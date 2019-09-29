2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы посетите очаровательную средневековую Модену, расположенную вдоль древней дороги Виа-Эмилия. Увидите ее главные достопримечательности, погуляете по извилистым улочкам бывшего гетто и заглянете на рынок. Я расскажу о местном менталитете, гастрономических традициях и знаменитых жителях города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Модены

Вы побываете в сердце города — на главной площади Пьяцца Гранде, где величественно возвышается Кафедральный собор XI века. Я расскажу, почему его фасад называют каменной Библией и раскрою символическое значение изображенных на нем христианских символов. Следом покажу символ Модены — изящную башню Гирландина. Вы зайдете во дворец Коммуны, где впечатлитесь украшенными фресками залами XVI-XVII веков и узнаете тайну «похищенного ведра», о котором рассказано в одноименной поэме Алессандро Тассони.

Герцогский дворец и местный рынок

Вы прогуляетесь по улочкам бывшего гетто и увидите величественную синагогу. Пройдете под городскими портиками и выйдете к Герцогскому дворцу — великолепному примеру северной барочной архитектуры. Я расскажу о правлении династии Эсте, вынужденной в конце XVI века покинуть Феррару и поселиться в Модене. В завершение познакомлю вас с типичными региональными продуктами на местном рынке и раскрою секреты бальзамического уксуса — «черного золота» Модены.

Организационные детали