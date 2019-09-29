2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы побываете в сердце города — на главной площади Пьяцца Гранде, где величественно возвышается Кафедральный собор XI века. Я расскажу, почему его фасад называют каменной Библией и раскрою символическое значение изображенных на нем христианских символов. Следом покажу символ Модены — изящную башню Гирландина. Вы зайдете во дворец Коммуны, где впечатлитесь украшенными фресками залами XVI-XVII веков и узнаете тайну «похищенного ведра», о котором рассказано в одноименной поэме Алессандро Тассони.
Герцогский дворец и местный рынок
Вы прогуляетесь по улочкам бывшего гетто и увидите величественную синагогу. Пройдете под городскими портиками и выйдете к Герцогскому дворцу — великолепному примеру северной барочной архитектуры. Я расскажу о правлении династии Эсте, вынужденной в конце XVI века покинуть Феррару и поселиться в Модене. В завершение познакомлю вас с типичными региональными продуктами на местном рынке и раскрою секреты бальзамического уксуса — «черного золота» Модены.
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Модене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 149 туристов
С 2007 года я работаю лицензированным гидом в регионе Эмилия-Романья, а также являюсь искусствоведом и астрологом. Мое более чем 25-летнее пребывание в Италии дало мне уникальный взгляд на города через читать дальшеуменьшить
призму их истории, культуры и искусства. Я считаю, что каждый город следует ощущать всеми пятью чувствами, и поэтому мои рассказы о его исторических деталях, архитектурных достопримечательностях и ключевых личностях делают путешествие по-настоящему незабываемым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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3
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2
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1
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Olga
Юлия гибко отреагировала на наши запросы и сразу же внесла изменения в экскурсию, чтобы посетить ещё и картинную галерею. Хорошо рассказывает, прекрасно знает материал и особенно было интересно слушать Юлию, как искусствоведа в пинакотеке. Ну, и, конечно, местная кухня, советы по ресторанам - все замечательно! С большой благодарностью…
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I
Igor
Отличная экскурсия, все получили большое удовольствие. Юлия не только обладает глубокими знаниями, но и способна донести их до слушателя как высокопрофессиональный гид. 2 часа пролетели незаметно, и оставили самые тёплые воспоминания.
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O
Olga
Благодарим Юлию за содержательную и увлекательную экскурсию. Также хочется отметить ее пунктуальность, доброжелательность, высокий профессионализм.
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Ю
Юрий
Юлия, спасибо большое за великолепную экскурсию. Познавательно, интересно, эмоционально и на одном дыхании, буду рекомендовать друзьям.