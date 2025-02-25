Миланский собор Дуомо: билет с посещением террас
Начало: P. za del Duomo, 7, 20122 Milano
Завтра в 09:00
17 апр в 09:00
от €26 за билет
Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра
Начало: Площадь Ла Скала
€140 за экскурсию
Брэра. Картинная галерея и богемный Милан
Начало: Вход в Галерею Брэра
18 апр в 09:00
19 апр в 09:00
€110 за экскурсию
Последние отзывы на туры
- ООксана25 февраля 2025Если вы хотите увидеть весь Дуомо это самый лучший вариант: входной билет с подьемом на лифте и аудиогид. Нам все прекрасно объяснили и мы великолепно провели три часа, наслаждаясь великолепным видом и увлекательным рассказом. Рекомендую!
- ДДарья15 февраля 2025Большое спасибо! Экскурсия была интересная, подробная и ёмкая по содержанию. Много интересных фактов, а также билеты на Вечерю - повезло! Алина и Наталья, огромное спасибо!
- ММария13 февраля 2025Галина прекрасный знаток истории театра и Милана! Очень приятный и эрудированный собеседник! Мы полностью погрузились в экскурсию. Очень довольная, спасибо огромное Галине! Буду рекомендовать всем знакомым!
- GGalina30 декабря 2024Галина замечательный экскурсовод, провела очень увлекательную и познавательную экскурсию в Ла Скала! Человек влюбленный в оперу, знающий очень много интересных фактов и историй об театре Ла Скала и о Милане! Очень рекомендуем, спасибо, Галина!
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