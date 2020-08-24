O Olga 5

Юлия гибко отреагировала на наши запросы и сразу же внесла изменения в экскурсию, чтобы посетить ещё и картинную галерею. Хорошо рассказывает, прекрасно знает материал и особенно было интересно слушать Юлию, как искусствоведа в пинакотеке. Ну, и, конечно, местная кухня, советы по ресторанам - все замечательно! С большой благодарностью…