Модена приятно удивит даже бывалых путешественников: здесь есть уютный исторический центр, Домский собор и Герцогский дворец. Однако знакомство с городом было бы не полным без посещения двух знаковых музеев. Ведь Модена — родина не только стильных авто, но и великого оперного гения. Вы узнаете город с разных сторон и увидите, как в нём переплелись история, моторы и музыка.

Описание экскурсии

Домский собор. Вы увидите один из главных храмов романской архитектуры в Италии, созданный в 11 веке.

Площадь Гранде и рынок Альбинелли. Заглянете на центральную площадь, где кипит городская жизнь, и прогуляетесь по крытому рынку Альбинелли — старейшему в Модене.

Герцогский дворец. Осмотрите снаружи бывшую резиденцию семьи д’Эстэ, в которой сейчас размещаются военная академия и коллекция произведений искусства.

Музей Феррари. Увидите легендарные модели и услышите о философии бренда.

Дом-музей Лучано Паваротти. Посетите уютный дом, где жил великий тенор. Узнаете о его детстве, карьере, любви к искусству и сцене.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются трансфер на такси до музея Паваротти — €25 в одну сторону, билеты в музей Паваротти — €12 за чел., билеты в музей Феррари — от €27 за чел.