям - Милану, Венеции, Флоренции

Изучить Дуомо и Навильи, покататься на гондоле, посетить Мурано и Бурано, увидеть шедевры Ренессанса
Этот тур для тех, кто хочет прочувствовать Италию изнутри — без спешки, в балансе впечатлений и вдохновения.

Мы начнём в Милане: рассмотрим ажурную готику Дуомо с лесом шпилей и статуй, узнаем,
читать дальше

чем живёт интеллигенция богемного квартала Навильи, сойдём с популярных маршрутов и приоткроем потаённую душу города.

Далее — Венеция: поговорим о большой политике, которая вершилась во Дворце дожей, под звуки баркаролы проскользим мимо роскошных палаццо на гондоле, восхитимся мастерством стеклодувов Мурано и кружевниц Бурано.

Завершим поездку в колыбели Ренессанса — Флоренции: вспомним легенд Возрождения — Микеланджело, Боттичелли, Рафаэля, да Винчи, сможем увидеть их гениальные шедевры от «Рождения Венеры» до «Поклонения волхвов», а также побеседуем о Медичи, превративших своё состояние в искусство.

Персональный тур по городам-музеям - Милану, Венеции, Флоренции
Персональный тур по городам-музеям - Милану, Венеции, Флоренции
Персональный тур по городам-музеям - Милану, Венеции, Флоренции

Описание тура

Организационные детали

Каждый день может быть адаптирован под ваш ритм, интересы и стиль. Хотите больше музеев или, наоборот, больше прогулок и кофеен? Мы подстроим маршрут под вас.

Программа тура по дням

1 день

Посещение Миланского собора

Встретимся в центре Милана и начнём знакомство с посещения собора Дуомо. Этот шедевр готики восхищает архитектурой, а с его террасы открываются панорамные виды. Вы узнаете о строительстве храма и его значении для горожан, а также об истории площади. Вечер оставим свободным для самостоятельного осмотра галереи Виктора Эммануила II, замка Сфорца, улицы Монтенаполеоне.

Посещение Миланского собораПосещение Миланского собораПосещение Миланского собораПосещение Миланского собора
2 день

Богемный и мистический Милан, променад по вечерней Венеции

Утро посвятим самому поэтичному району Милана — Навильи. Каналы, перекинутые через них мостики, творческая атмосфера, уютные кафе и антикварные лавки создают настроение старой Италии.

Затем погрузимся в мистические тайны города. Побываем в скрытых уголках и обсудим легенды, в которых прошлое оживает. Маршрут пролегает вне туристических троп — по местам, где Милан раскрывает свою потаённую душу.

После обеда поезд доставит нас в Венецию. Будет время на размещение в отеле, а потом — прогулка по вечерним улочкам, мерцание фонарей в каналах, ароматы из открытых кухонь. Ужин запланирован в аутентичном ресторане, где подают ризотто с морепродуктами и пасту с каракатицей.

Богемный и мистический Милан, променад по вечерней ВенецииБогемный и мистический Милан, променад по вечерней ВенецииБогемный и мистический Милан, променад по вечерней ВенецииБогемный и мистический Милан, променад по вечерней Венеции
3 день

Венеция: Дворец дожей, прогулка на гондоле, ремёсла островов Мурано и Бурано, вечерний поход по барам

Начнётся день с изучения сердца древней Венеции — Дворца дожей, где веками вершилась политика великой морской республики. Вы прогуляетесь по залам, где заседали правители, пересечёте мост Вздохов и узнаете, почему он стал символом прощаний и тайн.

Затем прокатимся на гондоле — пожалуй, это самое романтичное, что можно сделать в городе на воде. Вы мягко пройдёте под арками мостов, вдоль старинных дворцов, наслаждаясь тишиной и красотой, которая почти не изменилась за сотни лет.

Далее — приключения на островах Мурано и Бурано. На первом вы станете свидетелем волшебства стеклодувов — мастерства, передающегося из поколения в поколение. А второй встретит вас палитрой красочных домиков, уютом рыбацкой деревни и тончайшими кружевами ручной работы.

Вечером можем отправиться в турне по барам, где под бокал вина и чикетти поговорим о традициях и повседневной жизни венецианцев.

Венеция: Дворец дожей, прогулка на гондоле, ремёсла островов Мурано и Бурано, вечерний поход по барамВенеция: Дворец дожей, прогулка на гондоле, ремёсла островов Мурано и Бурано, вечерний поход по барамВенеция: Дворец дожей, прогулка на гондоле, ремёсла островов Мурано и Бурано, вечерний поход по барамВенеция: Дворец дожей, прогулка на гондоле, ремёсла островов Мурано и Бурано, вечерний поход по барам
4 день

Прощание с Венецией и первая встреча с Флоренцией

Проведите неспешное утро в Венеции — насладитесь чашкой кофе на площади Сан-Марко, загляните в базилику или просто побродите по набережным, прощаясь с городом.

Затем на поезде доберёмся во Флоренцию — столицу Ренессанса. После небольшого перерыва для размещения в отеле состоится первая встреча с городом гениев и вдохновения. Погуляем по старинным улочкам, посетим площадь Синьории, остановимся на мосту Понте Веккьо, где закаты золотятся в витринах ювелирных лавок. На ужин — тосканская кухня в траттории: сочный флорентийский стейк и бокал «Кьянти».

Прощание с Венецией и первая встреча с ФлоренциейПрощание с Венецией и первая встреча с ФлоренциейПрощание с Венецией и первая встреча с ФлоренциейПрощание с Венецией и первая встреча с Флоренцией
5 день

Искусство Флоренции: городская архитектура, галерея Уффици, дворец Питти

Сегодня почувствуем дыхание Ренессанса. Гуляя по улицам, осмотрим кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре с его грандиозным куполом, площадь Синьории, палаццо Веккьо и Понте Веккьо — мост, который пережил века. Вспомним о легендарных флорентийцах — Микеланджело, Боттичелли, Брунеллески.

Погрузимся в искусство галереи Уффици. Тут собраны шедевры величайших художников Италии и Европы, от нежной «Рождение Венеры» Боттичелли до мощных работ Леонардо да Винчи и Рафаэля. Это не просто музей — это сердце мировой художественной культуры.

Далее — прогулка по резиденции Медичи, дворцу Питти, и садам Боболи, раскинувшимся на холмах. Панорама города, мраморные скульптуры, фонтан Нептуна и аллеи кипарисов создают ощущение гармонии и спокойствия.

Рекомендуем планировать обратный рейс на завтра, а сегодня провести уютный вечер и попрощаться с Флоренцией неспеша, как с хорошим другом.

Искусство Флоренции: городская архитектура, галерея Уффици, дворец ПиттиИскусство Флоренции: городская архитектура, галерея Уффици, дворец ПиттиИскусство Флоренции: городская архитектура, галерея Уффици, дворец ПиттиИскусство Флоренции: городская архитектура, галерея Уффици, дворец Питти

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
  • Прогулка на гондоле
  • Помощь в подборе отелей, заказе трансферов, покупке входных билетов, бронировании ресторанов
Что не входит в цену
  • Билеты в Милан и обратно в ваш город из Флоренции
  • Трансферы от/до аэропортов или ж/д вокзалов
  • Билеты на поезда между городами - €90-180 за все, в зависимости от класса и сезона
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты - €120 за все
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Милан, точно место и время по договорённости
Завершение: Флоренция, точно место и время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 6451 туриста
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года. С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода в
читать дальше

2022-м, потому что для нас важно дать внимание и тепло каждому гостю. Мы сохраняем группы камерными, чтобы дарить индивидуальный подход даже на групповой экскурсии. Мы знаем, как сложно в чужой стране, поэтому всегда на связи по любым вопросам. В команде только лицензированные гиды.

Тур входит в следующие категории Милана

Похожие туры из Милана

Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Нидерландам и Германии
На автобусе
12 дней
1 отзыв
Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Нидерландам и Германии
Прокатиться по каналам Амстердама, погулять по Парижу и очароваться Вероной
Начало: Аэропорт Милана, время зависит от времени вашего п...
30 ноя в 08:00
28 дек в 08:00
€1140 за человека
Большой евротур по Италии, Франции, Швейцарии с гидом и без
На автобусе
13 дней
2 отзыва
Большой евротур по Италии, Франции, Швейцарии с гидом и без
Изучить Милан, Флоренцию, Париж, самостоятельно погулять по Венеции и Женеве, увидеть замки Луары
Начало: Аэропорт Милана, 9:00
10 мая в 08:00
14 июн в 08:00
€885 за человека
7 городов Западной и Восточной Европы и дополнительные экскурсии
На автобусе
12 дней
1 отзыв
7 городов Западной и Восточной Европы и дополнительные экскурсии
Посетить минимум 5 стран, полюбоваться архитектурой и горными пейзажами и узнать исторические факты
Начало: Милан, аэропорт Мальпенса, 10:00 (возможны изменен...
25 июл в 08:00
5 сен в 08:00
€1050 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Милане
Все туры из Милана