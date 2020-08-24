Все экскурсии в Модене
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Модене – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от €143. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Модене почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€143
за 1-15 чел.
Модена — первое знакомство
Исследовать исторический центр города и раскрыть тайну «черного золота»
Последние отзывы «Экскурсии Модены»
- OOlga24 августа 2020Благодарим Юлию за содержательную и увлекательную экскурсию. Также хочется отметить ее пунктуальность, доброжелательность, высокий профессионализм.
- ЮЮрий9 января 2020Юлия, спасибо большое за великолепную экскурсию. Познавательно, интересно, эмоционально и на одном дыхании, буду рекомендовать друзьям.
- OOlga29 сентября 2019Юлия гибко отреагировала на наши запросы и сразу же внесла изменения в экскурсию, чтобы посетить ещё и картинную галерею. Хорошо рассказывает, прекрасно знает материал и особенно было интересно слушать Юлию, как искусствоведа в пинакотеке. Ну, и, конечно, местная кухня, советы по ресторанам - все замечательно! С большой благодарностью…