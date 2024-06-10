Недалеко от Модены находится город Маранелло, построенный для завода Феррари. Сейчас здесь работает музей со всеми знаковыми моделями, коллекцией наград и шлемов. Я устрою для вас экскурсию по его экскпозиции: расскажу об истории знаменитой «гарцующей лошадки», раскрою характер бренда и помогу сделать эффектные фото. А по желанию и предварительному заказу организую тест-драйв!

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сердце выставочного комплекса — это экспозиция автомобилей Ferrari, которые вписали своё имя в историю марки: около 40 моделей. Вы увидите:

автомобили культовых серий

олдтаймеры

трофеи, завоёванными гонщиками в различные годы

Дополнительные опции

Для искушённых автолюбителей я помогу организовать тест-драйв последних моделей Феррари. Или подскажу место, где можно прикоснуться к доступной роскоши: ресторан, где обедают все менеджеры Феррари.

Организационные детали