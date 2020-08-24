Экскурсии Модены

Все экскурсии в Модене

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Модене – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от €143. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Модене почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Модена — первое знакомство
Индивидуальная экскурсия
5
3
143
за 1-15 чел.
Модена — первое знакомство
Исследовать исторический центр города и раскрыть тайну «черного золота»

Последние отзывы «Экскурсии Модены»

  • Отзыв на: Модена — первое знакомство
    O
    Olga
    24 августа 2020
    5
    Благодарим Юлию за содержательную и увлекательную экскурсию. Также хочется отметить ее пунктуальность, доброжелательность, высокий профессионализм.
  • Отзыв на: Модена — первое знакомство
    Ю
    Юрий
    9 января 2020
    5
    Юлия, спасибо большое за великолепную экскурсию. Познавательно, интересно, эмоционально и на одном дыхании, буду рекомендовать друзьям.
  • Отзыв на: Модена — первое знакомство
    O
    Olga
    29 сентября 2019
    5
    Юлия гибко отреагировала на наши запросы и сразу же внесла изменения в экскурсию, чтобы посетить ещё и картинную галерею. Хорошо рассказывает, прекрасно знает материал и особенно было интересно слушать Юлию, как искусствоведа в пинакотеке. Ну, и, конечно, местная кухня, советы по ресторанам - все замечательно! С большой благодарностью…
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