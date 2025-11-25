Модена: обзорная прогулка, музей Феррари и дом-музей Паваротти
Познакомиться с городом, где рождаются великие голоса, быстрые машины и шедевры искусства
Модена приятно удивит даже бывалых путешественников: здесь есть уютный исторический центр, Домский собор и Герцогский дворец. Однако знакомство с городом было бы не полным без посещения двух знаковых музеев. Ведь Модена — родина не только стильных авто, но и великого оперного гения. Вы узнаете город с разных сторон и увидите, как в нём переплелись история, моторы и музыка.
Описание экскурсии
Домский собор. Вы увидите один из главных храмов романской архитектуры в Италии, созданный в 11 веке.
Площадь Гранде и рынок Альбинелли. Заглянете на центральную площадь, где кипит городская жизнь, и прогуляетесь по крытому рынку Альбинелли — старейшему в Модене.
Герцогский дворец. Осмотрите снаружи бывшую резиденцию семьи д’Эстэ, в которой сейчас размещаются военная академия и коллекция произведений искусства.
Музей Феррари. Увидите легендарные модели и услышите о философии бренда.
Дом-музей Лучано Паваротти. Посетите уютный дом, где жил великий тенор. Узнаете о его детстве, карьере, любви к искусству и сцене.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются трансфер на такси до музея Паваротти — €25 в одну сторону, билеты в музей Паваротти — €12 за чел., билеты в музей Феррари — от €27 за чел.
Оксана — ваш гид в Модене
Провела экскурсии для 103 туристов
Живу в пригороде Болоньи с 1999 года, получила второе высшее образование в Академии Художеств по специальности реставрация. Переехала жить в Болонью по зову души, и душа не обманула, мне здесь хорошо, Болонья — мой город. Приезжайте, поделюсь впечатлениями, мыслями и чувствами.