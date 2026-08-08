Найдено 4 экскурсии в Модене на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 1 час 4 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Феррари бывает только красной Побывать в сердце итальянского автопрома и полюбоваться творениями Ferrari в тематическом музее от €140 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Прогулка по Модене: мрамор, моторы и вкус времени Путешествие сквозь века - в самом сердце Эмилии-Романьи от €180 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 4 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Модена - первое знакомство Исследовать исторический центр города и раскрыть тайну «черного золота» от €220 за всё до 8 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 8 чел. Модена: обзорная прогулка, музей Феррари и дом-музей Паваротти Познакомиться с городом, где рождаются великие голоса, быстрые машины и шедевры искусства от €200 за всё до 8 чел.

Увлекательные экскурсии в Модене в 2026 году. Вы можете посетить достопримечательности Италии на русском языке и получить максимум информации по низким ценам от €140. Запланируйте ваше путешествие по Италии прямо сейчас