2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать исторический центр города и раскрыть тайну «черного золота»

Юлия
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Юлия – ваш гид
Вы посетите очаровательную средневековую Модену, расположенную вдоль древней дороги Виа-Эмилия.

Увидите ее главные достопримечательности, погуляете по извилистым улочкам бывшего гетто и заглянете на рынок.

Я расскажу о местном менталитете, гастрономических традициях и знаменитых жителях города.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Модена — первое знакомство
Модена — первое знакомство

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Модены
Вы побываете в сердце города — на главной площади Пьяцца Гранде, где величественно возвышается Кафедральный собор XI века. Я расскажу, почему его фасад называют каменной Библией и раскрою символическое значение изображенных на нем христианских символов. Следом покажу символ Модены — изящную башню Гирландина. Вы зайдете во дворец Коммуны, где впечатлитесь украшенными фресками залами XVI-XVII веков и узнаете тайну «похищенного ведра», о котором рассказано в одноименной поэме Алессандро Тассони.

Герцогский дворец и местный рынок
Вы прогуляетесь по улочкам бывшего гетто и увидите величественную синагогу. Пройдете под городскими портиками и выйдете к Герцогскому дворцу — великолепному примеру северной барочной архитектуры. Я расскажу о правлении династии Эсте, вынужденной в конце XVI века покинуть Феррару и поселиться в Модене. В завершение познакомлю вас с типичными региональными продуктами на местном рынке и раскрою секреты бальзамического уксуса — «черного золота» Модены.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная — пожалуйста, наденьте удобную обувь.
  • Еда и напитки не включены в стоимость.
Модена — первое знакомство
Модена — первое знакомство
Модена — первое знакомство
Модена — первое знакомство
Модена — первое знакомство
Модена — первое знакомство
Модена — первое знакомство
Модена — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Я профессиональный гид по Эмилии Романье с 2007 года и искусствовед. Более 20 лет живу в Италии и поэтому смогу вам рассказать о городе как "внутренний" житель. Я считаю, что каждый город должен быть проникнут всеми пятью чувствами и мне нравится рассказывать не только его истории и памятниках архитектуры, но и о людях, которые способствовали его развитию. Я сама каждый раз проникаюсь в атмосферу города, в котором провожу экскурсии и стараюсь передать эти ощущения туристам. Мои экскурсии- это приятные приключения, которые нужно пережить.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Юлия, спасибо большое за великолепную экскурсию. Познавательно, интересно, эмоционально и на одном дыхании, буду рекомендовать друзьям.
Olga
29 сентября 2019
Юлия гибко отреагировала на наши запросы и сразу же внесла изменения в экскурсию, чтобы посетить ещё и картинную галерею. Хорошо рассказывает, прекрасно знает материал и особенно было интересно слушать Юлию, как искусствоведа в пинакотеке. Ну, и , конечно, местная кухня, советы по ресторанам - все замечательно! С большой благодарностью...

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