Индивидуальная
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Феррари бывает только красной
Побывать в сердце итальянского автопрома и полюбоваться творениями Ferrari в тематическом музее
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
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Прогулка по Модене: мрамор, моторы и вкус времени
Путешествие сквозь века - в самом сердце Эмилии-Романьи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
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Модена - первое знакомство
Исследовать исторический центр города и раскрыть тайну «черного золота»
24 авг в 10:00
25 авг в 10:00
от €220 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Модена: обзорная прогулка, музей Феррари и дом-музей Паваротти
Познакомиться с городом, где рождаются великие голоса, быстрые машины и шедевры искусства
Сегодня в 10:30
10 авг в 10:30
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Ответы на вопросы от путешественников по Модене
Самые популярные экскурсии в Модене
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Сколько стоит экскурсия по Модене в августе 2026
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