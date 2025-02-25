О Оксана Миланский собор Дуомо: билет с посещением террас Если вы хотите увидеть весь Дуомо это самый лучший вариант: входной билет с подьемом на лифте и аудиогид. Нам все прекрасно объяснили и мы великолепно провели три часа, наслаждаясь великолепным видом и увлекательным рассказом. Рекомендую!

Д Дарья Миланский собор Дуомо: билет с посещением террас Большое спасибо! Экскурсия была интересная, подробная и ёмкая по содержанию. Много интересных фактов, а также билеты на Вечерю - повезло! Алина и Наталья, огромное спасибо!

М Мария Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра Галина прекрасный знаток истории театра и Милана! Очень приятный и эрудированный собеседник! Мы полностью погрузились в экскурсию. Очень довольная, спасибо огромное Галине! Буду рекомендовать всем знакомым!