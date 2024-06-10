Недалеко от Модены находится город Маранелло, построенный для завода Феррари. Сейчас здесь работает музей со всеми знаковыми моделями, коллекцией наград и шлемов.
Я устрою для вас экскурсию по его экскпозиции: расскажу об истории знаменитой «гарцующей лошадки», раскрою характер бренда и помогу сделать эффектные фото. А по желанию и предварительному заказу организую тест-драйв!
Я устрою для вас экскурсию по его экскпозиции: расскажу об истории знаменитой «гарцующей лошадки», раскрою характер бренда и помогу сделать эффектные фото. А по желанию и предварительному заказу организую тест-драйв!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Сердце выставочного комплекса — это экспозиция автомобилей Ferrari, которые вписали своё имя в историю марки: около 40 моделей. Вы увидите:
- автомобили культовых серий
- олдтаймеры
- трофеи, завоёванными гонщиками в различные годы
Дополнительные опции
Для искушённых автолюбителей я помогу организовать тест-драйв последних моделей Феррари. Или подскажу место, где можно прикоснуться к доступной роскоши: ресторан, где обедают все менеджеры Феррари.
Организационные детали
- Билеты в музей можно купить на месте (оплачиваются отдельно). Может быть небольшая очередь. Стоимость:
— Взрослые — €27;
— Студенты и лица старше 65 лет — €22
— Дети до 19 лет — €9
— Инвалиды и дети до 5 лет — бесплатно
- Если вы хотите тест-драйв, его нужно заказать и оплатить отдельно, стоимость — в зависимости от продолжительности и модели машины
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Модене
Меня зовут Юлия, проживаю в Болонье 24 года. Итальянцы везде разные, а Болонье особенные, потому что это родина Университета. В Болонье своя уникальная культура еды, необычная энергия города. Узнайте больше на моих экскурсиях!Задать вопрос