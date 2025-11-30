Начнётся день с изучения сердца древней Венеции — Дворца дожей, где веками вершилась политика великой морской республики. Вы прогуляетесь по залам, где заседали правители, пересечёте мост Вздохов и узнаете, почему он стал символом прощаний и тайн.

Затем прокатимся на гондоле — пожалуй, это самое романтичное, что можно сделать в городе на воде. Вы мягко пройдёте под арками мостов, вдоль старинных дворцов, наслаждаясь тишиной и красотой, которая почти не изменилась за сотни лет.

Далее — приключения на островах Мурано и Бурано. На первом вы станете свидетелем волшебства стеклодувов — мастерства, передающегося из поколения в поколение. А второй встретит вас палитрой красочных домиков, уютом рыбацкой деревни и тончайшими кружевами ручной работы.

Вечером можем отправиться в турне по барам, где под бокал вина и чикетти поговорим о традициях и повседневной жизни венецианцев.